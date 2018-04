Motorola MPx220 - podařený nástupce? (první informace)

Na rozdíl od mnoha jiných výrobců sází Motorola, jako jeden z mála gigantů mobilního trhu, ve svých smartphonech na operační systém od Microsoftu. Už při představení modelu MPx200 s operačním systémem Microsoft Smartphone 2002 se hovořilo o možných nástupcích, které budou v dohledné době představeni a záhy uvedeni na trh. Nejvíce se čeká na následovníka i u nás prodávané Motoroly MPx200 (zde si můžete přečíst její recenzi). Hovoří se ale i o modelech nižší a vyšší kategorie, snad s označením MPx100 a MPx300.

Motorola MPx200 přinesla mezi chytré telefony s operačním systémem Microsoft Smartphone, spolu s telefony tchajwanské společnosti Mitac (Mio 8380 a novým Mio 8390), véčkovou koncepci, která se zdá pro obdobně koncipované telefony ideální. Na rozdíl od výrobků další tchajwanské společnost HTC, která nabízí jen tradičně koncipované mobily s OS Microsoft Smartphone. Motorola MPx200 má však svoje kořeny také na Tchajwanu, kde ji pro Motorolu vyrábí společnost Chi Mei Communications. Stejně tak tomu je i u dnes představovaného nástupce - Motoroly MPx220. Tato Motorola na rozdíl od své předchůdkyně, vedle řady jiných vylepšení, využívá operační systém Microsoft Smartphone 2003.

Pravděpodobný vzhled nové Motoroly MPx220. Výrobce tento model zatím oficiálně nepředstavil. Obrázky pocházejí z prezentace na serveru Modaco.com.

Motorola MPx220 se nebude lišit pouze použitým operačním systémem, ale nabídne také integrovaný VGA fotoaparát a vestavěnou bezdrátovou technologii Bluetooth. To jsou dvě základní a velmi vítaná vylepšení oproti předchozímu modelu. Motorola MPx220 se však bude lišit i v jiných aspektech. A to zejména ve svém vzhledu. Motorola MPx220 dostane daleko agresivnější vzhled, který na předchozí model nijak výrazně nenavazuje. První dostupné obrázky tomu nasvědčují. Další novinkou bude venkovní displej. Ten bude na rozdíl od Motoroly MPx200 barevný. Vnitřní aktivní (TFT) displej Motoroly MPx220 by měl nabídnout rozlišení 176 x 220 obrazových bodů a podporu zobrazení 65 tisíc barev.

Stejně jako MPX200, tak i novinka by měla nabídnout podporu tří pásem GSM (900/1800 a 1900 MHz) a datovou podporu GPRS v konfiguraci 4+1. Datové připojení bude možné využít pro Pocket Internet Exproler (WAP 2.0, HTML) nebo pro komunikaci pomocí e-mailu a MSN Messengeru. Novou chytrou Motorolu bude možné použít také jako modem. V novince by neměl samozřejmě chybět klient pro multimediální zprávy MMS. Pro psaní bude připraveno prediktivní vkládání textu T9 a připravovaný smartphone nabídne opět čtyřicetihlasé polyfonní melodie, které bude možné přiřadit k jednotlivým kontaktům.

Podle dostupných informací by měla Motorola MPx220 nabídnout rozměrné čtyřsměrné navigační tlačítko a zcela odlišně uspořádanou klávesnici oproti modelu MPx200.

Paměť nové Motoroly MPx220 by měla oproti předchozímu modelu narůst na 32 MB ROM/32 MB RAM. Paměť bude možné rozšířit pomocí paměťových karet SD/MMC až do velikosti 1GB. Informace o použitém procesoru ani jeho taktovací frekvenci zatím nejsou známy. Komunikaci s jinými zařízeními nebo osobním počítačem obstará zmiňovaný Bluetooth nebo infračervený port. Chybět nebude ani možnost spojení pomocí USB datového kabelu. Další možnosti synchronizace nabídne SyncML. V telefonu by neměl chybět ani hlasitý odposlech a možnost záznamu zvuku. Další možnosti nového chytrého telefonu od Motoroly jsou závislé na použitém operačním systému a tak nechybí přehrávání souborů jako například MPEG4, WMV,WMA nebo MP3.

Nová Motorola MPx220 by měla mít prakticky stejné rozměry jako její předchůdkyně. To samé platí o hmotnosti připravovaného chytrého telefonu, která bude záviset na použité baterii. Nová Motorola MPx220 by měla být představena na nadcházejícím veletrhu CeBIT, nebo ještě dříve v Cannes na 3GSM Congress. Zahájení prodeje ale nelze očekávat dříve, než na začátku léta.