Výřez a čistý Android. Motorola má upatlaný trendy smartphone

Čistý Android je u výrobců smartphonů čím dál oblíbenější a my to kvitujeme s povděkem. Teď se do skupiny takových výrobců přidává i Motorola, která měla k čistému Androidu tradičně blízko. Nové modely One a One Power tak dostávají Android 8.0 Oreo a patří do programu Android One.

Motorola slibuje brzkou aktualizaci na Android 9.0 Pie a také garantuje, že telefon dostane i příští generaci operačního systému od Googlu, která přijde za rok. A bezpečnostní aktualizace budou smartphony Motorola One dostávat po dobu tří let.

Co se výbavy týče, jsou oba nové modely klasickými kousky střední třídy. U nás se nejspíš objeví jen levnější typ Motorola One, který má 5,9palcový displej s výřezem (poměrně velkým) a pouze HD+ rozlišením. Poměr stran je 19:9. Telefon má procesor Snapdragon 625, česká tisková zpráva neuvádí kapacity RAM a uživatelské paměti. Fotoaparát je duální s rozlišením 13+2 megapixely, z čehož je jasné, že tato sestava slouží ke hrátkám s hloubkou ostrosti.

Podle parametrů je tak Motorola One klasický smartphone střední třídy, který ctí módní trendy a ničím moc nevyniká. Zaujme USB-C konektor a rychlé dobíjení TurboPower, které dodá energii na šest hodin provozu za pouhých 20 minut.

Nás ovšem Motorola One zaujala svým vzhledem, a to bohužel ne moc pozitivně. Telefon je hodně lesklý, a to včetně rámu. Říci, že se hodně upatlává, je eufemismus, zapatlanější smartphone jsme snad ještě neviděli. Kvůli tomu nepůsobí Motorola One zrovna moc luxusně a vypadá jako vcelku laciný model. Ale kdo ví, třeba to jsou jen dojmy z přítmí výstavních hal a realita na denním světle bude lepší. Můžeme jen doufat.

Cena novinky na českém trhu je stanovena na 7 599 korun. Telefon se tedy nepodbízí, ale na druhou stranu není nijak předražený. Konkurence je nicméně veliká a když s příplatkem 1 000 korun můžete získat třeba výkonný Honor Play, je jasné, že to tento model s čistým Androidem nebude mít lehké.

Nepomůže například ani přímo v prostředí fotoaparátu vestavěná funkce Google Lens, která rozpoznává objekty nebo text. Motorola slibuje i další AI funkce.

Na některých trzích dostane Motorola One i vybavenějšího sourozence s označením One Power. Tady displej povyrostl na 6,2 palce a dostal Full HD+ rozlišení, foťák je opět duální (16+5 megapixelů), procesorem je Snapdragon 636. Výrazná změna je tu v konstrukci, telefon má tělo kovové a tak se neupatlává. Čeští zákazníci si však na tuto variantu nejspíš musí nechat zajít chuť.