Motorola MPs300 - Microsoft útočí! (první informace)

Motorola, jako jediný gigant mezi výrobci mobilních telefonů, vsází na chytré telefony využívající operační systém od Microsoftu. Motorola sice po odstoupení z konsorcia Symbian dále nabízí stejnojmený operační systém ve svých výrobcích, ty jsou ale určeny pro sítě UMTS. Motorola vyrábí také smartphony postavené na Linuxu, ty se však zatím prodávají pouze v Číně. Budoucnost chytrých telefonů vídí Motorola jednoznačně ve spolupráci s Microsoftem, jak dokazují informace o nových zařízeních, která by měla Motorola letos představit a alespoň některá z nich i začít prodávat. Z velkých výrobců mobilní telefony s operačním systémem od Microsoftu nabízí pouze Samsung, ale tyto modely zatím nejsou určeny pro sítě GSM. V letošním roce by ale řady výrobců, kteří nabídnou smartphone s OS Microsoft, měly rozšířit další velké a známé značky.

Motorola MPx220 - už příští týden v Cannes

Motorola na konci loňského roku, a u nás počátkem roku letošního, představila svůj první smartphone s operačním systémem Microsoft Smartphone 2002 - MPx200. Tento telefon nabídnul oproti konkurenci od společností HTC (samotné telefony jsou prodávané pod různým označením) a Mitac především rychlý procesor a kompaktní tvary ve véčkovém provedení. Řada funkcí však chybí. Přesto se jedná o první mobilní telefon s operačním systémem Microsoft Smartphone, který zaujal jak ve Spojených státech (tam se stal prvním mobilním telefonem s OS Microsoft Smartphone), tak i v Evropě (zde stojí za povšimnutí pouze operátor Orange s výrobky od HTC) a i ve velké části Asie. Model MPx200 pro Motorolu vyrábí tchajwanská společnost Chi Mei Communications, která bude vyrábět i model MPx220. Právě očekávaný nástupce MPx220 by měl nabídnout uživateli vše, co u předchůdce chybělo, tedy bezdrátovou technologii Bluetooth a integrovaný fotoaparát. To vše bude běžet pod operačním systémem Microsoft Smartphone 2003. Motorola MPx220 by měla být představena již příští týden na veletrhu v Cannes.

Motorola MPx220 se bude vedle stříbrného nabízet také v černém provedení. Již nyní je jasné, že telefon bude vypadat právě takto.

Motorola MPs300 - to tady ještě nebylo!

poznámka: podle posledních informací se nový komunikátor nebude jmenovat MPx300 ale MPs300.

Tím ale příval Motorol poháněných Microsoftem nekončí. Další tchajwanský výrobce - společnost Compal - pro Motorolu připravuje další dva modely, a to MPx100 a MPs300. První jmenovaný možná nabídne oproti ostatním modelům klasickou koncepci, druhý model přichází s koncepcí prozatím jedinečnou a jistě unikátní. Na první pohled působí Motorola MPs300 jako trochu přerostlé véčko. Horní část telefonu je však možné otevřít buď na výšku zavřeného telefonu (tedy jako klasické véčko) nebo na jeho délku (tedy jako komunikátor Accompli 009, připravovanou Motorolu A630 nebo Nokii 9210). Detailní technické specifikace zatím nejsou známé, ale i z obrázku je patrné, že nová Motorola bude disponovat QWERTY klávesnicí, dvěma barevnými displeji a integrovaným fotoaparátem s osvětlením či bleskem. Vnitřní displej bude dotykový a podle prvních informací nebude chybět Bluetooth a možnost rozšíření pomocí SDIO (WiFi).

Motorola MPs300 přináší unikátní koncepci do světa chytrých telefonů a komunikátorů. Jednou je to véčko, podruhé komunikátor s QWERTY klávesnicí, to vše s vnitřním dotykovým displejem a nezbytným stylusem.

Obrázky pocházejí ze serveru Coolsmartphone.com

Otázkou zůstává, jaký operační systém bude nová Motorola MPs300 používat. Vzhledem ke své koncepci se určitě nebude jednat o dlouho diskutavaný OS Microsoft Smartphone 2003, ale spíše Windows CE.

Další otázkou je, kdy se nová Motorola MPs300 začne prodávat. Jelikož by v dohledné době měla Nokia představit následníka svých komunikátorů 9110, 9210, 9210i - model 9500 -, je jasné že Motorola svého favorita bude chtít představit přinejmenším současně. Proto se jako ideální místo pro první prezentaci jeví veletrh CeBIT v půli března. Jestli tomu tak opravdu bude, by mělo být jasné v příštích dnech. V každém případě se příznivci chytrých telefonů mají na co těšit.