Toto je jeden z nejčistších androidů. Recenze Motoroly One

Motorola One je v portfoliu tohoto výrobce něčím trochu jiným, než jsme byli doposud zvyklí. Nejenom že není součástí žádné z doposud fungujících řad (G, X, E a další), ale také bere čistý systém Android na novou úroveň. Motorola už sice má jednoho dřívějšího zástupce s čistým systémem, model X4, ovšem u něj se touto vlastností tolik nechlubil.



Motorola One je oficiálně součástí programu Android One, což znamená tu nejčistší podobu a zároveň i připravenost na nejnovější aktualizace. Tato platforma se jinak mezi ostatními výrobci v současnosti mírně rozmáhá, třeba obnovená Nokia už využívá tohoto programu u všech nových smartphonů, podobné modely najdeme i v nabídce výrobců Xiaomi nebo LG.



Jinak je to ve všech ohledech mobil střední třídy, který má veskrze slušnou výbavu, což jen podtrhuje svižnost čistého operačního systému. V tomto krátkém redakčním testu si však připomeneme i pár kompromisů, s nimiž se při koupi tohoto telefonu setkáte.

Zaujme Motorola One designem?

Poslední model od Motoroly je jasným důkazem toho, že výrobce v tomto případě nechtěl příliš vybočovat z davu. Telefon má protáhlý displej s výrazným výřezem, lesklý skleněný povrch z obou stran a duální fotoaparát na zádech. Seznam trendů roku 2018 má tak Motorola snad až na pestrobarevnou variantu (One se prodává v černé nebo bílé) odškrtaný.

Co do použitých materiálů tedy povrchům těla vévodí sklo, boky jsou plastové. Telefon nám přišel svou konstrukcí jinak dobře zpracovaný, nevšimli jsme si žádných chyb nebo přešlapů. Pouze optika fotoaparátu na zádech vystupuje mírně nad povrch, s čímž je třeba počítat. Na těle najdete jak moderní USB-C konektor, tak sluchátkový jack.

Displej telefonu má při poměru stran 19:9 úhlopříčku 5,9 palců, technologii IPS a rozlišení HD+ (720 x 1 520 pixelů), což je právě jedním z nedostatků telefonu. Jemnost panelu sice není nijak tragická, naopak se nám zdála v pořádku, nicméně dnes i ve střední třídě existují i daleko jemnější displeje. Výřez obrazovky je také celkem výrazný, třeba u konkurenční Nokie 7.1 jsme jej ve stejném těle viděli o poznání menší.

To samé platí i o bradě pod displejem, kam výrobce jen umístil svoje logo. Zdálo se nám ovšem, že by se sem pohodlně vešlo i pár ovládacích tlačítek nebo třeba čtečka otisků prstů, široká je na to dost. Telefon je jinak díky protáhlému displeji a úhlopříčce menší než 6 palců vlastně i celkem kompaktní, ve srovnání s dnešní módou vyrábět i 6,5palcové telefony.

Jaký má Motorola One výkon?

Co do hardwarové výbavy se Motorola One nemá příliš za co stydět. Telefon pohání procesor Snapdragon 625 doplněný o 4 GB operační paměti. K dispozici je dále i 64 GB vnitřního úložiště rozšiřitelného o paměťové karty. K této kombinaci nemáme za současnou cenu telefonu moc výhrad, zkrátka odpovídá tomu, co čekáme.

Výkonnostní test AnTuTu ukázal asi 80 tisíc bodů, což dnes není už nijak závratné skóre, ale k většině multimediálních rozptýlení telefon rozhodně postačí. Hráli jsme na něm bez problémů třeba i náročnou hru PUBG Mobile. Nezapomínejme, že jde o model s čistým Androidem, tedy o takový, který je osvobozený o aplikační „balast“ a grafické nadstavby, které by chod systému mohly zpomalovat.

