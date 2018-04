Motorola MPx - první dojmy z unikátního komunikátoru

Motorola MPx patří bezpochyby k tomu nejzajímavějšímu, co během letošního roku potkalo trh s mobilními přístroji. Výrobce model představil na letošním CeBITu a od té doby budí každá zmínka o něm zaslouženou pozornost. V letošním roce se již této hračky pravděpodobně nedočkáme, ale začátek příštího roku by mohl být pro uvedení Motoroly MPx docela reálný. Podařilo se nám získat jeden z několika funkčních vzorků v republice, a tak vám přinášíme první dojmy, jaké v nás tento komunikátor z jiného světa zanechal.

Proč je vůbec MPx tak unikátní? Nejzajímavějším prvkem tohoto modelu je bezpochyby displej, který se vyklápí do dvou stran. Pant je vyřešen podobně jako u některých moderních oken. Za normálních okolností se MPx otevírá jako klasické véčko. Pokud ovšem stisknete tlačítko v pravém horním rohu, displej se z pantu vysadí a otevře se bokem. Po vyklopení telefonu se na vás navíc usměje obrovský dotykový displej s Windows Mobile 2003 pro Pocket PC.

Design jako švýcarský nůž

Přes svou složitost působí konstrukce velmi spolehlivě a nikdy se nestalo, že by horní část vypadla a zůstala viset jen na levé části kloubu. Motorolu MPx tak můžete používat jako klasické véčko i komunikátor. Zobrazení na displeji se vždy převrací v závislosti na tom, jakým směrem displej vyklopíte.

Motorola MPx rozhodně není žádný kolibřík, když jí otevřete jako véčko, tak se vám sotva vejde do dlaně. V zavřeném stavu měří 100x61x24 milimetrů a při vyklopení vyskočí délka na 19 centimetrů. Srovnávat jí tak lze s Nokií 6260 nebo Sony Ericssonem Z1010. Dojem opravdu precizně zpracovaného přístroje umocňuje vysoká hmotnost 174 gramů. Opasek na kalhotách ovšem budete muset pořádně utáhnout, jinak skončí i s MPx v kapse někde u kotníků.

Když obrátíte zavřený telefon v ruce, vyvolá ve vás dojem švýcarského nože maximálně nabitého funkcemi. Přední straně telefonu dominuje rámeček s vnějším barevným displejem a třemi tlačítky. Tento displej zobrazuje aktuální stav telefonu, jak jsme zvyklí u běžných véček. Stiskem prostředního tlačítka se ovšem vnoříte do jednoduchého horizontálního menu, které vám umožní střídat profily, ovládat přehrávání MP3, aktivovat hlasový záznamník, změnit tapetu nebo vyzváněcí melodii.

V pravém spodním rohu našla své místo čočka digitálního fotoaparátu s rozlišením 1,3 MPx. Drobná mřížka poblíž snímače není reproduktor, ale ukrývá diody pro přisvícení fotografované scény. Externí reproduktor se nachází pod otvory v levém spodním rohu. Pravý bok telefonu ukrývá slot pro paměťové karty ve formátu SD/MMC (SDIO). Krytkou ze stejné šedé gumy je chráněn i plug-in pro SIM kartu umístěný na protější straně. Výrobce umístil SIM kartu bokem, ale při jejím vyjmutí je nepochopitelně nutné odejmout zadní kryt i baterii a vystrčit kartu skrz malý otvor perem.

Vedle slotu SIM karty se nachází atypický datový a nabíjecí konektor, který vzdáleně připomíná Pop-Port nových Nokií. V hraně pod konektorem je vylisovaná drážka pro odkládání pera. Na horní straně najdete temné sklíčko chránící Bluetooth a vedle něj konektor pro připojení sluchátek.

Klávesnice nahání hrůzu, ale není špatná

Displej se v závislosti na vyklopení telefonu může snadno překlopit, ale jak na to může zareagovat klávesnice? Výrobce vytvořil klávesnici oboustrannou. Navigační kříž v pravé části slouží v obou polohách stejně a jeho stiskem lze potvrdit aktuální volbu. Celkem má klávesnice 49 tlačítek a její podsvícení je modré. Numerickou část kláves zvýrazňuje jiná barva. Každé tlačítko je popsáno dvěma znaky. Pokud telefon vyklopíte jako véčko, napíšete stiskem tlačítka znak v horní řadě. Při druhém způsobu otevření se zadávají písmena popsaná v řadě spodní. Aby to nebylo tak jednoduché lze stiskem speciální klávesy oba režimy prohodit.

Na klávesnici se nacházejí také zvláštní tlačítka pro aktivaci fotoaparátu, otevření režimu zpráv, kontaktů, rozbalení nabídky start, zavírání oken a aktivaci hlasového ovládání. Základní prvky QWERTY klávesnice jako Enter, Shift nebo Tab jsou samozřejmostí. Většinu z hot tlačítek na klávesnici lze navíc přeprogramovat a přiřadit jim jiné funkce

Z popisu klávesnice je zřejmé, že přehledná určitě není, ale s trochou cviku lze telefon ovládat i bez použití pera. Na psaní deseti prsty můžete také rovnou zapomenout. Dva ukazováčky se po klávesnici dokáži jen tak tak pohybovat bez toho, aby si vzájemně nepřekážely. Tlačítka jsou naštestí výrazně vyboulená, k překlepům tedy nedochází a i rychlost psaní nás nakonec mile překvapila.

Dotykový displej Motoroly MPx má při rozlišení 240x320 bodů rozměry 42x56 milimetrů (úhlopříčka 2,8 palce). Zobrazit dokáže až 65 tisíc barev. Displej nabízí zhruba stejně kvalitní zobrazení jako ostatní zařízení s operačním systémem Windows Mobile. Barvy jsou velmi jasné a zobrazení detailní.

V samotném menu poznáte standardní Pocket PC jen s tím rozdílem, že displej je menší. I tento nefinálový vzorek nás překvapil rychlostí. Telefon pohání procesor ARM OMAP 733 a základní paměť telefonu byla u testovaného vzorku 22 MB. Nadšenci se mohou těšit také na podporu Bluetooth, Wi-Fi (802.11b) a GPRS třídy 10. EDGE bohužel novému komunikátoru chybí.

Sečteno a podtrženo

Tento týden je Motorola MPx po Siemensu SK65 druhý telefon, který kromě mnoha nadstandardních funkcí nabídne uživatelům i QWERTY klávesnici a originální design. Největšímy konkurenty pro MPx jsou zatím Sony Ericson P910 a Nokia 9500. Možná bude částečně soupeřit i s některým z MDA.Pokud na adresu MPx namítnete, že vyklápění do dvou stran zbytečně oslabuje konstrukci přístroje a žádné výrazné výhody nepřináší, nejspíš budete mít pravdu. Nic to ovšem nemění na tom, že je MPx špičkový přístroj, který dokáže zanechat skvělé dojmy snad u každého, komu se dostane do rukou.