Motorola MPX200 jako internetový modem i pod Linuxem (pokračování recenze)

Při přípravě prodejního balení chytrého mobilního telefonu Motorola MPX200 (jeho recenzi si můžete přečíst v tomto článku ) zapomněla Motorola na velmi důležitý faktor: na své zákazníky. Na dodávané cédéčko totiž vůbec neumístila ovladače, které by umožnily použít tento mobilní telefon jako běžný datový modem. Tato nedbalost je o to více zarážející, že telefon hardwarový modem obsahuje a je běžně dodáván s USB synchronizačním kabelem.

Pokud tedy chce nový majitel tohoto chytrého mobilu připojovat jeho prostřednictvím vlastní osobní nebo přenosný počítač k mobilnímu internetu, potřebuje k tomu paradoxně právě internet. Bez jeho pomoci totiž nebude schopen získat ovladač pro svůj operační systém. Reakce čtenářů po vydání pondělní recenze tuto skutečnost potvrzují - poměrně značná část nových majitelů tohoto mobilního telefonu neměla ve svém domově přístup k internetu a právě od Motoroly MPX200 si slibovali snadnou možnost připojení k síti sítí i doma.

Nedbalostí výrobce tak byli donuceni navštívit kupříkladu internetové kavárny a zde si ovladač z internetu stáhnout. U telefonu za více než osmnáct tisíc korun bychom očekávali daleko lepší podporu ze strany výrobce.

Jak na to pod Windows?

Pokud tedy máte přístup k Internetu, musíte si nejdříve z této stránky americké Motoroly stáhnout ovladač, soubor Smartfon.zip. Nelekejte se toho, že stránka i ovladač je určena pro telefony v americké síti AT&T Wireless - Motorola žádný jiný ovladač nenabízí, a přestože není určen pro evropské modely, bude korektně fungovat i v našich sítích.

Po stažení komprimovaného archívu zístkáte jeho rozbalením samotný ovladač, soubor Smartfon.inf. Ten uložte někam na pevný disk vašeho počítače a z kontextového menu vyvolaného pravým tlačítkem myši zvolte položku Nainstalovat.

Rovněž podstatnou informací (chcete-li Motorolu MPX200 používat jako modem), kterou nikde v dodávaném manuálu nenajdete, je nutnost vypnutí aplikace ActiveSync. To provedete jednoduše kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu ActiveSyncu ve stavové části sytémového panelu. Zobrazí se kontextové menu, ve kterém zvolíte položku Connection Settings (Nastavení připojení). V okně nastavení zrušte zaškrtnutí všech tří možností synchronizace - tímto krokem zakážete AtiveSyncu vyhledávat připojené zařízení. Budete-li opět chtít synchronizovat data, musíte tato zaškrnutí opět povolit.

Upozornění: až nyní připojte telefon dodávaným USB kabelem k počítači, nejdříve však v interní aplikaci ModemLink (najdete ji v telefonu mezi nainstalovanými programy ve složce Accesories) zvolte USB port a změňte její status na Active!

Po několika málo okamžicích zobrazí váš operační systém okno průvodce přidáním nového hardwaru. Přestože již máte ovladač v systému nainstalován, budete pravděpodobně muset v úvodním okně zvolit druhou položku Instalovat ze seznamu či daného umístění. Poté pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

V dalším okně průvodce zaškrtněte položku Při hledání zahrnout toto umístění a vyplňte zde cestu k místu, kde máte na pevném disku uložen rozbalený soubor ovladače. Pokud jste provedli vše správně, systém zobrazí správný název připojeného zařízení a začne s instalací ovladačů. Pokud během instalace váš operační systém zobrazí upozornění na test kompatibility, zvolte v tomto okně tlačítko Pokračovat.

Instalace je již téměř hotova - nezapomeňte nyní odpojit a po několika málo vteřinách opět připojit mobilní telefon. Nic nepokazíte ani preventivním restartováním svého počítače. Nyní nastává nejvhodnější okamžik pro instalaci a nastavení vytáčeného připojení k internetu. Otevřte tedy Ovládací panely, kde musíte zvolit položku Možnosti telefonu a modemu. Zobrazí se vám dialogové okno, kde zvolíte právě nainstalovaný modem (Smartphone 2002 Wireless USB modem) a klikněte na tlačítko Vlastnosti. Je-li tlačítko neaktivní (stejně jako na naší obrazovce), odpojte a znovu připojte svůj telefon.

