Motorola MPx220 - smartphone pro náročné uživatele (recenze)

Zhruba po roce přichází Motorola se svým druhým smartphonem postaveným na bázi operačního systému Microsoft Windows Mobile. Prvním modelem byla Motorola MPx200, jedno z prvních véček s tímto operačním systémem. Druhým počinem je rovněž véčko - model MPx220, který na rozdíl od předchůdce používá vylepšený operační systém Microsoft Windows Mobile 2003 for Smartphone Second Edition. Předchozí model MPx200 používá starší verzi operačního systému - 2002. Novinka rovněž přidává několik vylepšení v hardwarové výbavě, z nichž k nejzřetelnějším patří Bluetooth a integrovaný 1,23megapixelový fotoaparát. Oba dva modely véček řady MPx vyrábí pro Motorolu tchajwanská společnost Chi-Mei Communications. Produktovou řadu chytrých telefonů Motorola doplní komunikátor MPx s unikátní konstrukcí výklopného displeje. Model MPx100, který měl nabídnout totéž co recenzovaná novinka, ale v klasické koncepci, se sériové výroby pravděpodobně nedočká.

Motorola MPx220 se začne prodávat zhruba na přelomu října a listopadu. Cena ještě nebyla stanovena, odhadujeme ji na přibližně 16 000 Kč včetně daně. Testovaný vzorek telefonu pocházel ještě z předsériové produkce. Fungoval ale naprosto bezchybně, bez jediného problému. Je ale možné, že firmware telefonu dozná drobných změn.

Mini SD, máte je?

Motorola MPx220 používá procesor TI OMAP taktovaný na 200 MHz. Paměť ROM a RAM je 64 a 32 MB. Paměť je možné rozšířit pomocí paměťových karet formátu mini SD. Tento formát zatím není příliš rozšířený a případný zájemce, který na novou Motorolu přechází ze staršího modelu MPx200, nebude nadšen. Slot je typu SD/IO a je tedy možné rozšíření telefonu pomocí karet. Novinka MPx220 je už, na rozdíl od prvních dodávek modelu MPx200, plně lokalizována do češtiny včetně českého prediktivního zadávání iTAP. Dnes ale existuje česká lokalizace i pro starší model MPx200.

Vzhled - techno elegán

Vzhled nové Motoroly MPx220 v sobě spojuje technicky zaměřený design a eleganci véček vyšší kategorie. Zavřenému telefonu dominuje zrcadlící se přední kryt, ve kterém se nachází vnější displej, reproduktor vyzvánění a nepřehlédnutelné logo výrobce. Dole na přední části zavřeného telefonu je čočka integrovaného fotoaparátu, ukrytá společně s diodou blesku pod průhledný kryt s šedivým pozadím. Pruh tvořící zrcadlovou plochu a kryt fotoaparátu zakončuje na přední hraně umístěný název výrobce, rovněž v lesklém provedení. Záda telefonu mají na krytu baterie plastické logo Windows Mobile a nad krytem umístěné logo výrobce.

Opravdu velká klávesnice

Plocha klávesnice je rozdělena zhruba na dvě poloviny, z nichž jedna patří navigačním tlačítkům a druhá alfanumerické klávesnici. Při delším podržení klávesy pro návrat na hlavní displej se objeví nabídka pro vypnutí telefonu, je možné zde aktivovat mód letadlo, přepínat profily a zamknout klávesy nebo celý telefon. Pod navigační klávesou ve středu plochy celé klávesnice se nacházejí klávesy se sluchátky pro přijetí a ukončení hovoru. Alfanumerická klávesnice je tvořena obdélníkem se stejně velkými klávesami seřazenými do geometricky čistých řad. Klávesnice je jasně světlemodře podsvícena. Telefon má pod klávesnici umístěný senzor, který by měl podsvícení na přímém světle vypínat. V našem testu však tato funkce příliš nefungovala. Ergonomii telefonu nelze nic vytknout, stejně jako celému zpracování. Zarazí pouze citelné lupnutí kloubu při každém otevření a zavření telefonu a také kvalita krytek slotu pro paměťové karty a zdířky pro sluchátka. Telefon by také mohl být vyroben z kvalitnějších plastů.

Na levém boku je umístěné tlačítko pro zapnutí telefonu, rozměrná dvousměrná klávesa regulace hlasitosti a zakrytý konektor pro sluchátka.

Černou, nebo stříbrnou?

