Motorola podporuje technologie Java Card 2.1 a Visa Open Platform 2.0

Společnost Motorola 28. března 2000 oznámila, že začíná dodávat M-Smart™ Java Card™ Application Development Environment (JADE). Jedná se o "sadu nástrojů" určenou pro vývoj softwarových aplikací, která pomáhá vytvářet aplety pro inteligentní karty M-Smart Jupiter™ společnosti Motorola. Karta Jupiter, kterou bude testovat a schvalovat společnost Visa, podporuje technologii Java Card™ verze 2.1.a byla vyvinuta v souladu se standardy Visa Open Platform 2.0.

JADE umožňuje společnostem vyrábjejícím čipové karty rychle vyvíjet a testovat aplikace pro inteligentní karty v prostředí technologie Java™. JADE také představuje uživatelsky příjemné, a přitom velmi široké vývojové prostředí, díky němuž lze zkracovat vývojové cykly jednotlivých aplikací.

"V oblasti inteligentních karet nasazujeme platformy na bázi otevřených standardů od samého začátku. To znamená, že to, čeho bylo na trhu osobních počítačů dosaženo za 15 let, může být na trhu inteligentních karet skutečností již za pět let. Tyto standardy budou na celém světě stimulovat vývoj a přijímání aplikací pro inteligentní karty," řekl Francois Dutray, viceprezident a generální ředitel divize globálních řešení pro inteligentní karty (Worldwide Smartcard Solutions Division) společnosti Motorola.

Pomocí JADE mohou vývojáři například vytvářet a testovat takové aplety pro inteligentní karty podporující technologii Java Card 2.1, které pak uživateli umožní bezpečně se přihlásit k počítači, zakoupit letenku prostřednictvím šifrovaného připojení k internetu, stáhnout si palubní vstupenku, data z cestovního pasu... .

Vedle zaměření na instalaci aplikací pro inteligentní karty Jupiter, podporuje JADE také Visa Open Platform 2.0, a umožňuje tak stahování a správu různých aplikací. Sada rovněž nabízí možnost generovat instalovatelné aplikační soubory technologie Java Card a podporu procesu stahování.

Sada JADE obsahuje kontaktní čtečku, inteligentní karty Jupiter MJ1000C, obsáhlou uživatelskou příručku a soubor online nápovědy. Software lze spustit v operačním systému Windows NTŽ verze 4.0 (s aktualizací Service Pack 4 nebo novější) nebo ve vyšším systému.