Po provedení poslední volby dojde k otevření dalšího dialogového okna. V něm nás zajímá především záložka Upřesnit, kde do kolonky Zvláštní inicializační příkazy uveďte jedno z následujícícho:

AT+CGDCONT=1,"IP","internet" pro GPRS Eurotelu a Oskara,

pro GPRS Eurotelu a Oskara, AT+CGDCONT=1,"IP","internet.t-mobile.cz" pro GPRS T-Mobilu.

Nyní uzavřete všecha otevřená dialogová okna potvrzujícím tlačítkem OK. Vyvolejte průvodce nového připojení k internetu, kde v prvním dialogovém okně zvolte položku Připojit k internetu, potvrďte tlačítkem Další.

V dalším dialogovém okně zvolte položku Nastavit připojení ručně, potvrďte tlačítkem Další, v dalším okně zvolte možnost Připojit použitím modemu, potvrďte tlačítkem Další. Z nabízených modemu zvolte svůj právě nainstalovaný a opět potvrďte tlačítkem Další.

Do dialogového okna zadejte vlastní název připojení, potvrďte tlačítkem Další. Na výzvu zadejte telefonní číslo *99#, potvrďte tlačítkem Další. V poslední okně průvodce můžete zadat uživatelské jméno a heslo, pokud váš operátor toto vyžaduje. Doporučujeme rovněž zrušit nastavení dvou zašrtávacích tlačítek a ponechat pouze poslední, Zapnout pro toto připojení bránu Firewall.

Pokud je vaším mobilním operátorem Eurotel nebo Oskar, máte hotovo a můžete se k internetu rovnou připojit. Pokud používáte T-Mobile, musíte nastavit ještě adresy názvových serverů DNS. Otevřete tedy vlastnosti právě vytvořeného připojení, zde na příslušné záložce Sítě zvolte vlastnosti protokolu TCP/IP. Zde zrušte zaškrtnutí Získat adresu DNS serveru automaticky a vyplňte příslušené kolonky podle návodného obrázku. Uzavřete všechny otevřená okna kliknutím na tlačítko OK a můžete se připojit k internetu.

Jak na to pod Linuxem

Zajímavé je, že nastavení Motoroly MPX200 jako datového modemu pod některou z moderních distribucí Linuxu je jednodušší než na operačních systémech Windows. Na Linuxu totiž u většiny distribucí nepotřebujete instalovat žadné dodatečné ovladače. Pokud Linux ještě nepoužíváte nebo vaše distribuce mobil nerozpozná, doporučujeme vám k vyzkoušení Live distribuci SLAX , která se spouští přímo z cédéčka a vůbec nic neinstaluje na váš pevný disk. Vyzkoušeli jsme, že tato minidistribuce nemá s tímto telefonem nejmenší problémy.

Zapněte tedy telefon do režimu modemu v aplikaci ModemLink a připojte jej ke svému stolnímu počítači. Skutečnost, zda systém telefon správně rozpoznal, zjistíte zadáním příkazu dmesg v terminálovém okně jako uživatel root. Pokud uvidíte hlášení podobné tomu v červeném rámečku na prvním obrázku, je vše v pořádku. Na stejném místě zjistíte, kam je modem přípojen - v našem případě to je ttyUSB1. Pokud e tak nestalo a uvidíte pouze oznámení "Device is not claimed by any driver" (Zařízení nebylo rozpoznáno žádným ovladačem), můžete se pokusit zavést příslušné ovladače ručně, např. zavedením modulu ipaq i modulu usbserial zadáním příkazu modprobe ipaq a modprobe usbserial.

Protože pokročilí linuxoví uživatelé tento návod zřejmě nikdy potřebovat nebudou, rozhodli jsme se zaměřit na linuxové nováčky a ukázat tak nastavení na grafickém prográmku KPPP, který je součástí desktopového prostředí KDE. Pokud byl váš mobil správě rozpoznán jádrem, otevřete program KPPP, klikněte na tlačítko Configure. V dialogovém okně zvolte možnost Ruční nastavení a zobrazí se vám konfigurační dialog. Zde klikněte na tlačítko Nový na první záložce Účty.

V novém dialogovém okně zadejte na první záložce Vytáčení jméno vytvářeného připojení a zadejte vytáčené číslo přesně podle obrázku. Na dalších dvou záložkách IP a Brána nic neměňte.