Motorola Razr a ostrý výpad proti konkurenci. Recenze

Motorola Razr splnila očekávání a v současnosti patří k tomu nejlepšímu, co lze do kapsy pořídit. Výborná je vnitřní výbava s dvoujádrovým procesorem, rychlou grafikou i slušnou uživatelskou pamětí.

Plusy a mínusy Proč koupit? výjimečný design a štíhlost

kvalitní materiály (sklo, kov, kevlar)

výkonný hardware (CPU, GPU, RAM)

velký jemný displej Proč nekoupit? zatím chybí česká lokalizace

provoz na microSIM

velká šířka brání pohodlnému úchopu

pomalý zoom fotografií

absence FM rádia Kdy? v prodeji Za kolik? 14 000 Kč

Razr je tak i výkonným multimediálním společníkem. Jediná výtka v tomto ohledu směřuje k absenci FM rádia.

Nezvykle tenký profil spolu s originálním designem zaručuje, že si žiletku s jiným telefonem jen tak nespletete, což lze dnes říci o málokterém přístroji.

Po stránce dílenského zpracovaní nebylo nic ponecháno náhodě, novinka budí dojem luxusního kousku.

A právě to je hlavní zbraní nové motoroly, která není výkladní skříní té úplně nejnovější techniky. Je to ovšem telefon, který se od konkurence odliší navenek svými tvary, materiály a zpracováním.

Ačkoli uvnitř tenkého těla nebije čtyřjádrový procesor a neběží Google Android v nejnovější verzi, cíl se výrobci splnit bezezbytku podařilo.

Na chytrou žiletku mobilní svět jen tak nezapomene.

Vzhled, konstrukce a zpracování

Nástup ryze dotykových smartphonů, kterého jsme v posledních letech svědky, má za následek jediné: designová různorodost dotykových přístrojů je ta tam a snadno rozpoznatelné kousky přicházejí na trh opravdu zřídka.

Legenda RAZR Legendární Motorola V3 RAZR, luxusní véčko, se ve své době stala nejúspěšnějším telefonem výrobce. Od té doby ale uplynulo hodně vody a sláva Motoroly se v mobilním světě téměř rozplynula. Nová, opět úspěšná etapa se začala psát v roce 2009 po uvedení androidího modelu Droid. Na "značku" Razr se ale nezapomnělo a fanouškům mobilních telefonů zůstává v paměti pevně zanesena. Výrobce se rozhodl úspěšné jméno na sklonku minulého roku vzkřísit a ačkoli byl zpočátku telefon představen jako Droid Razr, první slůvko se z označení krátce na to v tichosti vypařilo. Již první zmínky o úžasně tenké chytré žiletce vzbuzovaly zájem. Bylo totiž jasné, že použití jména Razr je pro výrobce velkým závazkem, očekával se tak příchod unikátního smartphonu s minimem kompromisů. Ačkoli jsme během měsíčního testování několik nedostatků objevili, comeback žiletky na výslunní se jednoznačně podařil.

Motorola Razr ale přesně takovým zařízením s originálním zevnějškem je. Nejsou to jen netradičně zkosené hrany připomínající novou dvojici tabletů ZOOM, je to i neobyčejně tenký profil zařízení po téměř celé jeho délce. Vše korunuje použití luxusních materiálů: displej chrání odolné sklo Gorilla, které v okrajích jakoby zatéká ke kovovému obvodovému rámečku mírně vystupujícímu nad úroveň plochy skla.

Kovový je i spodní okraj telefonu, jenž se zčásti rozlévá i na plochu zad, které ovšem dominuje pevný návlek z kevlaru s texturou uhlíkových vláken. V jeho středu je mírně zapuštěné "M" v kroužku.

Trochu rušivý je potisk ve spodní části ze symbolem odpadkového koše a několika nápisy, z nichž jeden dává vědět, že byl telefon zkompletován v Číně. Stejné oznámení má na zadní straně i každý iPhone. V horní části telefonu, kde je uložena optika fotoaparátu a bezdrátové moduly, se tloušťka žiletky pozvolna zvedá na konečných asi 10 milimetrů. Titul nejtenčího smartphonu tak Razru nepřísluší.

Motorola na první pohled budí dojem luxusního telefonu, a uchopení přístroje vás v těchto pocitech už jen utvrdí. Konstrukce nevrže a i přes extrémní štíhlost se telefon ani při vyvinutí větší síly neprohýbá. Tento skálopevný celek má však i jeden háček, baterie je pevně uložena, sami se k ní tak nedostanete.