Nová Motorola se bude nabízet ve dvou barevných provedeních: stříbrné a černé. Dostupnost jednotlivých barevných variant na konkrétních trzích se může lišit. Velikost se oproti předchůdci MPx200, až na výšku zavřeného telefonu, příliš nezměnila. Výška narostla z 89 milimetrů u předchůdce na 100 milimetrů u novinky. Na této hodnotě se zejména podílí výstupek, který kryje anténu integrovanou do těla telefonu. Šířka a tloušťka nové Motoroly MPx220 je 48 a 24,3 milimetru. Předchozí model měl na šířku rovněž 48 milimetrů, byl však tlustší - 27 milimetrů. Hmotnost klesla ze 118 na 110 gramů, což je velmi slušná hodnota.

Na spodní části telefonu se nachází, pro mobilní telefony Motorola typický, konektor CE Bus, který nahradil mini USB konektor u předchozího modelu.

Vnější displej dokáže zobrazit obrázek nebo fotografii volajícího. Na výběr jsou dva typy základního zobrazení.

Displeje - dvakrát barva

Motorola MPx220 je vybavena dvěma barevnými displeji. Ten vnější je pasivní (CSTN) a má rozlišení 96 x 64 obrazových bodů. Vnější displej dokáže zobrazit 65 536 barev. Na vnějším displeji se zobrazují pouze základní údaje. Na výběr jsou dva druhy zobrazení: digitální hodiny a datum, nebo digitální hodiny a jméno operátora. Na přední vnější displej je možné uložit jednu z deseti předinstalovaných tapet a nastavit kontrast v deseti krocích.

Na pravém boku telefonu se nachází okénko infračerveného portu, tlačítko pro aktivaci fotoaparátu, které slouží zároveň jako spoušť a plastovou krytkou zakrytý slot pro paměťové karty.

262 000 barev

Motorola MPx220 Prohlédněte si fotogalerii displejů s uživatelským prostředím Windows Mobile.

Hlavní displej má (pro použitý operační systém) klasické rozlišení 176 x 220 obrazových bodů. Displej je aktivní (TFT) a dokáže zobrazit 262 000 barev. Na rozdíl od předchozího modelu MPx200 má však menší rozměry - úhlopříčka je 2 palce místo 2,2 palce (5,08 mm místo 5,58 mm). Displej nabízí velmi kvalitní zobrazení, které je patrné především při fotografování. Na hlavní displej je možné nastavit některou z přednastavených tapet a aktivovat barevné téma. Zvolit je možné dobu podsvícení displeje a relaci vypnutí displeje. Ačkoliv displej v uzavřených prostorách nabízí velmi kvalitní zobrazovací schopnosti, na přímém slunci to je horší. To podtrhuje i nemožnost jakéhokoliv nastavení ať už kontrastu nebo jasu.

Baterie - lepší, než jsme čekali

Motorola MPx220 používá baterii typu Li-Ion s kapacitou 1000 mAh. Výrobce udává výdrž na jedno nabití v rozmezí 140 - 260 hodin pro pohotovostní režim a 300 až 440 pro čas hovoru. V našem testu vydržela nová Motorola na jedno nabití tři a půl dne při zkoušení všech funkcí výbavy. Vydrž je samozřejmě velmi závislá na použití konkrétních funkcí. Energii odčerpává zejména nahrávání a přehrávání videa, fotografování s bleskem i bez něj a časté použití Bluetooth. Telefon požádá o nabití, když zbývá jedna čárka ze čtyř. Pak je nutné telefon rychle dobít, jinak hrozí "Ztráta dat" jak oznámí telefon. Myslí se tím ztráta dat aktivní aplikace.

Ovládání - specifické, ale pohodlné

Po zapnutí telefonu a zadání PINu se naskýtá pohled na úvodní displej telefonu. Úvodní displej nabízí čtyři možné druhy zobrazení: výchozí, základní, jednoduché a zobrazení pomocí velkého písma. Při zobrazení pomocí velkého písma se na displeji objevují pouze údaje o operátorovi a čas, při jednoduchém zobrazení se k těmto údajům přidává datum a jméno uživatele - pokud je zadané. Při základním zobrazení se vypíšou nadcházející a probíhající události, zvolený profil a informace o došlých zprávách, aktivním e-mailovém účtu, zmeškané hovory nebo informace Cell Broadcast. K jednotlivým vyjmenovaným položkám je možné pohybem navigační klávesy nahoru a dolu přejít a zobrazit je. Při výchozím nastavení se k výše uvedenému přidává lišta s ikonkami jednotlivých funkcí. Pohybem navigační klávesy doprava a doleva a potvrzením je k dispozici rychlý přístup k jednotlivým položkám. Funkce v této liště se nedají navolit. Postupně se zobrazují při aktivaci konkrétní funkce a postupně se posouvají vpravo - aktivní je jako první vždy funkce zcela vlevo. Při vypnutí telefonu se zobrazené funkce vrací k výchozímu nastavení.

