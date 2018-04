Google možná prodá Motorolu čínskému Huawei

Podle spekulací, které údajně kolují obchodními kruhy a které zveřejnil deník Wall Street Journal, již Google nabídl odprodej Motoroly čínskému gigantu Huawei. Do jeho rukou by měla putovat prakticky celá firma, krom patentů, které si Google ponechá. Zvlášť by také mohl Google prodat divizi set-top boxů, která je rovněž součástí Motorola Mobility.

Huawei by tak prakticky převzal značku, výrobu a téměř 20 000 zaměstnanců, kteří pro Motorolu pracují ve více než devadesáti zemích světa. Prodej čínské společnosti by také vyřešil poslední překážku ke kompletnímu dokončení akvizice Motoroly Googlem. Tuto transakci totiž zatím neschválily čínské úřady.

Údajně připravovaný prodej Motoroly na první pohled možná nemusí dávat smysl, vždyť Huawei se úrovní techniky již tradičním konkurentům vyrovná a v některých oblastech dokonce začíná udávat směr. To je pravda, ale firma zatím musí investovat obrovské prostředky do toho, aby vybudovala značku. Ta zatím u zákazníků punc kvalitního a respektovaného výrobce nezískala, Huawei je vnímán jako výrobce laciných smartphonů.

Jednorázová investice do koupě Motoroly by mohla vyvážit jinak obrovské marketingové náklady, které by musel Huawei vynaložit na vybudování své vlastní značky. Jeho špičkové technické zázemí navíc znamená, že by se bez problémů obešel bez patentového portfolia Motoroly, ke kterému by ale stejně měl skrze android přístup.

Huawei by tak vzhledem ke své velikosti mohl snadno provést ve ztrátové Motorole tolik potřebnou restrukturalizaci. Motorola zase může přinést své zkušenosti z oblasti designu a prodejních kanálů po celém světě.