A šuplík na SIM a paměťovou kartu? Oba sloty najdete na levém boku zařízení pod krytkou. Ta prý chrání elektroniku tak důkladně, že se telefon chlubí částečnou odolností vůči vodě. Ne snad, že by přístroj bez úhony přežil vodní koupel, ale náhodné polití tekutinou na pracovním stole by měl bez nesnází ustát.

Výsledkem miniaturizace rozměrů je použití micro SIM, kterou si kromě této Motoroly žádá jen iPhone 4/4S a Nokia N9. Nevyhnete se tak návštěvě operátora a výměny stávající karty za novou, adaptér na běžnou velikost stojí okolo 70 Kč.

Na pravém boku hlavní vypínací/probouzecí tlačítko spolu s ovladačem hlasitosti. V pogumovaném podkladu horní hrany je trojice konektorů: kromě 3,5 mm audio jacku a microUSB k nabíjení a synchronizaci Razr disponuje microHDMI zástrčkou pro jednoduché propojení s televizí.

Displej a ovládání

Zatímco dílenské zpracování nového Razru je přímo excelentní a jen málokterý telefon mu v tomto směru může konkurovat, dotykový panel už na špičku nepatří.

Technické parametry displeje jsou sice obstojné, ovšem použití technologie Super AMOLED Advanced s pentile sub-pixely znamená viditelný rastr. To u Galaxy S II od Samsungu s ještě pokročilejší technologií a běžné matice pixelů nehrozí. A to téměř stejně velký displej disponuje o stupeň nižším rozlišením (WVGA vs. qHD).

Přesto se displej chlubí příjemným barevným podáním a širokým rozsahem pozorovacích úhlů, což ale nemusí být za každé situace výhodou. Perfektní je čitelnost na přímém slunci, během zamračených dnů jsme si i venku vystačili s nejnižším stupněm jasu.

Pod displejem je kvarteto dotykových tlačítek v obvyklém složení: kontextové menu, domů (delším stiskem aplikace na pozadí), zpět a tlačítko pro hledání.

Nevýhodou je značná šířka telefonu, který souvisí s jeho tenkým profilem. Veškerý hardware se musel někam vměstnat, a tak je rámeček displeje po stranách široký 7 milimetrů. Nemáte-li ruce dřevorubce, palcem neobsáhnete celou plochu displeje.

Pro srovnání, HTC Sensation se stejně velkým displejem má na šířku 65,4 mm. Necelé čtyři milimetry navíc jsou z Razra hodně znát, úchop není tolik jistý a často budete mít pocit, že telefon z ruky snadno vyklouzne.

Výkon a výdrž

Základem je čipová sada Texas Instruments s dvoujádrovým 1,2 GHz procesorem a grafickou kartou PowerVR SGX 540. Operační paměť "dorostla" do velikosti 1 GB a po startu je volných okolo 500 MB. Na nedostatek RAM tak při práci s telefonem nenarazíte.

Odezva na pokyny je vždy prakticky okamžitá, hardware bohatě stačí na náročnější hry i přehrávání videa s vysokým datovým tokem. Jediná disciplína, která není stoprocentní, je trochu překvapivě zoomování fotografií. Není ani zdaleka plynulé. Patrně jde o softwarovou chybu, kterou eliminuje nejbližší softwarová aktualizace.

Zařízení Neocore [FPS] Linpack [MFLOPS] Quadrant [-] LG Optimus 2X 78,6 36,45 2489 SE Xperia Neo 48,4 26,94 1628 Motorola Razr 59,6 49,42 2698 HTC EVO 3D 64,8 68,74 1987 Samsung Galaxy W 56,9 51,47 1235 Samsung Galaxy S 56,2 13,51 1148 Samsung Galaxy S II 59,4 46,54 3212 HTC Desire HD 59,8 30,41 1890

Uvedené hodnoty jsou průměrem pěti naměřených hodnot, ve všech případech platí: čím vyšší číslo, tím lepší výsledek.

Telefon disponuje 16 GB vnitřní uživatelské paměti, z nichž je ale uživateli přístupna jen polovina. To ovšem vzhledem k přítomnosti microSD slotu tolik nevadí. Zamrzí však, že výrobce v základu paměťovou kartu nedodává, jejich ceny jsou ale dnes přijatelné úrovni.