Telefon má také očko pro připoutání poutka. To se nenachází na vrchu přístroje, ale na hraně zadní strany telefonu a levého boku pod krytem integrované antény. Telefon tak při nošení na krku zaujímá trochu nepřirozenou pozici.

99 zkratek

Uživatelské prostředí Prohlédněte si uživatelské prostředí Motoroly MPx220 ve fotogalerii.

Zobrazení na úvodním displeji doplňuje stavová lišta umístěná zcela nahoře se zobrazením síly signálu, stavu baterie, aktivním GPRS, Bluetooth a dalších funkcí a dole odkazy kontextových kláves. Odkazy jsou pro vstup do hlavního menu telefonu (Start) a pro vstup ke kontaktům. V hlavním menu se nachází vertikálně řazené položky, mezi kterými je možné procházet pomocí klávesových zkratek. Při běžném zobrazení se na jednu stránku vejde devět odkazů, je však možné zvolit velký font a pak se na displej vejde pouze sedm odkazů. Velký font je zobrazen i v menu jednotlivých aplikací. Pravá kontextová klávesa ve většině podmenu otvírá nabídku, ve kterém se lze pohybovat rovněž pomocí klávesových zkratek. Jednotlivé položky z menu je možné přidat až k 99 zkratkám rychlé volby.

Ke snazšímu ovládání přispívá také dvousměrná klávesa na boku telefonu. Dlouhý stisk dolů aktivuje menu hlasového záznamníku, stisk vzhůru pak hlasové ovládání. Alfanumerická klávesnice má optimální zdvih a rozložení. Na klávesnici se píše velmi dobře, čemuž napomáhá nastavení odezvy po napsání znaku.

Telefonování - bezkonkurenční seznam

Telefonní seznam Motoroly MPx220 je omezen pouze sdílenou pamětí celého telefonu. K jednotlivým kontaktům je možné přiřadit opravdu vyčerpávající výčet položek: jméno, příjmení, osm telefonních čísel, číslo pageru, dvě faxová čísla, tři e-mailové adresy nebo adresu internetových stránek. Dále lze ke kontaktu přidat funkci v zaměstnání, detaily o zaměstnání se jménem a plnou adresou. Adresy je možné zapsat ještě další dvě: Domů a Další. Adresy mají položky ulice, město, kraj, PSČ a země. Ke kontaktu je možné připsat poznámku, nastavit datum narození a výročí, zadat jméno manžela/manželky, dětí a asistenta.

Možné je také vybrat, zda kontakt bude zobrazen s křestním jménem nebo příjmením. Kontakty je možné třídit do tří skupin: Osobní, Pracovní a Různé. Ke kontaktu je možné přiřadit vlastní vyzvánění. Přiřazení fotografie ke kontaktu je možné z menu Fotoalbum nebo přímo z prostředí fotoaparátu po pořízení snímku. Obrázek se objeví i na vnějším displeji. Kontakty je možné odesílat pomocí infračerveného portu nebo přes Bluetooth.

Vyhledávání na jedničku

V telefonním seznamu je možné vyhledávat jedním z nejpropracovanějších způsobů. Vyhledávání funguje obdobně jako zadávání systémem T9. Jeden stisk klávesy vybere všechny možné kombinace. Vyhledávání probíhá jak v příjmeních, tak jménech (je jedno, co je zadáno jako první), tak i na kartě SIM. Vyhledávaní není možné pouze v menu kontaktů, ale také při přímém vytáčení čísla. Telefon sám nabídne jména a čísla, která odpovídají postupně zadané sekvenci.

Čtyři pásma, osm profilů

Motorola MPx220 nabízí osm profilů, u kterých je možné nastavovat jak jméno, tak zejména vyzváněcí melodii, hlasitost vyzvánění, druhy vibračního vyzvánění, hlasitost upozornění a nastavení vibrací u notifikace. Telefon disponuje hlasitým odposlechem a hovory je možné přijímat otevřením telefonu. Tuto funkci je však možné i vypnout. V průběhu hovoru se nabízí možnost prohlížení položek v kalendáři, případně jejich zadávání. Motorola MPx220 podporuje všechna pásma GSM: 850/900/1800/1900 Mhz.

