Motorola řada cd9xx - duální a kulatá

Způsob, jakým vzniká pojmenování mobilních telefonů u firmy Motorola mi byl vzždy tak trochu záhadou. Jedno je ale jisté - písemné označení d označuje mobilní telefony určené pro síť GSM, zatímco označení c signalizuje výbavu pro síť DCS-1800. Na letošní CeBIT si Motorola přichystala poměrně široké spektrum mobilů, z nichž ovšem mnoho bylo označeno dvěmi písmeny - tedy jako varianta cd. Ne, vskutku nešlo o mobily vybavené CD mechanikou, šlo o obojetníky - mobily připravené pracovat v síti GSM i DCS-1800.

Představme si první dva - a patrně ty (až na StarTAC řadu) nejzajímavější: Motorola cd920 a cd930. Tyto dva telefony se od sebe liší provedením s flipem (920) a bez flipu (930) - tedy každému podle jeho chuti.

Nejdříve něco technických dat: váha 120 gramů s 400 mAh Li-Iont, případně 145 gramů s 1000mAh Li-Iont bateriíje shodná pro oba modely stejně, jako doba provozního režimu stand-by 30-40 hodin u slabších, případně 90-105 hodin u silnějších baterií. V případě hovorového času je třeba počítat s 60-90 minutami, respektive 210-270 minutami u silnjších baterií. Pro zvláště potřebné bude k dispozici ještě 2600 mAh Li-Iont baterie s až 10 hodinami hovoru nebo 250 hodinami stand-by času. Ta by pak telefon obtěžkla na stále snesitelných 175 gramů. Jak vidět, řada cd900 míří více do středních a vyšších vrstev uživatelů, kteří již nízké pohotovostní časy a vysokou hmotnost neakceptují.

Devítistovky jsou schopny plynule přepínat mezi GSM-900 síti a DCS-1800 - samozřejmě za předpokladu, že to SIM karta dovoluje. Kromě toho je podporován kompresní Enhanced fullrate codec pro lepší využití kapacity sítě.

Řada 900 má standardně vibrační vyzvánění a záznam hlasu až na tři minuty, což je velmi solidní. Do paměti telefonu lze uložit až 100 telefonních čísel, další pak na SIM kartě. SmartButton umožňuje přístup k personalizovatelným nejčastěji používaným položkám menu, je možno nechat si vyvolat číslo z paměti podržením klávesy. Rovněž funguje vibrační vyzvánění.

Zajímavosti:

velmi kontrastní displej v barvě trávově zelené s naprosto černým písmem - nejbrutálněji kontrastní displej, co jsem kdy viděl - předstihuje i Siemens S3com.

Hodiny - bohužel stále neumožňují přidat čas a datum k příchozímu hovoru, jsou vážně jen jako ukazatel času.

SIM Tool Kit - Motorola tvrdí, že postupně s vývojem sítě bude možno přes tuto službu přidávat do telefonu nové funkce tak, jak je bude doba přinášet. Příklad: RadioMobil si sem může vměstnat luxusnější podporu svého SuperSMS - pak by bylo možno opravdu surfovat po obrazovce. Ovšem jak to bude vypadat ve skutečnosti mi není zřejmé - osobně jsem u těcho firmwarových update zaručovaných výrobcem narážel na velmi odmítavé postoje typu "máte si koupit nový" - pokud by se tomuto Motorola vyhnula, bylo by to príma.

Smart CELLect - pokud potřebujete přenášet data nebo faxy a SMS, můžete využít softwarového modemu - stačí RS-232 kabel. Pokud nechcete toto řešení (proč byste to ale dělali), varianta PCMCIA karet stále žije.

Konečně mobilní telefon od Motoroly s funkční telekonferenčního hovoru. Ale stále jde o telefon, kde si musíte pamatovat číslo adresáta SMS zprávy, adresáta stále nelze vybírat ze seznamu.

Co dodat? Motorola dostává nové siláky. Otázkou zůstává, jak Evropa přijme design těchto mobilů - podstaně kulatější vzhled, než jaký mají konkurenční značky nemusí u každého znamenat výhru.