Akumulátor má dle výrobce kapacitu 1 780 mAh, což je mezi špičkovými smartphony běžná hodnota. Výkonný procesor, neustále proudící datové přenosy a hlavně velká plocha displeje má tradičně za následek, že při plném nasazení si přístroj vyžádá schůzku s nabíječkou každý večer. Budete-li skromnější a omezíte datové přenosy, můžete se od zdroje elektrické energie vzdálit i na dva dny.

Řada uživatelů by nicméně ocenila, kdyby výrobci namísto dnes už trochu nesmyslné honbě za milimetry v pase ponechaly mírně hrubší profil a větší baterii. Razr Maxx s 3 300 mAh akumulátorem je první takovou vlaštovkou.

Motorola Razr (technická specifikace): Rozměry [mm] 68,9 × 130,7 × 7,1 Hmotnost [g] 127 Platforma Google Android 2.3.5 Čipová sada, procesor Texas Instruments OMAP 4430, 2 × ARM Cortex-A9 1,2 GHz, PowerVR SGX 540 RAM 1 GB FlashROM 16 GB (uživateli k dispozici 8 GB) Sítě Quadband GSM, Triband UMTS Data GPRS, EDGE, UMTS, HSPA Displej - technologie Super AMOLED Displej - úhlopříčka/rozlišení, DPI 4,3" (109 mm) / 540 × 960 bodů (qHD), 256 DPI Satelitní navigace ano Wi-fi 802.11 b/g/n, DLNA Bluetooth 4.0 s podporou EDR, A2DP pro bezdrátový poslech hudby Hlavní fotoaparát 8.0 MPix, LED blesk,videa v rozlišení 1 080p při 30 snímcích za sekundu Sekundární fotoaparát 1,3 MPix, 720p videa FM rádio ne Další přednosti ochranné sklo Gorilla, zadní kryt z kevlarových vláken, microHDMI konektor chráněn krytkou, částečná voděodolnost, gyroskop, digitální kompas, senzor přiblížení, světelný senzor, 3.5 mm audio jack Baterie (výdrž) 1 780 mAh

Operační systém a aplikace

Vzhledem k akvizici Motoroly Googlem a tím úzké spolupráci obou společnosti překvapil fakt, že se Razr dostal do prodeje ještě s androidem verze 2.3.5 Gingerbread. Vyhledávací gigant chtěl velkou aktualizaci systému nejprve předvést na "svém" Galaxy Nexus. Motorola však záhy po představení Ice Cream Sandwich přispěchala s vyjádřením, že Razr bude jedním z prvních telefonů, který ICS aktualizace dostane.

Absence nejnovější verze systému nám však nijak nevadila, postrádali jsme spíše českou lokalizaci. České znaky na klávesnici sice napíšete, ale komunikovat s vámi telefon v mateřštině nebude. Telefon nabídl během testování stažení systémové aktualizace, ani ta však zatím problém nevyřešila. Pro některé uživatele může být absence češtiny zásadním nedostatkem.

Motorola přibalila svůj MotoBlur, který sestává nejen z několika widgetů, ale prorůstá i do mnoha systémových aplikací. Jejich grafické rozhraní ale není tolik odlišné od čistého androidu jako třeba u Sense od HTC.

Z bonusových aplikací stojí za zmínku Smart Actions, který umožňuje definici chování telefonu v mnoha uživatelských profilech. Nastavit lze činnost bezdrátových modulů, vyzváněcí profily nebo chování hudebního přehrávače. Přednastavené profily lze libovolně upravovat, dobrým příkladem je automatický přechod do úsporného režimu, pokud klesne hodnota baterie pod určitou úroveň, vypnou se datové přenosy a jas displeje se nastaví na nejnižší úroveň.

MotoPrint slouží k bezdrátovému tisku dokumentů na moderních tiskárnách, bez nutnosti soubory z telefonu předtím kopírovat do počítače.

K prohlížení, editaci nebo tvorbě nových dokumentů pak využijete známé QuickOffice. SocialNetworking funguje jako centrála účtů nastavených sociálních sítí, právě zde tak můžete sledovat aktuální dění na účtech vašich přátel. Potěší jednoduchá utilita, která telefon promění v mobilní hotspot.

