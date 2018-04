Modulární Motorola Z2 Play je ultratenká na úkor baterie

Motorola se pod křídly čínského Lenova nadechuje ke světlejším zítřkům. Prozatím vrcholným modelem je loňský model Moto Z. Ten byl představen i v zjednodušené verzi Moto Z Play. Toto provedení se nyní dočkalo druhé generace, která toho ale mnoho nového nepřináší.

Vzhledem ke kompatibilitě s modulárními prvky Moto Mods se základní proporce ani rozměry nikterak výrazně nezměnily. Vyměnitelné moduly jsou totiž konstruované pro daný tvar a tak se novinka minulé generaci podobá až nebezpečně. Jedinou zásadní změnou v oblasti designu je jiný tvar čtečky otisků prstů, která je umístěná pod displejem.

Přesto se novinka o desetiny milimetru zmenšila. Změna půdorysních rozměrů z 156,4 x 76,4 milimetru na 156,2 x 76,2 milimetru samozřejmě není okem postřehnutelná. Znatelná je ovšem změna tloušťky smartphonu. Dřívější provedení mělo už velmi malou tloušťku 6,99 milimetru, ale novinka je ještě o milimetr tenčí. Ovšem započítána není opravdu hodně vystouplá čočka fotoaparátu.

Ultratenká konstrukce možná vypadá atraktivně, ale podepsala se na zmenšení baterie. První generace Motoroly Moto Z Play má baterii s kapacitou 3 510 mAh, novinka má pouze 3 000mAh baterii. Výrobce tak uvádí výdrž jen 30 hodin, u první generace to bylo až 50 hodin.

Nechybí rychlonabíjení, které baterii nabije pro osm hodin používání za 15 minut. Pomocí přídavného modulu Style Shell lze telefon nabíjet i bezdrátově. Nechybí ani přídavná baterie TurboPower Pack, která by měla přidat energii na jeden den navíc. Za 20 minut se modul s přídavnou baterií nabije na 50 procent kapacity.

Po stránce výbavy se toho mnoho nezměnilo. Super AMOLED displej od Samsungu má stále 5,5palcovou úhlopříčku a Full HD rozlišení. Výrobce ale uvádí u nového modelu Moto Z2 Play jemnost 401 obrazových bodů na palec, u předchůdce to bylo 403 obrazových bodů na palec.

Dříve 16megapixelový fotoaparát se změnil na 12megapixelový. Ostření pomocí fázové detekce a laseru ovšem zůstalo. Přes nižší rozlišení by měl nový fotoaparát fotit lépe. Změnila se světelnost z f/2,0 na f/1,7. Nechybí dvojitý blesk a možnost pořizovat 4K videa. Přední kamerka je opět pětimegapixelová. Světelnost je opět f/2,2, jednoduchý ale nahradil dvojitý přední blesk.

Předchůdce používá procesor Snapdragon 625, nové provedení má nový čip Snapdragon 626. Tato změna znamená, že procesor s osmijádry a taktem 2 GHz nahradil čip s osmi jádry a s taktem 2,2 GHz. Telefon běží na nejnovějším Androidu 7.1.1 Nougat, který by neměl obsahovat mnoho přidaných prvků.

Nově existují dvě verze lišící se pamětmi. Základ má operační paměť 3 GB a uživatelské úložiště 32 GB, lepší verze paměť RAM 4 GB a uživatelskou paměť 64 GB. Úložiště lze rozšířit paměťovkami až o teoretické 2 TB.

Výbava nové Motoroly Moto Z2 Play obsahuje podporu LTE, wi-fi 802.11 a/b/g/n, GPS a Glonass navigaci a Bluetooth ve verzi 4.2 LE a NFC. Telefon má opět tři mikrofony a k dispozici je i audio konektor jack 3,5 milimetru. A to přesto, že ve výbavě je konektor USB-C. Výbava zahrnuje i FM rádio.

Nová Motorol Moto Z2 Play bude v prodeji ve třech barevných verzích. Do celosvětového prodeje se novinka dostane ještě v červnu. Výrobce uvádí cenu u amerického operátora Verizon 499 dolarů, tedy v přepočtu zhruba 11 800 korun. V Evropě je nutné k této sumě přišít DPH, v případě českého trhu by se tak cena mohla vejít do 14 000 korun.

Mimo již zmiňovaných přídavných modulů Lenovo připravilo ještě další dva. Ve spolupráci se společností JBL je to modul s reproduktory SoundBoost 2, který vydrží hrát až 10 hodin. Modul je voděodolný a dodáván bude ve vylepšeném designu a červené, modré či černé barvě. Pro tento modul existuje i speciální aplikace pro co nejlepší zvukový zážitek. Další novinkou je herní modul GamePad, který má speciální ovladače pro hraní her. Navíc tento modul přináší další baterii s kapacitou 1 035 mAh.

Modul s přídavnou baterií TurboPower Pack vyjde na 79,99 dolaru (s tuzemskou DPH zhruba 2 250 korun), modul pro bezdrátové nabíjení a vylepšení vzhledu Style Shell na 39,99 dolaru (s daní zhruba 1 120 korun), Zbylé dva moduly stojí také 80 dolarů (každý tak s DPH zhruba 2 250 korun).