Motorola představila nové žiletky pro 3G

Motorola dnes oficiálně představila nové véčko E1070, o kterém jsme vás informovali před několika dny. Spolu s ním představila další véčko V3x (dříve známé pod označením V1150) a model E770v. Motorolu V3x a model E770v již před časem oficiálně představil operátor Vodafone, který tyto dva modely bude nabízet (model E770v exkluzivně). Všechny tři nové telefony jsou určeny pro sítě třetí generace UMTS.

Motorola E1070 má dva fotoaparáty pro videohovory, hlavní má rozlišení 1,3 megapixelu. Telefon je vybaven QVGA hlavním displejem, Bluetooth a podporou paměťových karet formátu TransFlash. Telefon budou nabízet různí operátoři jako například italský TIM, španělská Telefonica Movistar, Orange nebo O2. Motorola zatím neuvolnila oficiální fotografie tohoto telefonu. Další informace o této novince najdete zde.



Motorola E1070.

Motorola V3x je obdoba populárního modelu V3 Razr pro sítě třetí generace UMTS. Telefon je opět vybaven dvěma fotoaparáty pro komunikaci pomocí videohovorů, hlavní fotoaparát má rozlišení dva megapixely a má i makro režim. Výbava zahrnuje Bluetooth (s podporou stereo Bluetooth sluchátek), MP3 přehrávač a podporu paměťových karet formátu TransFlash. Pro volný prodej je určená modrá varianta telefonu, stříbrná verze je určená pro operátora Vodafone a černá pro operátora Hutchinson Three. Další informace o Motorole V3x najdete v tomto článku.



Motorola V3x.

Motorola E770v je určena pro operátora Vodafone, varianta bez v na konci názvu by se měla objevit i ve volném prodeji. Telefon je vybaven dvěma fotoaparáty pro videohovory, hlavní má však rozlišení pouze VGA. Další výbava obsahuje Bluetooth a MP3 přehrávač. Telefon nezapře podobnost s dobře známou Motorolou E398, případně s jejím klonem v podobě prvního "iTunes" mobilu Rokr E1. Novinka by měla patřit mezi levné mobily pro sítě třetí generace a měla by být nabízena především v předplacených sadách. Více o tomto telefonu najdete zde.



Motorola E770

Všechny tři nové modely by se měly začít prodávat ještě v letošním roce.