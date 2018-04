Nadupaný obr Nexus 6 představen. Google si ho vyrobí sám

Nový referenční smartphone s operačním systémem Android si totiž bude vyrábět Google sám, protože převzetí Motoroly čínským Lenovem ještě není dokončeno. Prozatím Nexusy vždy vyráběli jiní výrobci jako Samsung nebo LG.

Nexus 6 je špičkový smartphone, který jako první bude vybaven nejnovějším Androidem 5.0 Lollipop. Stejně jako v minulosti bude nový Nexus dostávat aktualizace přednostně. Systém Android je v případě Nexusu opět zcela „čistý“, tedy bez jakékoliv nadstavby, kterými své smartphony vylepšují jiní výrobci.

Nový Nexus není běžný smartphone, ale v poslední době stále rozšířenější phablet, tedy kříženec smartphonu a tabletu. Displej typu AMOLED má obří úhlopříčku 5,96 palce. Impozantní je i rozlišení QHD 2 560 × 1 440 obrazových bodů. Jemnost displeje je tak skvělých 493 obrazových bodů na palec. Displej kryje sklíčko Gorilla Glass 3.

Fotoaparát je 13megapixelový s optickou stabilizací obrazu a podporou technologie HDR+. Světelnost je f/2.0. Stejně jako Motorola Moto X má nový Nexus LED blesk v kruhu okolo objektivu. Videa lze nahrávat v ultravysokém rozlišení 4K v kvalitě 30 snímků za sekundu. Druhý fotoaparát je dvoumegapixelový s podporou HD videa.

Slabým výkonem nový Nexus rozhodně trpět nebude. Používá čtyřjádrový procesor Qualcomm Snapdragon 805 s taktem 2,7 GHz. Grafický procesor je Adreno 420. Kapacitu operační paměti Google nezveřejnil. Uživatelská paměť má buď kapacitu 32 GB, nebo 64 GB. Jak je u řady Nexus zvykem, podpora paměťových karet chybí.

Výbava zahrnuje GPS navigaci, Bluetooth 4.1, Micro USB 2.0 nebo NFC. Ve výbavě také najdeme barometr. Verze určená pro zbytek světa podporuje sítě čtvrté generace LTE (pásma 1, 3, 5, 7, 8, 9, 19, 20, 28, 41). Americké provedení mimo sítí GSM/WCDMA/LTE podporuje i sítě CDMA. Na internet se lze připojit i přes wi-fi 802.11ac. Google použil u nového Nexusu „iphoní“ nanoSIM karty.

Vestavěná baterie má kapacitu 3 220 mAh, což by mělo podle Googlu stačit až na 330 hodin v pohotovostním stavu při vypnutém Ambient displeji (250 hodin se zapnutým). Hovorový čas by měl dosahovat 24 hodin. Prohlížení internetu přes LTE může trvat až 10 hodin, přes wi-fi 9,5 hodiny. Videa lze nepřetržitě sledovat až 10 hodin. Google slibuje, že na šest hodin provozu stačí baterii nabíjet díky turbo nabíječce 15 minut.

Design nového Nexusu navazuje na poslední modely od Motoroly. Nechybí tak dva stereo reproduktory umístěné na čele telefonu. Vzhledem k rozměrům displeje nepřekvapí, že nový Nexus není žádný drobeček. S rozměry 159,26 × 82,98 × 10,06 milimetru je ale nový Nexus díky lepšímu využití místa okolo displeje jen o málo vyšší než iPhone 6 Plus. Je ale podstatně širší. V prodeji bude modré a bílé provedení.

Nexus 6 půjde do předprodeje 29. října. Prodej potom začne v listopadu. Nebude však zrovna levný, jako tomu bylo u předchozích Nexusů. Bez úpisu bude v USA stát verze s 32 GB pamětí 649 dolarů, tedy v přepočtu 14 tisíc korun. To je ale vzhledem k výbavě stále méně než u konkurenčních přístrojů. Přesto je to prozatím nejdražší Nexus.

Oficiální Google obchod u nás zatím stále oficiálně nefunguje. Motorola slibuje, že nový Nexus se začne v prvním pololetí příštího roku prodávat na dalších 28 trzích.