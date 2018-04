Motorola převléká kabáty - několik nových modelů

Motorola připravila pro začátek letošního roku několik nových modelů. Některé z nich se budou prodávat v Evropě a i u nás, jiné se pravděpodobně dostanou jen na pulty asijských prodejen. Většinou se jedná o upravené verze již prodávaných telefonů, s pozměněným designem. Výbava se u těchto modelů nemění, stejně jako další parametry telefonů.

Motorola C157

Začít můžeme modelem C157. V jeho případě se jedná o upravenou verzi modelu C155/156, což není nic jiného, než převlečený rok starý model C350. Právě jemu je novinka nejvíce podobná, naopak dvojice modelů C155/156 vzhledově odpovídá nejjednodušším modelům C115/116, jen mají barevný displej a lepší výbavu. U nás se v této chvíli prodává jen model C115.

Motorola C157 má pasivní barevný displej s rozlišením 96 x 64 obrazových bodů, který dokáže zobrazit 4 096 barev. Přesné rozměry telefonu neznáme, jeho hmotnost je 85 gramů. Výbava je poměrně chudá. Telefon má GPRS třídy 8, šestnáctihlasé polyfonní melodie a běžné funkce jako budík, kalkulačku, nebo tři hry. Motorola C157 se pravděpodobně bude zatím prodávat jen v Asii, u nás se pravděpodobně dostane do prodeje jeden z modelů C155/156.

Motorola V171

Stejnou výbavu jako předchozí model má i další novinka - Motorola V171. V tomto případě se jedná o véčko bez vnějšího displeje. Bude to nejlevnější véčko výrobce a tuto štafetu převezme po modelu V150. Z něj novinka přímo vychází a na trhu jej nahradí. Stane se tak i u nás, prodej Motoroly V171 by měl být zahájen již počátkem února. Hlavní předností této novinky bude cena, telefon by měl stát zhruba 3 000 Kč včetně DPH.

Telefon má jediný displej, ten je pasivní, s rozlišením 96 x 64 obrazových bodů. Displej dokáže zobrazit 4 096 barev. Telefon má GPRS třídy 4, šestnáctihlasé polyfonní melodie, budík, kalkulačku, převodník měn a tři hry. Telefon nepodporuje MMS.

Motorola V188

Další novinka je jen kosmetickou variací na již prodávaný model V180. Výbava je u obou telefonů identická, stejně jako další technické parametry. Jiný je jen kryt telefonu, který se nám zdá být povedený. Motorola V180 je u nás poměrně populární, je to jedno z nejlevnějších véček na trhu a má poměrně slušnou výbavu. Za ní pokulhává hlavní displej, který je pasivní, má rozlišení 128 x 128 obrazových bodů a umí zobrazit 65 000 barev. V této chvíli není jasné, jestli se Motorola V188 bude prodávat i v Evropě.

Motorola V226

To samé co o předchozí novince, platí i o Motorole V226. Opět se jedná jen o stylistickou úpravu stávajícího modelu. V tomto případě stála vzorem Motorola V220, opět populární véčko s integrovaným fotoaparátem. Výbava telefonu je stejná, jako u předchozího modelu V180, navíc má integrovaný VGA fotoaparát. Nový design modelu V226 se podle nás také povedl, opět ale v této chvíli není známo, jestli se tato varianta bude prodávat i v Evropě.

