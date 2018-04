Motorola MPx100 – pro vytížené manažery (dojmy)

Vedle komunikátoru MPx představila Motorola na kongresu Asociace GSM v Cannes ještě další chytrý mobil. MPx100 je mobil s klasickým tvarem a zatím poslední verzí operačního systému Microsoft Windows Mobile Smartphone, konkrétně 2003 Edition. Stejně jako na většinu dalších mobilů představených v Cannes si na MPx100 počkáme. Prodávat se začne v druhé polovině tohoto roku; cena nebyla ani naznačena.

Motorola poměrně přesně ví, komu chce MPx100 prodávat. Měli by to být manažeři, kteří jsou vytíženi prací, hodně cestují a rozhodně nemají náladu používat mobil k vytváření nějakých dokumentů nebo složitější práci (těm je určena MPx). Ale záleží jim na tom, aby se kdykoliv mohli podívat do e-mailové schránky, na internet, do firemního informačního systému a samozřejmě měli po ruce aktuální verzi svého kalendáře a firemního telefonního seznamu.

I když by tato definice měla být univerzální, je zřejmé, že se hodí spíše na americké manažery – a z nadšení na stánku Motoroly by se dokonce dalo říct, že jde právě o manažery Motoroly a Microsoftu, kteří tak možná budou mít mobil přesně podle svých představ. Můžeme vás ale uklidnit, MPx100 se bude hodit i spoustě dalších zákazníků po celém světě.

Motorola MPx100 je mobil s klasickým tvarem, velkým barevným displejem a klasickou klávesnicí. Mobil se ovládá joystickem. Ten je dobrý na dotyk a dá se s ním dobře pracovat, stejně jako s klávesnicí. Problém je možná v logice ovládání Windows Mobile Smartphone, i když na to se dá zvyknout.

Důraz na připojení

Motorola MPx100 je třípásmový mobil, umí GPRS a prostřednictvím rozšiřujících karet i Wi-Fi. Protože by měla být pomocníkem na cestách, už nyní se uvažuje i o kartě s GPS. Motorola zveřejnila i seznam dalšího příslušenství: klávesnice QWERTY, hands-free sada do automobilu nebo headset s Bluetooth. Jestli vás napadá něco dalšího, třeba s tím někdo přijde, MPx100 má rozšiřující slot pro karty mini-SD i SD.

Díky operačnímu systému je v MPx100 spousta kancelářských aplikací (e-mail, kalendář, prohlížeče souborů Office, Pocket Internet Explorer). Další si můžete doinstalovat. Paměť mobilu je 64 MB, prostřednictvím karty můžete přidat dalších 512 MB. Motorola MPx100 má podporovat bezpečné připojení k internetu i firemním informačním systémům prostřednictvím bezpečnostních protokolů založených na průmyslových standardech. To tvrdí Motorola oficiálně bez dalších specifikací, v praxi zřejmě půjde o SSL a proprietární řešení pro nejrozšířenější firemní informační systémy.

K práci patří zábava

Zatímco v minulosti se výrobci mobilů ještě tvářili, že zábavní funkce jsou u pracovních mobilů jen tak na zkoušku, a pro jistotu byly nepoužitelné, dnes je to již jinak. Všichni se naopak snaží, aby se s pracovním mobilem dokázal člověk rozumně zabavit a neměl z toho přitom špatný pocit.

Motorola MPx má digitální fotoaparát s rozlišením 1,3 milionu bodů (1280 x 1024), s trojnásobným digitálním zoomem a diodovým bleskem. Foťák má samospoušť a režim pro pořizování autoportrétů. Vestavěný Pocket Media Player zvládá video ve formátu WMA a MPEG, samozřejmostí je i přehrávání hudby ve formátu MP3 (je možné ji nastavit i jako zvonění).

Mobil vypadá hezky na to, aby se dal nosit, a je přitom je ještě dostatečně funkční. Software v mobilu na stánku Motoroly byl již dostatečně stabilní a rychlý, i když podle obsluhy šlo o mobil ve stádiu prototypu. Finální vzorky by ale měla Motorola mít již relativně brzy, takže termín prodeje v příští polovině roku (Motorola by ráda stihla třetí čtvrtletí) by mohl být reálny.