Motorola MPx – vyzývatel Komunikátoru (dojmy a fotografie)

I když nejde o produkty pro většinu spotřebitelů, jsou chytré mobily a komunikátory tím nejzajímavějším, co můžete na kongresu Asociace GSM v Cannes vidět. Nokii 9210i bylo ještě možné vyčítat, že technologicky zaostává, ale u Nokie 9500 a Motoroly MPx (dříve označovaná jako MPx 300) je jasné, že v současnosti jde o technologickou špičku.

Motorola MPx (název se podle informací přímo od produktových manažerů Motoroly může změnit) bude mít operační systém Microsoft Windows Mobile. Microsoft rád velmi často mění názvy svých operačních systémů, ale je to ten stejný operační systém, který se ještě nedávno jmenoval Windows for Pocket PC, určený pro mobilní zařízení (ne telefony). Tudíž na MPx by měly fungovat ty aplikace, které jsou označovány jako určené pro Pocket PC.

Díky Windows Mobile má Motorola MPx dotykový displej. Na něm najdete aktivní plochu Today (zobrazuje informace z kalendáře a úkolovníku) a nezbytné tlačítko Start. Displej má docela příjemnou odezvu, byť jsme si mohli vyzkoušet pouze prototyp. Je aktivní a dokáže zobrazit 65 tisíc barev. Rozlišení je 320 x 240 bodů.

Na Motorole MPx je zajímavá konstrukce. V zavřeném stavu jde o klasické, byť velké véčko. Když mobil otevřete, displej je orientovaný na výšku. To je přirozená orientace zařízení s Windows Mobile, v tomto režimu můžete spouštět všechny aplikace. Když ale stisknete malé tlačítko v kloubu, budete moci odklopit displej po delší straně. Orientace displeje bude na šířku a budete moci využít jen ty aplikace, kterým to nevadí.

Podle informací od Motoroly je už nyní pro tento režim uzpůsobený internetový prohlížeč (Pocket Internet Explorer), e-mailový klient (Pocket Outlook) a přehrávač médií (Pocket Media Player). Optimalizovány pro tento režim by měly být aplikace, u kterých to bude mít smysl. Spoustě dalších aplikací od třetích dodavatelů ale režim práce na šířku nevadí, takže až na výjimky byste v tomto režimu neměli mít problémy.

Klávesnice je velmi zajímavá, i když podle našeho názoru na ní asi nebude příliš snadné psát. Při klasickém otevření mobilu vidíte sloupce kláves, v horní části je číselná klávesnice. Když otevřete MPx na šířku, vidíte už řádky, které tvoří klávesnici typu QWERTY. Jenže řady se vlní a na klávesnici si budete muset velmi zvykat. Měli jsme na vyzkoušení MPx opravdu jen pár minut, takže klávesnici hodnotit nebudeme. Na první pohled ale nepůsobí dojmem, že psát na ní bude hračka. Jenže celý mobil se dá ovládat přes dotykový displej, takže klávesnici nebudete používat tak často. Zvlášť když budete preferovat psaní znaků na displej, potom se klávesnicí příliš nebudete muset zabývat.

Motorola MPx se umí připojovat k internetu přes GPRS a také i Wi-Fi (IEEE 802.11b). Ptali jsme se, jestli Motorola uvažuje i o podpoře rychlejších verzí Wi-Fi. MPx ale podle Motoroly je zařízení určené pro připojení k internetu prostřednictvím veřejných sítí, které zatím podporují pouze standard IEEE 802.11b. V soukromých (domácích a firemních) sítích se sice používá IEEE 802.11g, což by sám o sobě pro Motorolu neměl být takový problém, ale vyžádalo by si to úpravu softwaru a oddálilo by uvedení mobilu na trh.

Stejně tak by prý zákazníci požadovali v případě možnosti připojovat se přes rychlé Wi-Fi do firemní sítě vyšší bezpečnostní standard, který v takovém zařízení zatím nedokáže Motorola zajistit. U IEEE 802.11b se ví, že je nebezpečné, a proto ho spousta firem zakazuje. Do firemních sítí se tak mohou majitelé MPx připojit přes mobilní síť (GPRS, EDGE), kde je možné zajistit vyšší bezpečnost. A v kanceláři, kde jsou k dispozici počítače, není nutné se připojovat z MPx.

Podobnou odpověď jsme dostali i k UMTS. Vývojáři Motoroly zatím nemají dostatečnou zkušenost s UMTS a operačním systémem Microsoft Windows Mobile, takže do mobilů s tímto systémem UMTS zatím dávat nebudou (pro UMTS Motorola používá Symbian). Samozřejmě na tomto problému pracují, ale nehodlají riskovat, že kvůli problémům s UMTS by museli odložit jinak funkční komunikátor. MPx se má sice začít prodávat až na podzim nebo v zimě tohoto roku, ale s UMTS prý zatím počítat nemáme. Dá se předpokládat, že ze stejného důvodu zatím neumí MPx ani EDGE.

Motorola MPx by měla být vedle pracovního i multimediálním mobilem. Vedle přehrávače MP3, streamovaného videa a obecně velmi dobrého aktivního displeje má i integrovaný digitální fotoaparát s rozlišením 1,3 milionu bodů, trojnásobným digitálním zoomem a bleskem. Funkčnost fotoaparátu jsme ale bohužel nemohli vyzkoušet. V samotné MPx je již paměť, v prototypu měla kapacitu 64 MB, ale finální verze se prý v tomto parametru bude nejspíše lišit. Jako paměťové karty jsou podporovány SD s kapacitou až 1 GB.

Rádi bychom zveřejnili i další detailnější fotografie, ale Motorola zakázala fotografování funkčního prototypu. Nakonec jsme si mohli pořídit pouze fotografie fyzicky shodné makety.