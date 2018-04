Motorola MPx220 - oficiální informace od výrobce

K dispozici máme oficiální tiskovou zprávu Motoroly k novému smartphone MPx220. Výrobce jí ale zatím na svých stránkách nezveřejnil, pravděpodobně tak ale učiní ještě do konce června. V tiskové zprávě příliš detailů není a jsou tam i protichůdné informace. K dispozici ale máme informace i z jiných zdrojů, takže již nyní si můžeme o ném smartphone od Motoroly udělat vcelku podrobný obrázek.

Bude stát 13 000 Kč?

Telefon by se měl začít prodávat v září letošního roku, oficiálně by měl být představen ještě před prázdninami. Cena telefonu zatím nebyla oficiálně stanovena, předběžně se hovoří o částce pod 500 USD, což je v přepočtu asi 13 000 Kč. A to by byla velmi přijatelná cena. Prý se již chystá i nástupce tohoto modelu, ale dřív než před polovinou příštího roku představen nebude. Není jasné ani jeho přesné označení, snad Mpx260 (zdroj: Mobile-review.com), nebo MPx250 (zdroj: Chi-Mei). Tento nástupce by měl již mít EDGE, několik drobnějších vylepšení a lepší a větší vnější displej.

Bude to megapixel

Ačkoliv je v tiskové zprávě uveden jednou VGA fotoaparát a podruhé 1,2 megapixelový fotoaparát, je již dnes jisté, že druhá možnost je správná. Odpovídá to i strategii Motoroly, která megapixelový fotoaparát nabídne i v dalších chystaných modelech (Mpx100 a MPx). Kvalita fotografií je, podle serveru Mobile-review.com, docela slušná, asi na úrovni fotografií z Nokie 7610. To znamená, že pohlednici z dovolené si již uděláte. Motorola MPx220 má integrovaný blesk a trojnásobný digitální zoom.

Dostatek paměti

Uživatelská paměť v telefonu bude mít kapacitu 64 MB, mini SD karty budou podporovány až do kapacitu 1 GB. To je ale nejdřív bude v této kapacitě muset také nabízet. Zatím se běžně nabízejí tyto karty do kapacity 256 MB. Operační paměť telefonu je 32 MB. K počítači bude možné Motorolu MPx220 připojit kabelem, infraportem, nebo pomocí Bluetooth. Baterie (1000 mAh; Li-Ion) podle ruského serveru Mobile-review.com, vydrží víc, než je tomu u modelu MPx200. Podle množství hovorů lze u MPX220 počítat s výdrží mezi dvěma až třemi dny.

Černý nebo stříbrný?

Vnější displej je barevný, má rozlišení 96 x 64 obrazových bodů a umí zobrazit 4 096 barev. Pravděpodobně se jedná o stejný displej, jaký mají některé low-endové Motoroly (C450, C550). Jeho čitelnost není nejlepší, může za to zrcátko, které jej překrývá. Telefon se bude dodávat ve stříbrném a černém provedení, zatím ale je k dispozici jen stříbrná varianta. Telefon bude mít Javu MIDP 2.0, MMS, Wap, GPRS třídy 10 a další běžné funkce spjaté s operačním systémem Microsoft Smartphone 2003 Second Edition.

Windows proti Symbianu

Jakmile budeme mít k dispozici funkční verzi telefonu, nabídneme vám další podrobné informace. Již nyní je ale jasné, že nová Motorola má šanci uspět. Především jestli se potvrdí udávaná poměrně příznivá cena, bude mít konkurence co dělat. Motorola je však poměrně agresivní cenovou politikou dobře známá. Jako konkurenci musíme brát především mobily s operačním systémem Symbian, těch s OS od Microsoftu je zatím jen pár a další chystané budou většinou také od Motoroly. S případné války budou těžit především zákazníci.

Další informace o Motorole MPx220 najdete v tomto článku, kde vám nabízíme i množství dalších fotografií tohoto telefonu.