Motorola MPX 200 (V700) - kompaktní véčko s OS Microsoft Smartphone

Rodina chytrých telefonů s operačním systémem Microsoft Smartphone se dále rozrůstá. Další přírůstek má na svědomí Motorola, která nabídla zatím nejmenší telefon s tímto operačním systémem. Na rozdíl od produktů výrobce HTC (Orange SPV nebo Eurotel Smartphone) nabídla Motorola telefon rozvírací koncepce, podobně jako další tchajwanská společnost Mitac svůj model Mio 8380.

S ostatními smartphony novou Motorolu spojuje vedle stejného operačního systému i místo vzniku. Jak je vidět, tak mobilním telefonům s OS Microsoft se velmi daří na Tchajwanu. Vývojem a následnou výrobou byla pověřena společnost Chi Mei Communication Systems, která jej vyvíjela pod kódovým označením Beethoven.

Oproti modelu od společnosti Chi Mei s označením Beethoven se Motorola MPX200 příliš neliší.

Původně se nový smartphone Motoroly měl jmenovat V700, tak jak jsme vás informovali v tomto článku. Podle našich informací se ale přístroj bude prodávat pod označením Motorola MPX200. Výrobce zatím oficiální označení nezveřejnil, je tedy možné, že se ještě může změnit. Pokud by se tak stalo, ihned vás budeme informovat.

Zajímavý vzhled

Nová Motorola je na rozdíl od ostatních mobilních telefonů s OS Microsoft Smartphone opravdu kompaktním telefonem, srovnatelným s jinými véčky na trhu. Rozměry telefonu jsou 90 x 45 x 25 mm a hmotnost je 118 gramů. Telefon je přibližně stejně velký jako třeba Samsung V200/P400, nebo jako Sharp GX13. Nová Motorola má integrovanou anténu, což je u véček zatím nepříliš často vídaný jev. V současné době na našem trhu není žádné véčko s integrovanou anténou, na podzim se vedle této Motoroly začne prodávat Samsung E700, který má taktéž anténu integrovanou.

Nová Motorola je rozhodně nejkompaktnější telefon s operačním systémem Microsoft Smartphone 2002.

Další mobily s OS Microsoft jsou větší a těžší než nová Motorola. Například zmiňovaný Mitac se může pochlubit sice vestavěným fotoaparátem, ale jeho velikost je přece jen o dost větší. Jinak koncipované SPV a Smartphone Eurotel jsou také větší a těžší.

Strohý, ale funkční design

Vzhled novinky je na výrobek od Motoroly trochu netypický. Na vrchu odklápěcí části telefonu se nachází vnější displej, který je modře podsvícen. Vedle zobrazení stavu baterie a úrovně signálu nabízí možnost zobrazení času ve třech režimech. Buď ukazuje pouze jméno operátora a čas, nebo zobrazí digitální nebo analogové hodiny spolu s datem. Okolí displeje lemuje modrá plocha zakončená šedivou obrubou. Pod touto plochou se nachází perforovaná oblast, která skrývá reproduktor. Ten je možné využít, vedle funkce vyzvánění, i pro přehrávání zvuků nebo hudby. Na pravém boku se nachází zdířka pro umístnění paměťové karty MMC/SD a zakrytý otvor pro sluchátka. Nad ním se nachází ještě očko pro uvázání poutka.

Jog-dial a výborný displej

Z druhé strany se nachází průzor pro infraport, tlačítko pro zapnutí a vypnutí telefonu a dvousměrný jog-dial s potvrzovací funkcí. U námi testovaného vzorku plnil tento ovladač pouze funkci regulace hlasitosti sluchátka, reproduktoru a sluchátek do uší. U prodejního, finálního telefonu by měl zapínat nahrávání hlasových poznámek a vybírat jednotlivé profily. Na spodu telefonu se nachází konektor k USB kabelu, který ovšem neslouží coby transportér dat (alespoň u testovaného vzorku to možné nebylo), ale pouze pro nabíjení baterie. Jiné konektory na těle telefonu nejsou. Po rozevření telefonu na první pohled upoutá rozměrný aktivní barevný displej s rozlišením, standardním pro všechny telefony s OS Smartphone 2002, 176 x 220 obrazových bodů a schopností zobrazit až 65 536 barev. Klávesnice je pomyslně rozdělena na stříbrné funkční a navigační klávesy a na alfanumerickou klávesnici s šedými tlačítky.

