Motorola na CeBITu - tripleband jako východisko

Motorola na letošním CeBITu slibovala představit něco zajímavých novinek - a nezklamala. Předvedla totiž první tripleband zahrnující všechny GSM deriváty - tedy evropské GSM900, DCS1800 i americký PCN-1900. To vše v telefonu s neopomenutelným jménem L7089.

Pravda, tripleband ohlásil jako první Ericsson pod názvem WorldPhone, ale po WorldPhonu se slehla na CeBITu zem, zatímco z motoroláckého řešení L7089 se dalo telefonovat, takže Motorola Ericsson zase jednou převezla.

Asi nemusím zdůrazňovat výhody triplebandu - prostě jste na příjmu kdekoliv, kde se používá nějaký GSM derivát - tedy v Austrálii, v Asii, v Evropě i někde v USA. Jak rozkošené - pokud jste businessman létající z místa na místo, je nová L7089 věcí, kterou musíte mít!

Telefonek váží 108 gramů, což je akurátní váha pro teplé místo na slunci této nové Motoroly. Výdrž 40-150 hodin v pohotovosti nebo 120-210 minut hovoru závisí na šetřících režimech sítě, u nás bych to odhadoval někde okolo 120 hodin stand-by. LiIont baterie - téměř dvojnásobná výdrž vás přijde na další penízky a hlavně na dalších 20 gramů váhy, což není rozhodně k nepřežití. Motorola umí šetřit s energií i místem.

L7089 není jen tripleband, ale i zajímavě vybavený mobilní telefon. Motorola v něm poprvé nabídla svůj IrDa kompatibilní infraport, je zde i možnost vytáčení čísel hlasovým příkazem. Tady ale nečekejte žádnou revoluci - telefon na sebe musíte naučit a s jinou osobou to nefunguje.

Kromě toho má telefon vestavěný hlasový záznamník - je možné udělat i více poznámek. Vibrační vyzvánění je ve vyšší třídě telefonů Motorola samozřejmostí, SIM Toolkit je již dnes nutností.

Telefon má také integrované rozhraní pro náhlavní soupravu (bondovku). Díky tomu ji lze připojit přes jednoduchý konektůrek, jack systému HASTIS. Hastis už dnes používá například Samsung a začínají i další, princip je v tom, že si můžete koupit libovolnou bondovku s Hasitesem a napojíte ji na jakýkoliv telefon, co má Hastis - tzn. Není třeba se vázat na jeden konektor a bondovka je přenositelná. Kromě toho u Motorol odpadá nutnost připojovat bondovku na redukci, která je docela velká.

Všechny lepší telefony Motorola dnes již mají čipem chráněné baterie - takže nepočítejte s nákupem baterií od třetích výrobců - a hlavně displej podložený hologramem, což úžasně zvyšuje čitelnost a kontrast. EFR pro SuperSound je samozřejmě vestavěno.

Toliko k triplebandu, jenž vypadá značně nadějně a na trhu by se měl objevit poměrně rychle. Svoji oblíbenou řadu cd 920/930 Motorola upgradovala v nabídce barev - lze tak telefon dostat i v electric blue (mírně světlejší, než klasická barva na Nokia 6110) a Shark Silver.

Co se nejlacinějších řad týká, Motorola stále d520, ale přichází již i s jejím nástupcem - tou je M serie.

Zástupce M serie máme ihned dva - m3188 a m3688. Jak koncové dvojčíslí 88 napovídá, jde opět o dualband GSM/DCS (89 je tripleband). Telefony nabízejí jednoduchou sadu funkcí, včetně datových přenosů přes PCMCIA karty CELLect, dražší modely V serie a L serie již je možné používat se software řešením Smart CELLect, tedy s kabelem.

Jednoduchý vzhled je odvozen z d520 a doplněn flipem - přiznám se, že mně osobně se tolik nelíbí, ale je to věc názoru, od toho tu máte fotky, abyste si jej udělali.

Oba modely mají s 700 mAh NiMH výdrž 160-230 minut hovoru nebo 74-110 hodin pohotovosti, váha telefonu ovšem dosáhne 170 gramů, což není nic extra. V tomto telefonu lze používat klasické alkaline baterie. EFR funkce je implementována.

Jaký že je rozdíl mezi m3188 a m3688? Podle moudré knihy rozdávané firmou Motorola v displeji a v ceně - m3188 používá textový displej podobně, jako d520, zatímco m3688 má displej grafický ale bez hologramového vylepšení kontrastu.

Asi jste si všimli, že jsme vynechali V serii. Stalo se tak především proto, že na tento telefon připravujeme v nejbližší době test - ten vám toho řekne více, než pár dojmů z výstaviště.

Motorola kromě těchto telefonů představovala ještě autotelefon Motorola 2700, ale autotelefony u nás nejsou takovým hitem, takže jej pomíjím.

Více se mi líbila stanička TalkAbout 200 - to je vysílačka simplexně pracující na 446 MHz, je velmi malá a docela příjemná, kousek má stát okolo 5000 Kč - jenže v USA. Je to zdařilá designová kombinace mobilního telefonu a ručního granátů, přesně vhodná do terénu.

A samozřejmě se představovalo Iridium, které v Čechách stále nefunguje, protože není homologováno. Ale o tom až zase jindy.