Textové zprávy a MMS - zmatený iTap a diakritika

Na rozdíl od předchozí verze operačního systému, a tedy i modelu MPx200, nabízí novinka oddělený editor pro psaní textových zpráv a e-mailů. Odpadlo tak zobrazení kolonek pro kopii a předmět u textových zpráv a přijaté zprávy se zobrazují přehledněji. Nová Motorola MPx220 má také editor pro multimediální zprávy. Při psaní textových zpráv se v levém horním rohu odečítají znaky. Nechybí doručenky, které jsou aktivní trvale a nikoliv pro konkrétní psanou zprávu. Trochu zklame prediktivní vkládání systémem iTAP, které je sice české, ale výběr jednotlivých slov je zmatený. Sytém se mírně odlišuje od iTAPu použitém v jiných modelech výrobce a nechybí pamatování často psaných slov. Telefon píše s diakritikou a zprávy jsou tak i odesílány. Prediktivní vkládání textu je funkční i v zadávání mimo editor zpráv. Editor multimediálních zpráv je přehledný a do zprávy je možné vložit i videonahrávku. Přímo z editoru je možné pořizovat fotografie nebo zvukové nahrávky. V telefonu nechybí klient pro MSN Messenger.

Na vrchu telefonu je výstupek antény, která je efektně integrována do těla přístroje.

E-mail - profesionální nástroj

E-mailový klient nabízí až pět e-mailových účtů. Každý účet má přehledné znázornění o doručené poště, poště k odeslání, odeslané poště, odstraněné poště a o konceptech. V případě nepřečtených zpráv se konkrétní položka zvýrazní a vedle ní se objeví počet nepřečtených zpráv. Nechybí možnost skrýt nepoužívané složky. V seznamu e-mailů je možné zobrazit datum a čas zpráv a seřadit zprávy podle data přijetí, předmětu nebo odesílatele. Nechybí ani možnost řadit zprávy vzestupně či sestupně. Při odpovědi na došlý e-mail je možné zvolit, zda má být do odpovědi zahrnut. Dále si můžeme vybírat, zda má být u jednotlivých účtů automatický podpis a zda se má zobrazit i při přeposílání nebo odpovědi. U účtů je k dispozici ověření u serveru odchozí pošty a zda se mají stahovat pouze zprávy konkrétního dne, za poslední tři, pět, sedm nebo 30 dnů. Možné je stáhnout všechny zprávy najednou. Dále si můžeme nastavit stahování pouze hlaviček nebo prvních 500, 1000 nebo 5000 bajtů. E-maily je možné stahovat celé. Další výběr je u automatického stahování, kde se mohou stahovat nové e-maily každou čtvrthodinu, půlhodinu, hodinu, dvě hodiny, šest hodin, nebo jednou za den. Nechybí možnost ručního stahování.

E-mailový klient si výborně rozumí s češtinou a nechybí možnost psaní prediktivním vkládáním textu iTap. Na vkládání iTap, které je v telefonu použité, si je nutné však chvíli zvykat. V e-mailovém editoru je možné vložit přednadepsaný text, který je možné upravit, nebo přidat zvukovou poznámku. Fotografie je nutné do e-mailů vkládat přímo z aplikace fotoalbum. Pořízené videonahrávky nelze vůbec odesílat e-mailem. E-mailový klient zvládá podporované přílohy.

Data/Internet/Synchronizace

Motorola MPx220 nabízí datové přenosy GPRS třídy 8. EDGE chybí - to bude mít až následující model příští rok. Internetový prohlížeč Internet Explorer nabízí tři možné druhy zobrazení. Vedle základního zobrazení, které přizpůsobuje stránku velikosti displeje, tak také v režimu Sloupec a Počítač. Režim Sloupec opět upraví stránku pouze pro vertikální posun, režim Počítač zobrazí stránku celou s možností pohybu i do stran. V prohlížeči jde nastavit zobrazování obrázků a přehrávání zvuků. Telefon nabízí i upozornění na přechod na nezapezpečenou stránku. Nechybí přehledné zobrazení odkazů Oblíbené s možností vytvoření vlastních složek.

Celé klávesnici dominuje velká kruhová čtyřsměrná navigační klávesa, v jejímž středu se nachází potvrzovací tlačítko. Potvrzovací tlačítko je vyrobeno z měkké pryže, která je příjemná na omak, zbytek klávesnice je vyroben výhradně z tvrdého plastu. Do okrajů kruhové navigační klávesy jsou zakomponována dvě kontextová tlačítka a tlačítka pro návrat o úroveň zpět a pro návrat na hlavní obrazovku s logem domečku.