V druhé části článku (klikněte na obrázek) si můžete prohlédnout 48 fotografií displeje a můžete novou Motorolu porovnat s jinými véčky na našem trhu.

Špatně podsvícená klávesnice

Funkční a navigační klávesy tvoří čtyřsměrné navigační tlačítko s potvrzovací funkcí uprostřed, dále dvě kontextová tlačítka, tlačítka se sluchátky pro příjem a ukončení hovoru a dvě tlačítka pro návrat „domů“ nebo o stupeň zpátky. Obě skupiny kláves jsou vyrobeny z tvrdého plastu a jejich ovládání není moc příjemné. Číselná klávesnice je vcelku kvalitně podsvícena světle modrým světlem, totéž se ovšem nedá říct o zbytku klávesnice. Čtyřsměrná navigační klávesa není podsvícená prakticky vůbec a zbytek velmi slabě. Námi testovaný telefon byl vyveden v černé barvě, s modrou obrubou venkovního displeje. Vnitřek s dosahem na kraje telefonu byl ve stříbrno-šedivé barvě. Podle prvních informací by se měl tento telefon nabízet minimálně ještě v jedné další barevné kombinaci.

Perforovaná oblast pod vnějším displejem na vrchu telefonu skrývá reproduktor.

Rychlejší procesor - svižnější práce

Jelikož všechny telefony s operačním systémem MS Smartphone 2002 nabízejí to samé, zmiňme jen ty drobnosti, které novou Motorolu odlišují. Motorola MPX200 je konečně vybavena dostatečně rychlým procesorem Intel StrongARM taktovaným na 206 MHz. Rychlost práce s telefonem je oproti výrobkům od HTC s procesory taktovanými na 120 MHz, markantní. Na rozdíl od dalších chytrých telefonů s OS Microsoft nenabízí Motorola integrovaný (Mitac Mio8380) a ani externí fotoaparát (Orange SPV, Eurotel Smartphone atd).

Na nové Motorole byste hledali anténu těžko - ta je integrovaná.

Vedle klasických textových zpráv je možné využít Microsoft Messenger nebo klasický e-mail. Jednoduše se lze také připojit na internet pomocí Pocket IE (Internet Explorer). K snadnému psaní zpráv je připraveno prediktivní vkládání textu T9. Telefonu nabízí také hlasové vytáčení a možnost synchronizace pomocí ActiveSync. Nechybí ani podpora formátů MP3, Wma, Wmv, Mpeg4 a Wav, takže telefon slouží jako malý multimediální přehrávač. Výdrž telefonu s Li-Ion baterií s odhadovanou kapacitou 850 mAh záleží na využívání jednotlivých funkcí. I tak je jasné, že si telefon bude o přísun nové energie říkat častěji než běžné mobily. My jsme museli dobíjet každé dva dny.

Klávesnice se může pochlubit dobrým rozložením jednotlivých kláves, s jejich kvalitou je to ovšem horší. Displej je dostatečně velký a kvalitní.

Dobrý dojem

Jako všechny ostatní telefony s OS MS Smartphone je i nová Motorola třípásmová (GSM 900/1800/1900 MHz), tudíž je použitelná i na druhé straně Atlantiku. Telefonu chybí podpora Bluetooth, což by se dalo zatím omluvit s ohledem na cenovou dostupnost a zaměření telefonu. Bluetooth spolu s integrovaným fotoaparátem by ale neměl chybět ve vylepšené verzi chytré Motoroly, o které se již také hovoří (více informací zde). Trochu podivná se zdá skutečnost, že v telefonu stále ještě pracuje operační systém Smartphone 2002. Podle některých informací je to zapříčiněno poněkud komplikovaným vývojem a sázkou na jistotu.

Jog-dial, tlačítko pro zapnutí telefonu a infraport. Krátkým stiskem tlačítka pro zapínání je možné měnit profily, zamknout klavesnici nebo samotný telefon a přepnout do režimu letadlo. Na druhém obrázku je zdířka pro MMC/SD kartu a otvor pro sluchátka.

Nová Motorola MPX200 s tchajwanskými kořeny v nás zanechala velmi dobrý dojem. Je také důkazem že se na platformě Microsoft Smartphone dá postavit skutečně „mobilní“ telefon. To vše s ohledem na příznivou cenu, která by se měla pohybovat těsně nad 10 000 Kč za nedotovaný telefon. Motorola MPX200 by se měla začít prodávat zhruba do měsíce a bude dostupná i na našem trhu.

Fotogalerii uživatelského prostředí a porovnání velikosti s jinými telefony naleznete zde.