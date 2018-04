Motorola MPx100, MPx220, MPs300 - fotogalerie

Motorola připravuje pro letošní rok hned několik chytrých telefonů. Ani jeden zatím oficiálně nepředstavila, k dispozici jsou ale již první obrázky všech tří modelů. Jako první asi přijde na trh model MPx220 o kterém se hovoří již delší dobu. Jedná se o nástupce Motoroly MPx200, která se již u nás prodává. Stejně jako ona, a i dvě další novinky, i Motorola MPx220 využívá operační systém Microsoft, konkrétně MS Smartphone 2003. Stejný systém asi najdeme i v klasicky koncipovaném modelu MPx100, naopak operační systém Motoroly MPs300 je zatím velkou neznámou. Odhadujeme, že by se mohlo jednat o Windows CE, ale jistotu budeme mít až Motorola tento velmi netradiční komunikátor oficiálně představí. Kdy to bude zatím nevíme, model MPx220 by ale měl mít premiéru příští týden na 3GSM Congress v Cannes.

Motorola MPx100 - klasická koncepce s joystickem

O Motorole MPx100 se toho zatím moc neví, pravděpodobně bude mít velmi podobnou výbavu s modelem MPx220 a to včetně operačního systému MS Smartphone 2003. Je ale možné, že bude v tomto modelu použit slabší procesor a bude mít méně operační paměti.

Motorola MPx220 - o poznání agresivnější než MPx200

Motorola MPx220 se bude dodávat ve dvou barevných provedeních - černé a stříbrné. Telefonu to v obou případech sluší a jeho design je rozhodně nápaditější, než tomu tak je u modelu MPx200. K dispozici již jsou obrázky obou barevných variant a téměř ze všech stran.

Motorola MPs300 - zatím nevídaný komunikátor

V případě Motoroly MPs300 jen připomeňme, že se jedná o telefon s unikátní konstrukcí. Lze jej totiž otvírat jak na šířku tak na délku.