Komunikace

MotoBlur se dotkl také telefonní aplikace, která sestává ze 4 záložek. První tvoří obří telefonní klávesnice k pohodlnému zadávání čísel, druhou pak výpis hovorů. Ve třetí kartě je telefonní seznam, poslední patří oblíbeným jménům.

Na textovou korespondenci je připravena vestavěná systémová klávesnice s volitelnou vibrační a zvukovou odezvou. Velký displej zaručuje poměrně přesné psaní bez chyb a pokud telefon přetočíte do širokoúhlého režimu, mají jednotlivé klávesy prostoru skutečně dost.

Nejrychlejší metodikou zadávání textu na dotykovém displeji je bezesporu klávesnice Swype, kterou má Razr předinstalovanou. Problémem je, že podobně jako systém neobsahuje českou lokalizaci, ani tato klávesnice nenabízí český slovník. Na rychlé psaní tahem prstu tak prozatím zapomeňte.

Při testování se telefon synchronizoval s emailovým účtem Google i se schránkou na MS Exchange. K účtům lze přistupovat jednotlivě nebo přes widget, sdružující veškerou textovou korespondenci.

Konektivita a GPS

K synchronizaci dat s počítačem slouží aplikace MotoCast USB s přehledným uživatelským rozhraním. Kromě kontaktů, hudby a videa můžete synchronizovat také fotografie s příslušnou složkou v PC. Nabízí se také možnost systémového updatu nebo provedení zálohy systému a následně jeho obnovy.

Dáváte-li přednost správě vnitřní paměti (a paměťové karty) přes běžný správce souborů, lze využít MTP, protokol Windows Media, který mají Windows Vista i "sedmičky" vestavěný. Princip připojení skrze MTP zůstává z pohledu uživatele stejný jako v případě USB Mass Storage.

Další možností, jak telefon propojit s PC, představuje wi-fi modul. Jeho citlivost byla srovnatelná s dalšími smartphony (iPhone, Omnia W, Desire Z). Příjemná je aplikace, která telefon promění ve wi-fi hotspot, kdy sdílí s ostatními přístroji mobilní konektivitu. Aktivaci tohoto režimu tak není nutno lovit hluboko v nastavení.

Wi-fi znamená také rychlé prohlížení webu, k čemuž slouží vestavěný prohlížeč s plnou podporou Adobe Flash ke korektnímu zobrazení dynamických prvků webových prezentací. Z Marketu lze stáhnout řadu dalších titulů, kromě oblíbeného Dolphin browseru a Opery Mobile doporučujeme také jejich odlehčené varianty, Opera Mini načte web velmi rychle i přes EDGE.

Klient MotoCast umožňuje také vzdálený přístup k předtím definovaným složkám v PC odkudkoli v dosahu internetového připojení. Pokud víte, že byste v terénu mohli potřebovat některé dokumenty z disku, stačí si vytvořit MotoCast ID a následně v nastavení přidat libovolné složky pro vzdálený přístup. Data jsou přístupná také skrze libovolný webový prohlížeč na adrese MyMotoCast.com po přihlášení se k účtu.

K obsahu synchronizovaných složek máte vzdáleně přístup pouze v případě, že je daný počítač zapnutý, nejde tedy o klasický upload dat na vzdálené servery (cloud), což ale může mnoha uživatelům vyhovovat.

Bluetooth verze 4.0 s podporou EDR (rychlejší datové přenosy) kromě transferu menších souborů nebo vizitek najde využití také při poslechu hudby na bezdrátových sluchátkách.

Plnohodnotný navigační software Razr nenabízí, k navigaci lze ale použít on-line Google mapy nebo aplikaci Mapy.cz. Stažení mapových podkladů zdarma přímo do telefonu nabízí SmartMaps. Bezplatná verze se sice nemůže vyrovnat placeným aplikacím, přesto se na cestách může hodit. V telefonu jsme vyzkoušeli navigaci Sygic a vše od rychlého zaměření pozice přes následné dovedení do cíle fungovalo spolehlivě.

Multimedia a fotoaparát

Velký displej a rychlý hardware přímo vybízí k četnému multimediálnímu využití nové žiletky a nutno podotknout, že je Razr v tomto ohledu velmi dobře vybaven již v základu.

Líbí se nám hudební přehrávač, který díky propojení s příslušnými databázemi rychle zobrazí vyčerpávající informace o daném hudebním uskupení včetně obrazového materiálu. Během přehrávání hudby pak dynamicky zobrazuje zpívaný text.

