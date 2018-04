Na český trh dorazí levné smartphony Motorola s nadstandardní baterií

Produktové řady G a E známe z minulých let jako zástupce na celé škále od nižší střední po vyšší střední třídu. Řada E má letos pátou generaci, řada G dokonce šestou. Novinky se chlubí zejména nejnovější verzí Androidu 8.0 Oreo. Na trhu budou během června.



Pomyslným standardem celé skupiny novinek je model Moto G6. Letos se snaží zaujmout velkým 5,7palcovým Full HD displejem s poměrem stran 18:9, skleněnými zády a dvojitým fotoaparátem na zádech s rozlišením 12 a 5 megapixelů s výbornou světelností f/1,8 na hlavním snímači. O výkon se stará procesor Snapdragon 450 společně se

3 GB operační paměti, do telefonu se vejde 32 GB dat plus paměťová karta. Čtečka otisků prstů se nachází pod displejem. Baterie má kapacitu 3 000 mAh. Potěší přítomnost NFC a konektoru USB-C. Cena není úplně nízká, ale s přihlédnutím k výbavě stále poměrně příznivá - 5 999 korun.

Jeho sourozenec Moto G6 Plus má větší širokoúhlý displej (5,9 palců, 18:9) se stejným rozlišením. I zbytek jeho výbavy postoupil o stupínek výš. K dispozici je procesor Snapdragon 630, 4 GB operační paměti a celých 64 GB prostoru pro data (rozšiřitelné o paměťovou kartu).

Duální zadní fotoaparát má také rozlišení 12 + 5 megapixelů, ale hlavní snímač má ještě lepší světelnost F/1,7. Samozřejmostí je opět NFC, USB-C konektor i čtečka otisků prstů. Baterie s kapacitou 3 200 mAh podporuje rychlonabíjení. Oproti modelu G6 si připlatíte, jeho doporučená cena činí 7 599 korun.

Moto G6 Play je třetí novinkou. Z řady G je nejlevnější, stojí 4 999 korun. Kvůli tomu má pár kompromisů ve výbavě jako nižší rozlišení 5,7 palcového širokoúhlého displeje (1 440 x 720 pixelů, 18:9). Procesor je také z nižší řady, jde o model Snapdragon 430 doplněný o 3 GB operační paměti a 32 GB prostoru pro data plus paměťová karta. Na zádech najdete standardní fotoaparát s jedním snímačem (13 MPix, f/2,0). Naopak náskok před ostatními modely z řady G mu poskytuje baterie s kapacitou 4 000 mAh.

Co do baterie se však ani tento model nevyrovná smartphonu Moto E5 Plus, který nás zaujal svou stále poměrně nezvykle vysokou kapacitou 5 000 mAh. Má z celé skupiny nových zařízení největší displej - úhlopříčka celých 6 palců, rozlišení je HD+ (1 440 x 720, 18:9). Procesor výrobce doposud nespecifikoval, půjde však pravděpodobně o Snapdragon řady 4XX, doplněný o 3 GB operační paměti a 32 GB prostoru pro data. Fotoaparát s jedním snímačem na zádech má rozlišení 12 MPix a světelnost f/2,0. Telefon se bude prodávat za

4 799 korun.



Tím nejzákladnějším z nabídky je na model Moto E5. Telefon pohání procesor Snapdragon 425 a 2 GB operační paměti, 16 GB prostoru pro data je rozšiřitelných paměťovou kartou. Zadní fotoaparát je totožný s tím, jaký je u model G6 Play, opět jde o 13 MPix snímač se světelností f/2.0. I zde můžete počítat se širokoúhlým displejem o úhlopříčce 5,7 palců a HD+ rozlišením (1 440 x 720, 18:9). Stejně jako jeho sourozenec i Moto E5 se nenechá zahanbit výdrží baterie, jeho článek má kapacitu 4 000 mAh. Prodávat se bude za příznivých 3 790 korun.



Nepřepočítali jsme se, ve výčtu ještě chybí šestá novinka v podobě modelu Moro E5 Play, ten se však na našem trhu prodávat nebude. Jde o ten úplně nejzákladnější smartphone s 5,2palcovým displejem s běžným poměrem stran 16:9 a výbavou, která zahrnuje procesor Snapdragon 425, 2 GB operační paměti, 16 GB prostoru pro data a 8MPix fotoaparát. Je ho baterie má kapacitu 2 800 mAh.