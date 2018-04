Motorola přidala další dvě družice pro Iridium

Vypuštění dvou dalších družic firmy Motorola z rakety Dlouhý pochod 2C/SD z čínského kosmodromu Tajdžuan je v pořadí čtrnáctým úspěšným startem raket pro systém Iridium a třetím zprovedený čínskou státem vlastněnou firmou China Great Wall Industry Corp.

Počet družic se tak zvýšil o další dvě a jak se zdá, Motorola stihne předpokládaný záměr spustit síť Iridium 23. Září 1998 v 15:00. Ovšem bude to tesně: vhodných termínů pro vypuštění není příliš mnoho a tak pro Motorolu pracují naplno tri kosmodromy: kazachstánský/ruský Bajkonur, čínský Tajdžuan a Vandenbergova letecká základna v Kalifornii.

Jedinými dalšími komerčně použitelnými kosmodromy je Wayomera v Austrálii a francouzský kosmodrom v Guayaně - ty ovšem vytěžuje konkurenční projekt Globalstar. Další americké kosmodromy vytěžuje Elipso - (Westinghouse, partneři Harris, Boeing, Israeli Aircraft). Je vidět, že raketoví přepravci mají plné ruce práce...

Zde je přehled vypuštění družic systému Iridium.

Počet Datum satelitů použitý nosič kosmodrom ------------ -------------------------------------------------- 1 May 5, 1997 5 Delta II Vandenberg Air Force Base 2 June 18 7 Proton Baikonur Cosmodrome Kazakhstan 3 July 9 5 Delta II Vandenberg Air Force Base 4 Aug. 20 5 Delta II Vandenberg Air Force Base 5 Sept. 13 7 Proton Baikonur Cosmodrome Kazakhstan 6 Sept. 26 5 Delta II Vandenberg Air Force Base 7 Nov. 8 5 Delta II Vandenberg Air Force Base 8 Dec. 8 2 Long March 2C/SD Taiyuan Launch Center, China 9 Dec. 20 5 Delta II Vandenberg Air Force Base 10 Feb. 18, 1998 5 Delta II Vandenberg Air Force Base 11 Mar. 25 2 Long March 2C/SD Taiyuan Launch Center, China 12 Mar. 29 5 Delta II Vandenberg Air Force Base 13 Apr. 6 7 Proton Baikonur Cosmodrome Kazakhstan 14 May 2 2 Long March 2C/SD Taiyuan Launch Center, China 15 May '98 5 Delta II Vandenberg Air Force Base