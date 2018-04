Nové Motoroly jsou mobilní montérky. Vzhled nic moc, ale práci udělají

Smartphony Motorola můžeme přirovnat k mnohým americkým automobilům. Ani u nich se výrobci nesnaží za každou cenu nabídnout prémiové materiály a to nejpreciznější zpracování, důležité je, aby takové auto fungovalo a spolehlivě sloužilo, aby bylo nenáročné na provoz. A přesně takové jsou i nové Motoroly.

Je to možná tím, že se nám designový jazyk značky za ty zhruba tři roky, co jej používá, okoukal a také tím, že konkurence se v mnohém posunula o dost dále. Ale nové motoroly, včetně nejvybavenější Moto X Style, působí tak trochu humpolácky. Tam, kde se konkurence snaží o co nejtenčí rámečky a tělo, vsází Motorola na bytelné provedení možná až s nečekanou tloušťkou. Přitom ale rozhodně netrpí ergonomie, všechny novinky Motoroly mají tradiční oblý design zad, díky kterému padnou přístroje od nejmenší Moto E až po největší Moto X Style dobře do dlaně.

V ní jsou cítit, obzvlášť modely řady X jsou pořádné kusy smartphonů. Není to ale pocit negativní, uživatel má prostě dobrý pocit, že v ruce drží bytelný výrobek. Ostatně, hmotnost X Style je pořádných 179 gramů. Na druhou stranu, ani tento už dle názvu stylový smartphone nepůsobí nijak luxusním dojmem. Byla to právě Motorola, která před lety s modelem Moto X přišla jako jeden z prvních výrobců s možnostmi nebývalé individualizace telefonu a zároveň s provedeními z netradičních až luxusních materiálů (kryt ze dřeva a podobně).

Jenže konkurence rychle pochopila, jak má prémiový telefon vypadat a Motorolu předehnala. X Style tak má kovový rám a na zádech dřevo, karbon nebo jiné fajnové materiály, ale vypadá trochu obyčejněji než luxusní modely značek LG, HTC, Sony nebo nově i Huawei. Telefon je bytelný, ale třeba velké spáry mezi jednotlivými díly nebo hodně neelegantní šuplík na SIM dají vzpomenout na slícování plechů na karoseriích amerických křižníků silnic ve stylu „palec není žádná míra“. Trochu přirozeněji vypadá tento styl na sporotvněji laděném typu X Play s pogumovaným tělem.

Ale abychom jen nekritizovali styl. Moto X Style je jinak opravdový špičkový smartphone, má i QHD displej s úhlopříčkou 5,7 palce. Je to tedy pořádný kus smartphonu, díky snapdragonu 808 také s pořádným výkonem. Displej je opravdu parádní, sluší mu Motorolou jen minimálně upravený Android. Jako tradičně by měl model X Style i ostatní modely lákat na dobrou cenu. Například v Británii vyjde asi na 340 liber, tedy v přepočtu zhruba 12 500 korun. Pokud víme, měl by to tedy být nejlevnější model s QHD displejem, takže trochu menší pocit luxusu telefonu snadno odpustíme.

Moto X Play vyjde ještě levněji, má obyčejnější 5,5palcový HD displej a v základu jen 16 GB paměti, cena je asi 10 000 korun. Stejně jako model Style má lehkou odolnost proti vodě (IP52), 21megapixelový fotoaparát nebo Android 5.1. Překvapením je baterie s pořádnou kapacitou 3 630 mAh, která by mohla tomuto modelu na pomezí střední třídy a top modelů propůjčit hodně dobrou výdrž. Pogumovaný telefon se dobře drží v ruce, ale oproti zdání to není žádný outdoorový kus.

Hodně sympaticky působí také nová Moto G třetí generace. Její pětipalcový displej má již tradičně HD rozlišení, to ale bohatě stačí, displej opět vypadá výborně. Design se posunul od nejčistších linek předchozích generací trochu směrem k aktuálním top-modelům, vzhled Moto G se tak změnil více než u ostatních kousků. Samozřejmostí je tu stejně jako u ostatních modelů podpora LTE, přístroj je opět odolný vůči vodě (certifikace IPX7). Dle našeho krátkého vyzkoušení zůstává Moto G po právu jedním z nejatraktivnějších cenově dostupných smartphonů a to i přesto, že soupeři možná dovedou nabídnout za cenu okolo sedmi tisíc korun nabídnout o trochu lepší výbavu.

Nejlevnější Moto E se změnila v trochu obyčejnou šedou myš, alespoň mezi vystavenými kousky byly jen běžné černé verze, které oko moc nezaujmou, bílá varianta na tom nebude asi o moc jinak. Škoda, předchozí verze se nabízely s barevnými kryty. Displej s úhlopříčkou 4,5 palce a qHD rozlišením (960 x 540 pixelů) stačí, ale už to po pravdě není úplně ono. Telefon by měl mít i LTE verzi, cena bude v přepočtu asi čtyři tisíce korun.