Synchronizace pomocí Active Sync je bezproblémová a příkladná. Telefon lze použít také jako modem pro připojení k počítači. Připojení je možné přes datový kabel nebo infračervený port. Motorola MPx220 se při připojení přes datový kabel nabíjí.

Další funkce - přítel manažera

Motorola MPx220 a konkurence. Prohlédněte si fotogalerii, kde je nová Motorola porovnána s předchozím modelem MPx200 a s konkurencí.

Motorola MPx220 má přehledný kalendář s měsíčním, týdenním a denním náhledem. K jednotlivé upomínce v kalendáři je možné přiřadit vedle názvu i datum a čas zahájení a ukončení. Dále jde nastavit, zda se jedná o celodenní záležitost, připomenutí v rozmezí jedné minuty až po jeden týden, opakování jednou, každý konkrétní zadaný den, každý konkrétní den v měsíci nebo každé konkrétní datum zadané upomínky, stav (volno, nezávazně, zaneprázdněn, mimo kancelář), zda je upomínka soukromá a přidat poznámku. Kalendář je možné nastavit, zda bude ukazovat pěti, šesti nebo sedmidenní týden, zda se mají zobrazovat čísla týdnů, nastavit lze i volbu, zda týden začne pondělím nebo nedělí, a nastavit si můžeme dobu připomenutí v rozmezí jedné minuty až jednoho týdne. V týdenním náhledu se jednotlivé upomínky nepříliš přehledně zobrazují přes sebe. Jednotlivé upomínky je možné odesílat pomocí infračerveného portu nebo přes Bluetooth.

Pár jednoduchých funkcí

V telefonu se také nachází jednoduchý úkolovník a hlasový záznamník. Úkolovník je velmi jednoduchý bez možnosti termínů, upozornění a opakování. Do telefonu je však možné dohrát aplikace třetích stran. Budík je trochu skrytý v menu nastavení hodin. Budík je opakovaný, bez možnosti budit v zadané dny. V telefonu je dále jednoduchá kalkulačka, která zklame nabídkou pouze základních funkcí.

Zvuk MP3 přehrávače není špatný

Samostatnou kapitolou je přehrávač videa a přehrávač zvukových souborů MP3 a WMA Windows Media Player. Přehrávač MP3 nabízí stereo reprodukci a umožňuje přehrávání na pozadí. Kvalita přehrávače je velmi dobrá, potěší i slušná maximální hlasitost. Telefon má konektor 2,5 milimetru, bez redukce tedy nejdou připojit standardní sluchátka. Reprodukce bez sluchátek přes reproduktor umístěný pod vnějším displejem už tak dobrá není a nepotěší ani malá maximální hlasitost.

Popovídejte si s milou dámou

Telefon nabízí velmi sofistikované hlasové ovládání přes aplikaci Speech Recognition. Tato aplikace umožňuje jednoduché vytáčení hlasem z telefonního seznamu a dokáže také otvírat aplikace. Při zadávání se nejprve ozve ženský hlas s výzvou „Say a command“ s následujícím výběrem: vytáčet pomocí čísel, jmen, nebo otevřít aplikaci. Telefon vás dokonce informuje, zda-li je výběr správný a hlasem tuto informaci potvdíte nebo odmítnete. Při výběru více možností (třeba číslo obsažené ve více kontaktech) se vás telefon zeptá, jestli je kontakt správný. Položky z telefonního seznamu po vás dokonce zopakuje. Při výběru u jména z více čísel lze jednoduše vybrat to správné pouhým vyslovením požadované položky. Telefon rozpozná i češtinu. To se projeví u zadávání českých jmen v seznamu a při otevření aplikace, kde se vybírají české názvy aplikací. Aplikace, které chcete hlasově ovládat, je možné vybrat a přidat do seznamu. V aplikaci je možné nastavit citlivost a zvolit, jakým jazykem na vás bude telefon hovořit. Nechybí krátké hlasové cvičení na rozpoznání hlasu.

Po rozevření telefonu se naskýtá pohled na členité rozložení klávesnice a na rozměrný vnitřní displej.

V telefonu jsou dvě hry: logická Jawbreaker a karetní Solitaire. V námi testovaném telefonu byly ještě dvě předinstalované Java aplikace: kulečník Billiards a logická Skipping Stones. Motorola MPx220, jakožto smartphone s operačním systémem, nabízí širokou škálu možností doinstalovat nové aplikace, a to i v Javě.

