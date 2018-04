Motorola MPx200 – potřebuje dozrát (zkušenosti)

Poměrně hodně telefonuji, mobilní telefon je mým pracovním nástrojem a jelikož starší telefon Nokia 6210 dlouhodobě nesplňoval nároky na kalendář a správu kontaktů, pořídil jsem si PDA s Windows Mobile 2003. Kontakty a kalendář mám teď kdykoliv po ruce synchronizované s Outlookem.

Používání dvou zařízení má ale mnoho nevýhod – dvě nabíječky, dva synchronizační kabely a spoustu problémů s aktualizací údajů. I proto jsem se těšil na možnost vyzkoušet si práci s mobilním telefonem, který by mohl všechny tyto problémy vyřešit.

Ano, vypadá nádherně.

Prvním argumentem pro může být design telefonu. Smartphone vám budou všichni závidět. Má krásnou černou lesklou barvu a v kombinaci s externím displejem se jedná o digitální šperk. Provedení do V jsem se původně trochu obával, protože jsem jako dlouholetý uživatel Nokie zvyklý na jinou koncepci. Telefon se ale velmi snadno otevírá jednou rukou a ovládání je hodně jednoduché.

Velký velmi jasný barevný displej zaujme kohokoliv. Jedinou praktickou nevýhodou je odmítání hovoru ovladačem na boku. Než jsem se naučil opatrně vyjímat telefon z kapsy u kalhot, přišel jsem o několik hovorů.

Ne, s tímhle telefonem jsme se nikdy nesetkali.

Komplexní operační systém Windows Mobile 2002 je pro běžné telefonování spíše komplikací než výhodou. Občas se stane, že konfigurace telefonu může být pro laika nepřekonatelný problém. Větší možnosti nastavení mohou někomu vyhovovat, ale rozchodit některé základní funkce telefonu se mi buď nepovedlo vůbec nebo až na desátý pokus s asistencí diskusních fór na internetu.

Sice nepředpokládám, že bych telefon znovu nastavoval každý měsíc, ale představa, že při úplném vybití, které při intenzivním telefonování není tak nesnadné, bych o konfigurace přišel, mě budila z klidného spánku.

U tohoto telefonu se nešťastně protíná několik problémů – telefon je na trhu krátce a kvůli ceně není masově rozšířeným telefonem. Používá relativně neznámý operační systém Windows Mobile 2002 for Smartphone a nikdo z obsluh různých hotline se s tímto mobilem nepotkal.

Když tedy narazíte na problém nebo otázku, většinou si budete muset najít odpovědi sami, nikdo vám nepomůže. Člověk bez předchozí zkušenosti s PDA nebo podobným zařízením tento smartphone nemůže používat vůbec.

Tato nevýhoda se bude s postupem času trochu zmenšovat, ale složitost konfigurace se nezjednoduší. Ušetřete si poznámky, že je telefon určen inteligentům. Při jeho ceně je to manažerský telefon a obávám se, že ti budou mít s jeho nastavením nepřekonatelné obtíže.

Ano, paměť si můžete libovolně rozšířit.

Doufám, že se tento trend prosadí u všech mobilních telefonů, protože paměťová karta je dnes běžnou součástí diktafonů, digitálních fotoaparátů a možnost rozšířit si v případě potřeby paměť mobilu považuji za hodně velkou výhodou. Smartphone je prodáván s 16 MB SD kartou, která bohatě stačila na 1000 kontaktů, nabitý kalendář Outlooku, ale i na doručenou poštu a nainstalované programy. Na trhu se už objevily SD karty s kapacitou 2 GB, takže s pamětí mobilu mít problém nebudete. Velmi pozitivní ochrana investice pro všechny manažery.

Ne, telefon není lokalizován.

