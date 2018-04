Budeme volat přes tetování, Motorola si ho už nechala patentovat

V dokumentu se uvádí, že dosud bezejmenné elektronické "tetování" by mohlo vyřešit problém v podobě přerývaných telefonických rozhovorů na "velkých stadionech, rušných ulicích, v restauracích a ve stavech nouze". Informoval o tom britský deník Telegraph.

Zařízení vyvinuté massachusettskou strojírenskou společností MC10 obsahuje flexibilní elektronické obvody a podle tvůrců by mohlo fungovalo jako "přídavný hlasový vstup do mobilního telekomunikačního zařízení". V podstatě by šlo o mikrofon, který je možné si připevnit na kůži na krku a jenž dokáže potlačit šum a hluk. S mobilním telefonem by byl propojen prostřednictvím Bluetooth či NFC.

Kromě toho vývojáři navrhují, že "tetování" by díky displeji reagujícímu na určité podmínky mohlo fungovat také jako detektor lži. "Předpokládá se, že uživatelé, kteří jsou nervózní nebo lžou, vykazují rozdílnou galvanickou kožní reakci než sebevědomější jedinci mluvící pravdu," píše se podle webu ve spisu.

Další možné použití by mohli uvítat zejména rodiče, protože zařízení by mohlo fungovat také jako dětská chůvička. Nebo také jako identifikační zařízení opravňující uživatele k přístup do smartphonu.

Tvůrci si pohrávají také s myšlenkou, že využívat by jej nemuseli jenom lidé. "Uvažuje se o tom, že elektronické tetování může být použito také na zvíře," uvádí se v dokumentu.

Společnost si zařízení pouze nechala patentovat, na testy a výrobu tak nemusí nikdy dojít.