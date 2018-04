Motorola: Palivové články pro mobily jsou na dosah

Na vývoji palivových článků dost malých pro použití v mobilních telefonech a kapesních počítačích se již pracuje několik let, nyní ovšem přišel jeden ze zlomových momentů. Inženýrům z Motoroly se podařilo vytvořit funkční metanolový palivový článek, který dokáže na jedno naplnění dodávat mobilnímu telefonu dostatek energie po celý měsíc. První podobné baterie by se mohly začít běžně vyrábět snad již za dva roky. Stále však zůstává otázkou cena.

Palivový článek je vlastně miniaturní elektrochemickou továrnou, ve které je metanol uložen ve válci širokém jako obyčejná tužka a sotva dva centimetry dlouhém. Chemická reakce probíhající uvnitř článku vytváří kyslík, teplo, a hlavně elektřinu. Tato energie může přímo živit telefon, nebo ještě lépe, jak je tomu v případě prototypu od Motoroly, nabíjet baterii, ze které si telefon elektřinu bere. Více o funkci palivových článků najdete zde.

Podle odborníků z Motoroly bylo třeba všechny části malé elektrárny dokonale pospojovat do co nejmenšího, jednotného celku. Nakonec se jim to povedlo, vytvořili palivový článek velký 50 x 100 x 15 mm. Oproti klasické baterii je tedy stále ještě prototyp poněkud větší a těžší, ovšem například použití v laptopech již vlastně nic nebrání.

Motorola však není jedinou firmou, která pracuje na vývoji podobných „superbaterií“. I většina ostatních firem zabývajících se podobným výzkumem sází na metanol. Podobně daleko jako Motorola jsou ve svých pokusech inženýři z firem Sony nebo NEC. Všude se nyní pracuje na testech, které by měly vést k maximálnímu zdokonalení procesu výroby elektřiny a ke zmenšení celého palivového článku. Masová výroba by mohla začít snad již za dva roky. Podle analytiků z firmy Allied Business Intelligence by mělo v roce 2010 na světě být již nejméně 200 milionů telefonů, palmů a laptopů vybavených palivovými články. O ceně se však zatím nikdo, tedy ani případní výrobci, ani jiní odborníci, nezmiňuje. Při představě, že budete muset svůj mobil nabíjet maximálně jednou měsíčně, vás jistě nějaká ta koruna mrzet nebude.