Motorola představila routery Vanguyard pro malé a střední sítě

Divize pro Internet a sítě společnosti Motorola (Internet and Networking Group - ING), která zaujímá vedoucí postavení v oblasti inteligentních přístupových řešení a získala za své technologii již několik světových ocenění Produkt roku (Internet Telephony 99), dnes představila multiservisní přístupová zařízení Vanguard 6435 a 6455. Směrovače Vanguard 6435 a 6455 nabízejí úspornou cestu k poskytování různých komunikačních služeb v oblasti integrace dat a hlasu, budování virtuálních privátních sítí (VPN) až k širokopásmovým službám - a to vše pomocí jediného zařízení. V praxi to představuje pro uživatele výrazné snížení nákladů na přenos informací až o 70 %..

Směrovače Vanguard 6435 a 6455 byly navrženy tak, aby účinně spojovaly více sériových protokolů s hlasovým provozem a provozem v místních sítích typu LAN prostřednictvím samostatných nebo komutovaných linek. Proto zákazníkům dovolují rozšiřovat síťe bez nutnosti výrazných změn stávajícího hardwaru. Oba výrobky například podporují přenos hlasu prostřednictvím protokolu IP (VoIP) i prostřednictvím technologie Frame Relay (VoFR), takže zákazníci mohou používat obě technologie zároveň nebo mezi nimi přecházet, aniž by museli investovat do nového vybavení.

Martin Novotný, marketingový manažer divize Motorola ING pro střední a východní Evropu řekl: "Tyto nové přírůstky do řady Vanguard 6400 jsou určeny pro organizace, které budují komunikační sítě nové generace za účelem intergrace hlasu, dat a videa prostřednictvím IP, Frame Relay nebo ATM sítí. Tato nová technologie umožňuje velmi flexibilně reagovat na jakékoliv požadavky v oblasti multi-servisních/protokolových komunikací. Vysoká hodnota ochrany vynaložených investic umožňuje uživatelům přemyšlet o aplikacích, které umožňují velmi dramaicky snižovat cenu za přenesené informace. Praxe ukázala, že návratovost vynaložených prostředků do technologie Motorola se pohybuje v řádu několika měsíců"

Vanguard 6435 dává malým pobočkám možnost připojit se k více lokálním sítím Ethernet 10BaseT nebo 100BaseT, přičemž je k dispozici až šest sériových portů, šest analogových hlasových portů, dvanáct video portů PAL/NTSC. Novinkou v oblasti komunikačních rozhraní je zařazení ATM portů do 2 Mbs. Pro středně velké pobočky je určen Vanguard 6455, který nabízí větší počet funkcí mezi něž lze zařadit např. E1/PRI rozhraní pro přenos hlasu, Nx64 kbs pro přenos dat.

Oba výrobky se dále vyznačují hardwarovou kompresí a hardwarovým šifrováním. Samostatné procesory dovolují uživateli zařízení Vanguard 6435 nebo 6455 používat obě funkce zároveň a to bez ovlivnění výkonu, ke kterému často dochází v případě softwarových řešení.

Cena směrovače Vanguard 6435 začíná na hladině 1 650 USD a Vanguard 6455 je stanovena o malo více 2 350 USD. Oba modely zahrnují IP Applications Ware (značkový software společnosti Motorola, který obsahuje pokročilé funkce protokolu IP). V prvním čtvrtletí roku 2000 začne být Vanguard 6455 dodáván s podporou digitálního přenosu hlasu pro maximálně 60 kanálů. Ve druhém čtvrtletí budou k dispozici také první výsledky strategie společnosti Motorola v oblasti technologie ATM.

Vanguard Applications Ware

Zařízení Vanguard 6435 a 6455 pracují s nejnovější verzí Vanguard Applications Ware. Jde o softwarovou architekturu, která těmto platformám dodává nejmodernější funkce v oblasti protokolu IP, standardů H.323 a umožňuje garantovat kvalitu služed (QoS).