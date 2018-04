Motorola představí telefon s PalmOS a s Bluetooth

Společnost Motorola dnes prohlásila, že spolu s Palm Computing představí "chytrý" mobilní telefon vybavený operačním systémem PalmOS. Obě společnosti si od vzájemné spolupráce slibují další posun mobilních telefonů blíže směrem k PDA - Palm dává novému telefonu do vínku stabilní a přitom jednoduchý a rozšiřitelný operační systém s obrovskou vývojářskou základnou, Motorola dává zase do placu svoji technologii bezdrátové synchronizace TrueSync a rozsáhlé zkušenosti s mobilní komunikací.

Spolupráce Palmu s Motorolou není jen prostým nákupem licence na PalmOS, jak by se na první pohled mohlo zdát. Společnosti podepsaly smlouvu o spolupráci na vývoji i prosazování těchto výrobků, spolupracovat tedy nebudou jen na software a hardware, ale i na prosazení celé platformy. Ostatně, Motorola je minoritním akcionářem Palm Computing, takže spolupráce je vcelku nasnadě.

Jak by nový smartphone měl vypadat? Především půjde o triband telefon s GPRS funkčností, vybavený technologií TrueSync pro dálkovou synchronizaci s vaším stolním počítačem i vnitrofiremním systémem. Operačním systémem bude samozřejmě PalmOS, k dispozici bude práce s poštou, WAPem, pravděpodobně i HTML prohlížeč a možnost přidávat do telefonu další aplikace. Motorola slibuje, že první přístroj, jenž má na trh přijít z kraje roku 2002, jen odstartuje celou vývojovou řadu chytrých telefonů na bázi PalmOS. To je asi tak vše podstatné, co se o samotném zařízení ví.

Co je v pozadí? Motorola rozehrála již před drahnou dobou hru na všechny strany - koncem roku 1999 nakoupila podíl v Palm Computing, chvíli před tím se zabivakovala v Symbianu po boku Ericssonu a firmy Nokia a tak se obecně čekalo, že její smartphone by mohl být na platformě EPOC. Kdyby ani EPOCu nebylo přáno, pojistila se Motorola vsázkou i na Javu a některé její již kdysi dávno smartphony mají být javové.

Náhlý přeskok k PalmOSu má spíše souvislost s nedávným ohlášením společného podniku Ericssonu a Microsoftu zaměřeného na portování Microsoft Mobile Exploreru a Outlooku do mobilních telefonů (Microsoft a Ericsson vytvořily společný podnik). Také Ericsson totiž hraje na více stran - jeho podíl v Symbianu a právě na trh uváděný Ericsson R380, první smartphone na EPOCu dává jasně tušit, že ani Ericsson nespoléhá na jedinou kartu. Podobně Nokia - ta momentálně dodává Communicatory se systémem Geos, telefony s EPOCem hodlá prodávat v roce 2001 a zároveň podepsala dohodu s Palm Computing o licencování PalmOS (Sladké tajemství koncernu Nokia, nebo dezinterpretace?). Obecně panuje shoda, že zatímco telefony vybavené EPOCem od Symbianu budou používány především u profesionálních chytrých telefonů, zařízení vybavená PalmOS budou zaměřena na běžný spotřebitelský trh. Jenže do toho hodlá Microsoft vmáčknout i PocketPC, takže ještě bude rušno.

Motorola také ohlásila svůj Timeport 270 vybavený technologií bezdrátového propojení bluetooth. Telefon není ale určen pro GSM sítě, pracuje na standardu CDMA podporovaném právě Motorolou, ale jeho GSM derivát se dá čekat brzy. Telefon je vybaven čtyřpolohovou kurzorovou klávesou (podobně jako například telefony Panasonic), má šestiřádkový displej, WAP prohlížeč, paměť na 1000 čísel, synchronizovatelný kalendář, hlasové ovládání a TrueSync synchronizační software. Zajímavostí je hlasité hands-free, použité v Motorola telefonech snad poprvé. Nejdůležitější je ale bluetooth technologie - ta je na trhu netrpělivě očekávána.