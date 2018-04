Motorola postaví v Číně výzkumné středisko

Americký výrobce mobilních telefonů Motorola Inc. hodlá v Číně investovat 90 milionů dolarů do nového střediska pro výzkum a vývoj. Motorola, druhý největší výrobce mobilních telefonů na světě, to uvedl v dnešní zprávě. Výstavbou pekingského centra si chce Motorola zajistit silnější pozici na čínském trhu s mobily, jehož celoroční obrat podle odhadů letos přesáhne osm miliard dolarů. Podnik chce v Číně získat zpět první pozici, o kterou ho letos připravila finská Nokia.

"Naše investice bude kolem 90 milionů dolarů," uvedl prezident divize Motorola China Daniel Shih. Ambicí Motoroly je, aby její nové centrum výzkumu a vývoje bylo v Číně mezi ostatními nadnárodními firmami největší a nejúplnější. Motorola v Číně již investovala miliardy dolarů.

Rozhodnutí americké firmy vychází z její snahy soustředit řízení všech divizí na severu Asie na pekingské předměstí.

Výzkumné centrum bude součástí areálu o deseti hektarech, který je teď ve výstavbě. Projekt bude mít tři fáze. O celkové

investici do areálu ale Motorola ještě nerozhodla, dodal Shih. Konkurenční výrobce telekomunikačního zařízení Lucent

Technologies Inc. v tomto týdnu oznámil, že v Číně investuje dovýzkumu a vývoje 70 milionů dolarů. Lucent ale své středisko postaví ve městě Nan-ťing na východě Číny.

Motorola měla v Číně prvenství do prvního čtvrtletí letošního roku. Na konci června ale Nokia zvýšila podíl na čínském trhu na

15,5 procenta, zatímco Motorola měla 14,1 procenta, uvedla podle údajů společnosti JP Morgan agentura Reuters.