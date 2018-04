Motorola připravuje nový linuxový smartphone A1600 s wi-fi a GPS

Na začátku příštího roku, někdy v prvním čtvrtletí, bychom se měli dočkat nástupce linuxového smartphonu A1200 Ming. Novinka s označením A1600 bude podporovat všechna čtyři pásma GSM. Prozatím se hovoří pouze o podpoře datových přenosů GPRS, což by signalizovalo zacílení především na čínský trh. Je však pravděpodobně, že se stejně jako v případě Mingu dočkáme i verze s podporou EDGE.

Zásadní inovací je podpora bezdrátového připojení na internet přes wi-fi a ve výbavě také nechybí plnohodnotná A-GPS navigace. Fotoaparát by měl být třímegapixelový s automatickým ostřením a LED bleskem. Použitý procesor by měl být taktován na frekvenci 415 MHz.

Stejně jako předchůdce Ming, bude mít i novinka odklopný průhledný flip. Telefon by měl být poměrně tenký, tloušťka se bude pohybovat okolo 17 milimetrů. Ve výbavě bude několik Java her a také takzvaný Mluvící slovník. Ten dokáže překládat například z angličtiny do čínštiny, a přeložená slova oznámí elektronický hlas.