Videopřehrávač v základu podporuje i oblíbené kontejnery DivX/XviD, což není úplnou samozřejmostí u všech androidích telefonů. Na přímou podporu titulků ale zapomeňte, k tomuto účelu lze doporučit výtečný MX Video Player z Marketu. Pokud překonáte občasné zobrazení reklamního banneru, vystačíte si i s jeho bezplatnou verzí.

MicroHDMI port je u špičkových motorol běžnou výbavou. Ačkoli lze multimediální obsah sdílet také bezdrátově skrze DLNA (televizor nebo jiné zařízení musí touto certifikací disponovat), propojení kabelem je daleko snazší a také ne tak energeticky náročné. Plně nabitý Razr zvládl přes HDMI přehrát dva dvouhodinové filmy, a ukazatel baterie hlásil zůstatek 15 %. V případě streamování přes wi-fi by vydržel sotva polovinu.

Motorola Razr v úloze digitálního fotoaparátu plní roli docela dobře. Zachycené snímky mají věrné barevné podání, nekazí je žádné barevné fleky a za šera si lze přisvítit vestavěnou diodou, kterou lze pomocí vhodné aplikace kdykoli využít jako nouzovou svítilnu.

Maximem jsou osmimegové snímky, aktivací na širokoúhlý režim se velikost zmenší na 6 MPix. Obslužná aplikace je velmi jednoduchá, vpravo je virtuální tlačítko pro expozici spolu s přepínačem mezi režimem fotoaparátu a videa, ve spodní části pak nabídky k nastavení parametrů snímku. Prostým klepnutím na displej lze definovat místo ostření, škoda jen, že chybí samostatné tlačítko pro spoušť.

Možnosti expozice:

Režim scény: automatický, portrét, na šířku, sport, západ slunce, noc, režim

Blesk: automaticky, zapnuto/vypnuto

Jas: - 2 až 2

Mód: jeden snímek, panorama, dávka, časovač (3, 5 nebo 10 s)

Barevný efekt: žádné, sépie, černobílý, negativ, nádech (do červena, modra, zelena), solarizace

Stabilizace, zvuk spouště, záznam polohy: volitelně

Úložiště: interní paměť, karta

Ukázkové snímky:

Fotografie lze přímo v telefonu dále upravovat přes vestavěnou aplikaci, kromě ořezu a rotace se nabízí řada zajímavých efektů, který můžete obrázky oživit.

Zachycené momentky lze obratem sdílet běžnými způsoby (email, BT, MMS, Picasa, Facebook), jejich počet se odvíjí také od doinstalovaných aplikací. Zajímavá je funkce QuickUpload, která po nastavení zužující se jen na definici primárního kanálu pro sdílení, dovoluje sdílet obsah jedním dotykem.

Razr umí i videa, a to rovnou ve Full HD rozlišení při 30 snímcích za sekundu (ukládají se ve formátu MP4). Při takových parametrech ale záznam spolyká spoustu datového prostoru, počítejte okolo 70 MB každou minutu.

Zmínku si zaslouží také několik kousků příslušenství, které Motorola připravila. Kolébka propojí telefon s monitorem i polohovacím zařízením. Lapdock, schránka s klávesnicí a displejem, se po připojení Razru promění v miniaturní notebook. Motorola tento typ příslušenství poprvé uvedla k modelu Atrix.

Konkurence

Samsung Galaxy Nexus Samsung Galaxy Nexus jako první používá operační systém Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Novinka má bohatou výbavu, existovat bude i ve verzi s podporou sítí čtvrté generace LTE. K fotografování poslouží pětimegapixelový fotoaparát s autofokusem a bleskem. 13 800 Kč

HTC Sensation XE HTC Sensation XE dostal do vínku dvoujádrový procesor s taktem 1,5GHz a v současné době je jedním z nejrychlejších telefonů na trhu. Největší předností modelu je systém Beats Audio, který zlepšuje kvalitu reprodukovaného zvuku a funguje jako o hodně vylepšený ekvalizér. Cena: 12 900 Kč

Samsung Galaxy S II Samsung Galaxy S II je nejtenčí a zároveň jeden z nejvýkonnějších smartphonů vůbec. Tělo telefonu je tenké pouhých 8,49 mm. Největšími vylepšeními jsou nový dvoujádrový procesor a displej. Ten má úhlopříčku 4,3 palce a používá technologii Super AMOLED Plus. Cena: 12 500 Kč