Všichni manažeři umí anglicky, lokalizace by se mohla zdát zbytečná. Já tento handicap považuji za nepřekonatelný – všechny kontakty v počítači mám s diakritikou, emaily píšu hezky česky, zápisy ze schůzky posílám kolegům a klientovi, SMS přítelkyni sice datluji bez háčků, ale se zapnutou T9. Bez lokalizace je telefon v našich končinách prakticky nepoužitelný.

Není to ani tak problém Motoroly, jako Microsoftu, ale na tom moc nesejde – spekuluje se o tom, že příští verze operačního systému bude i v češtině, ale stejně tak se spekuluje o tom, že tento upgrade nepůjde na tento starší model, ale až na další model MPx 220.

Ano, na telefon si můžete cokoliv doinstalovat.

Nejsem si úplně jist, jestli je to ale výhoda. Jednak budete mít problém nainstalovat i programy z přiloženého CD, ale za všechny rozumné nebo zajímavé programy, které by rozšířily funkčnost mobilního telefonu, musíte ve valné většině případů zaplatit. Aplikací není mnoho a když na nějakou narazíte, musíte si dát pozor na kompatibilitu se specifickým ovládáním. Zaplatíte za ní většinou od 20 do 30 USD. Nadšení platit dalších 540 až 810 korun za novou funkčnost telefonu vás určitě brzo opustí. Při instalaci dalších pěti programů či her k průměrnému hrubému platu vysázíte na dřevo ještě minimální mzdu k tomu.

Ne, k telefonu není hands-free do auta.

Telefonu chybí nejen Bluetooth, ale i naprosto základní příslušenství. Prodej manažerského telefonu bez montážní sady do auta nechápu. Osobně jsem postrádal i stojánek s datovým kabelem. Přidat k telefonu klip na opasek a velmi lacině vypadající koženkovo-plastové pouzdro asi nebude cílové skupině manažerů stačit.

Ano, baterie telefonu vydrží jeden den telefonování.

Jsem zvyklý telefon každé dva tři dny nabíjet. Při množství hovorů, které mám, to není nic překvapivého. Jenže velký barevný displej a větší režie operačního systému mají neblahý vliv na výdrž telefonu. Telefon se při připojení na synchronizační kabel začne dobíjet, ale jestliže si jej přes noc doma nedobijete, může se vám velmi snadno stát, že si už druhý den odpoledne užijete osvobozujícího ticha. Jeden den ale přežít lze i s intenzivním telefonováním. Hands-free do auta by mohlo problém částečně řešit, otázkou ale zůstává, jak bude na časté nabíjení reagovat baterie mobilu.

Ne, není o nic víc chytřejší než jiné mobilní telefony.

Velmi komfortní synchronizace s Microsoftím prostředím, mobilní Internet Explorer a možnost instalace dalších aplikací nejsou asi tím hlavním, co by jiné mobilní telefony neuměly. Synchronizaci s Outlookem dnes zvládnou všechny manažerské telefony, díky Javě si na mobil doinstalujete také cokoliv, včetně prohlížeče „nemobilního“ Internetu. Telefon nenabízí kromě fyzického provedení nic mimořádného navíc proti ostatním.

Koupit nebo nekoupit?

Výše uvedené argumenty možná považujete za špatné a snesli byste na hromadu spoustu jiných, proč si Motorolu MPx 200 koupit. Lokalizaci nepotřebujete a nastavením se prokoušete, protože vás to baví. Ano, telefonu chybí k dokonalosti málo a když se uskrovníte, může vám telefon vyhovovat a všichni vám ho budou závidět.

Podstatných problémů a drobných starostí si ale užijete víc než dost, což bych u telefonu, který vás bude stát i s doplňky dva průměrné čisté platy, nečekal. Představa, že si ušetřím problém s telefonem a PDA, by se částečně naplnila, ale bohužel by byla vyvážena ještě většími starostmi – já osobně jsem se rozhodl nechat smartphone Motorola MPx 200 vyzrát a dospět. Pak možná ano, vypadá totiž skutečně dobře.

Jan Žáček