Co se týče čistého Androidu, telefon se prodává v současnosti s verzí 8.1, která by v nejbližší době už měla dostat aktualizaci na verzi 9.0. Na náš testovací vzorek před navrácením ovšem aktualizace dorazit nestihla.



Zmíníme ovšem snad jen jednu funkci nad rámec běžné výbavy operačního systému Android, kterou si Motorola nedovolila vynechat. Jsou to pro tohoto výrobce tolik typická pohybová gesta, takže třeba zatřesením rozsvítíte diodu na zádech, rychlým otočením zase aktivujete fotoaparát. Je to hravé a praktické a jsme rádi, že se toho Motorola drží.



Za zmínku také stojí přítomnost bezdrátové komunikace pomocí NFC či nejnovější Bluetooth 5.0. Čtečka otisků prstů je umístěna na zádech telefonu v logu výrobce a svou rychlostí příliš nevyčnívá, ovšem ani neurazí, zkrátka takový poctivý standard. Do telefonu se dále vejdou jak dvě SIM, tak paměťová karta zvlášť, což také rádi vidíme.



Kapacita baterie je pak parametr, který by mohl být trochu lepší. Motorola One má 3 000mAh akumulátor, který podporuje i rychlonabíjení. S výdrží se to má tak, že telefon je zkrátka dělaný na jednodenní provoz, šetřiví dosáhnou i lepších výsledků, naopak ti, kteří dávají mobilu zabrat, budou po nabíječce sahat ještě večer ten samý den.

Jak Motorola One fotí?

Motorola One příliš nevystupuje z davu ani v případě fotoaparátu. Telefon pořizuje snímky dvojicí zadních snímačů s rozlišením 13 MPix (f/2,0) na hlavním fotoaparátu a 2 MPIx (f/2,4) na pomocném pro lepší práci s hloubkou ostrosti. Přední selfie kamerka má rozlišení 8 MPix (f/2,2). Telefon umí natáčet video až v rozlišení 4K.

Kvalita fotografií je na poměry střední třídy slušná a stejně jako u celé řady jiných modelů má svoje celkem pevně dané limity. Kvalita klesá úměrně s horšími světelnými podmínkami a také není úplně vhodné snímky příliš ořezávat, protože už bude znát ztráta detailů a ostrosti. Jinak nemůžeme být vůči fotoaparátu telefonu příliš kritičtí, vzhledem k tomu, že je to zkrátka střední třída, kde se podobná kvalita v podstatě očekává.

Zmíníme ještě alespoň výhodu v podobě zábavného režimu, kde si můžete zvolit jednu barvu a posléze fotit snímky v černobílém režimu s jednou vaší vybranou barvou navíc. Je to trochu fotografické klišé (žluté taxíky v černobílém New Yorku jako příklad za všechny) ale kdo to ještě nezkusil, toho bude funkce bavit. Motorola ji má ve výbavě už u několika dalších modelů.



Mám si Motorolu One pořídit?

Motorola One je model, kde se výrobce mohl spálit snad jen vysoko nasazenou cenou, avšak podle nás doporučených 5 999 korun zcela odpovídá tomu, co dostanete. Telefon je pěkně zpracovaný, potěší příznivce čistého operačního systému Android, nechybí mu výkon a za fotografie jím pořízené se také není potřeba stydět.

Z konkurentů ovšem zmíníme hlavně Xiaomi Mi A2 Lite, které také funguje na programu Android One, má v podstatě stejný hardware, jemnější displej a větší baterii. Papírově má však horší fotoaparát a hlavně výrobce šetřil jinak, kde se dalo - chybí NFC, novější USB-C konektor a je zde i starší verze Bluetooth. Je tak na každém uživateli, zda mu za ušetření asi 1 500 korun tyto ústupky stojí.

Pokud není čistý Android podmínkou, neuděláte špatně ani v případě o tisícikorunu dražšího, avšak výkonnějšího a lépe fotícího Honoru 8X nebo naopak o pětistovku levnějšího Asusu Zenfone Max Pro s výbornou 5 000mAh baterií.