Fotoaparát - 1,2 megapixelu

Fotogalerie pořízených fotografií a videoukázky Prohlédněte si pořízené fotografie a videoukázky ve fotogalerii.

Motorola MPx220 je vybavena 1,23megapixelovým fotoaparátem s integrovaným bleskem. Fotografovat s bleskem má význam, z důvodů malé intenzity, pouze z velmi malé vzdálenosti. Fotoaparát nabízí širokou škálu nastavení. Nastavit lze bílou v režimech automatické, noc, zamračeno, fluorescenční světlo, žárovkové světlo a sluneční světlo. Kontrast je možné nastavit v šesti krocích. Fotografie lze pořizovat v rozlišeních 1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240, 176 x 144, 160 x 120 a 128 x 96 obrazových bodů. Fotoaparát nabízí čtyřnásobné digitální přiblížení odkrokované po dvou desitinách. Fotoaparát netvoří výřezy, přiblížené fotografie si zachovávají maximální rozlišení.

Fotografie mohou být doplňené o časové razítko a nechybí možnost pořízení pomoci samospouště v intervalech 5 až 10 sekund. Fotografie je možné také pořizovat v sérii. S fotoaparátem je možné pořizovat fotografie i v zavřeném stavu, kde jako hledáček slouží vnější displej. To je vhodné k pořizování autoportrétů. Po vyfocení je možné snímek přímo odeslat v MMS, použít jako tapetu hlavního displeje, nebo přidat ke kontaktu. Na displeji telefonu vypadají pořízené fotografie velmi dobře, při prohlížení v počítači již jejich kvalita není tak oslnivá. V aplikaci Fotoalbum je možné pořízené obrázky přibližovat, otáčet, oříznout, přidat text, rámeček nebo klipart.

Až 80 minut videa

Videonahrávky je možné pořizovat se zvukem nebo bez. Kontrast videonahrávek lze nastavit v deseti krocích a v stejném počtu kroků je možné nastavit také jas. Kvalita videonahrávky může být standardní, střední a vysoká a velikost nahrávky standardní nebo maximální. Na kvalitě nahrávky závisí délka jednotlivých videí. Ve vysoké kvalitě je možné pořídit pouze pětisekundové video, v kvalitě střední desetisekundové a ve standardní kvalitě patnáctisekundové. To platí pro standardní velikost, která je vhodná pro odesílání v MMS. Při nastavené vysoké kvalitě a maximální velikosti může mít nahrávka délku až okolo 80 minut. K videonahrávce je možné přidat informace o autorovi, copyright nebo hodnocení a popis. Pro nahrávání videa není možné použít osvětlení.

Sečteno a podtrženo

Motorola MPx220 je výborně vybavený mobil. Základní funkce využije skoro každý. Ovládání je sice nezvyklé, ale není složité, lze si na něj zvyknout. Pro běžného uživatele je ale Motorola MPx220 zbytečně drahá a ani výrobce ji pro tento segment trhu neplánoval. Motorola MPx220 je určena především těm, kteří si s telefonem rádi hrají a kteří potřebují množství funkcí s širokou škálou nastavení. Jelikož se jedná o smartphone s operačním systémem, lze telefon dovybavit obrovským množstvím nejrůznějších programů. I tuto vlastnost ale využijí především manažeři a hračičkové.

Konkurence na poli chytrých telefonů je dnes již poměrně silná. Prim zatím hrají telefony s operačním systémem Symbian, a to konkrétně široká plejáda Nokií a Siemens SX1. Komunikátory nepočítáme, ty jsou svébytná kategorie nad chytrými mobily. Symbianové telefony jsou asi pro běžného uživatele přívětivější, mobily s operačním systémem od Microsoftu zase bodují výbornou schopností synchronizace s počítači vybavenými taktéž operačním systémem od Microsoftu.

Motorola MPx220 bezesporu patří na špičku chytrých telefonů, není velká ani těžká, umí téměř vše, co si lze dnes přát. Snad jen GPRS by mohlo být rychlejší a příští rok bude telefonu chybět EDGE. Kvalitu fotografií zatím nechceme hodnotit, ta by se ještě mohla zlepšit s novým firmwarem. Jinak nemáme k telefonu žádné další výhrady a řadíme ho k špičkám jeho třídy. Předpokládaná cena 16 000 Kč je plně adekvátní.