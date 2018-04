Motorola MPX220 - smartphone jak má být (fotogalerie)

O Motorole MPX220 se mluví již delší dobu. Poprvé jsme jej letmo zahlédli na únorovém veletrhu v Cannes, ale ani zde, ani později na veletrhu CeBIT jej výrobce nevystavoval. Zaím jej oficiálně nepředstavil, takže ani není známá jeho přesná výbava. Námi testovaný vzorek byl ještě hodně syrový, takže všechny funkce jsme vyzkoušet nemohli, na to si ještě budeme muset chvíli počkat. Podle neoficiálních informací by se Motorola MPX220 mohla začít prodávat již příští měsíc, pravděpodobnější ale bude o něco pozdější termín. Zatím neznáme ani cenu přístroje, opět si tedy budeme muset vystačit jen s odhadem - přibližně 17 000 Kč. To je obdobná suma, na které startoval předchozí model MPX200.

Chytrý fešák

Nová Motorola MPX220 je atraktivní telefon, který by se klidně mohl pustit do ryze stylových soupeřů. Má integrovanou anténu, která ale tvoří nezvyklý výstupek v horní části. Většina přední strany telefonu je zrcadlová, takže se pod ní na první pohled ztrácí relativně malý barevný displej. Na přední straně je i objektiv fotoaparátu a blesk. Celý telefon má spíš ostřeji řezané rysy a je relativně malý a lehký (89 x 47 x 20 mm; 110 gramů). Vyložený diblík to sice není, ale na chytrý mobil je velmi kompaktní. Pro porovnání, rozměry Motoroly MPX200 jsou 90 x 48 x 27 mm a její hmotnost je 120 gramů.

Dva barevné displeje

Kvalitní je i klávesnice s rozměrnými tlačítky, které mají optimální zdvih. Vedle námi fotografované stříbrné verze by se měla dodávat ještě verze černá. Tu jsme ale zatím na vlastní oči neviděli, její fotografie najdete zde. Motorola MPX220 má oba displeje barevné. Hlavní (vnitřní) displej je aktivní (TFT) s rozlišením 176 x 220 bodů a schopností zobrazit 65 000 barev. Jeho kvalita je perfektní. Méně se nám líbil vnější barevný displej, jehož krycí sklo je zrcadlové. Displej je sice přes sklo vidět, ale ne příliš výrazně. Displej je i poměrně malý, přesné rozlišení neznáme (96 x 32 ?), pro základní informace by ale měl být dostačující. Opět musíme podotknout, že jsme měli k dispozici předsériový vzorek, u prodejního může být kontrast vnějšího displeje lepší.

Megapixelový fotoaparát

Motorola MPX220, narozdíl od předchozího modelu MPX200, již má integrovaný fotoaparát. Podle všeho bude mít rozlišení 1,3 megapixelu, ale z testovaného vzorku to nešlo rozpoznat. Vedle objektivu je integrovaný blesk. Pro pořízení autoportrétu nebude možné použít vnejší displej, k dispozici je ale obrovské zrcátko, které zabírá téměř celou přední část telefonu. Kvalitu pořízených fotografií v této chvíli zatím nemůžeme posoudit. Hodnotit ale můžeme reprodukovaný zvuk. Jeho kvalita je velmi dobrá a výhodou je, že reproduktor je umístěný na přední straně telefonu, nikoliv na zadní, jak je tomu u jiných telefonů značky Motorola.

Dostatek paměti

Další výbava nové Motoroly by měla obsahovat Bluetooth, infraport, 64 MB operační paměti a 32 MB paměti uživatelské. Navíc má telefon slot pro mini SD paměťové karty, které mohou mít kapacitu až 512 MB. To se bude hodit, protože telefon bude vybaven přehrávačem MP3 a MPEG4 formátů. Ve výbavě nebudou chybět ani další běžné funkce, jako jsou SMS, MMS, hlasitý odposlech, hlasové vytáčení a ovládání, email a také funkce spjaté s operačním systémem Microsoft Smartphone 2003 Second Edition: Pocket Outlook, Pocket Internet Explorer a další. Telefon by měl pohánět procesor TI OMAP 1611 taktovaný na 204 MHz.

Dočkáme se do konce prázdnin?

Podle všeho by se Motorola MPX220 měla nejdřív prodávat u britského a francouzského Orange, jak již bylo uvedeno, snad od července letošního roku. U nás se podle nás objeví později, pravděpodobně v srpnu nebo v září letošního roku. Ještě do konce roku pak Motorola uvede na trh minimálně další dva chytré mobily s operačním systémem Microsoft Smartphone 2003 Second Edition - MPx100 a MPx. O obou jsme vás již informovali.

Další fotografie: