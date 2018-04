Moto X na zakázku stojí od 199 dolarů. Probudí ji povel OK Google Now

Uvedení Motoroly Moto X předcházela poměrně výživná kampaň ještě před premiérou přístroje, jež vzala na Den nezávislosti útokem několik velkých amerických deníků. Stranou nezůstávaly ani technické servery, které pravidelně a ve zkracujících se intervalech přinášely nové informace. Tu byl telefon zachycen v rukou šéfa Googlu, jindy zas Evan Blass na svém Twitteru publikoval další "uniklou" fotografii tohoto smartphonu.

Stále se však kolem telefonu vznášelo příliš mnoho otazníků, do poslední chvíle třeba nebylo jasné, nakolik si budou moci zájemci telefon přizpůsobit k obrazu svému. Právě tím se totiž Motorola chtěla odlišit od konkurence. Zda se jí to podaří a nakolik bude první smartphone, jež vznikal pod přímým dohledem Googlu úspěšný, se ukáže poměrně záhy.

Není nejvýkonnější, přesto může i takové potrápit

Základní parametry Moto X se objevily již před několika měsíci. Zprávy tehdy mluvily a dvoujádrovém procesoru Snapdragon S4 a displeji s HD rozlišením, ale zároveň se spekulovalo, že taková konfigurace bude jen jednou z mnoha a uživatelé budou moci v případě zájmu do svého kusu napasovat i lepší hardware.

To se nakonec nepotvrdilo, Moto X tak rozhodně nemá ambice být šampionem syntetických benchmarků. Přichází s čipsetem předchozí generace a displejem parametrů loňských top modelů. Přesto může i vybavenějším přístrojům zamotat hlavu.

Dnes totiž víc než kdy jindy platí, že i telefony vyšší třídy mají pro drtivou většinu uživatelů výkon zcela dostatečný a neustále zvyšování výpočetní síly už je především marketingovým tahem. V Motorole si myslí, že by se uživatelé měli přestat tolik zajímat o počet jader procesoru, megapixelů fotoaparátu a gigabytů paměti a víc přemýšlet, jak by telefony mohly usnadnit práci a jak optimalizovat jejich výdrž na baterii.

Moto X: kompaktní smartphone s příjemnými drobnostmi

Displej Moto X je typu AMOLED s RGB maticí a má v úhlopříčce 4,7 palce, což při rozlišení 720 × 1 280 bodů znamená jemnost 312 bodů. Upřednostnění nižšího rozlišení obhajuje designový specialista Motoroly Jim Wicks pro server The Verge tím, že by Full HD displej jen zbytečně ždímal energii z akumulátoru a přitom by na takové úhlopříčce rozdíl v jemnosti ani nebyl znát. Samotný akumulátor má kapacitu 2 200 mAh a měl by vydržet 13 hodin hovoru v 3G sítích nebo 24 hodin běžného používání.

Motorola navíc přišla se zajímavou funkcí Aktivního displeje, kdy se nové SMS, e-maily či zmeškané hovory zobrazí na malém čtverci uprostřed displeje. Klepnutí kdekoli na displeji pak otevře danou aplikaci (editor zpráv, e-mail, telefon), aniž by bylo nutné telefon odemykat. Tato vychytávka vzešla z výsledků interního výzkumu Motoroly, který ukázal, že uživatelé průměrně 60× denně zapnou a vypnou displej telefonu, jen aby zkontrolovali zmeškané události nebo zjistili aktuální čas. Podobnou funkcí disponují také Lumie s Windows Phone, jen se jí říká Glance screen.

Další zajímavostí je speciální ochranné sklo displeje zvané Magic Glass, a to pro jeho zakřivení směrem k okrajům telefonu. Když už jsme u okrajů, ty jsou velmi tenké a Moto X je tak navzdory docela velkému displeji příjemně kompaktní telefon. Jeho rozměry jsou 65,3 × 129,3 × 10,4 milimetru. Pro srovnání: HTC One se stejně velkým panelem měří 68,2 × 137,4 × 9,3 mm.

Moto X má navíc ještě výrazněji zaoblená záda a maximální tloušťka se směrem k okrajům citelně snižuje až na hodnotu 5,6 milimetru. Díky tomu také telefon výborně padne do ruky, jak si ostatně pochvalují téměř všichni kolegové ze zahraničních redakcí, kteří byli představení telefonu přítomni.

Přes absenci chladivých ušlechtilých materiálů prý Moto X působí hodnotně a její design a křivky rozhodně nejsou snadno zaměnitelné. Kompaktní rozměry pak zajišťují pohodlné ovládání přístroje jednou rukou. To je dnes u pětipalcových monster tak trochu sci-fi.

Procesor Moto X8: hlasové ovládání a pohybová gesta

Uvnitř telefonu pracuje dvoujádrový Qualcomm Snapdragon S4 Pro taktu nejvýše 1,7 GHz, kterému asistuje výkonná čtyřjádrová grafika Adreno 320 a 2GB operační paměť. To však není vše, Moto X má totiž ještě v rukávu eso, tedy přesněji řečeno hned esa dvě: jsou jimi dvě dodatečná jádra pro rozpoznávání řeči a maximální využití různých gest. Celkem má tedy upravený čipset telefonu osm jader, proto také název X8.

Právě díky těmto dvěma jádrům umí Moto X věci, které jiné smartphony neumí. Američané evidentně hodně sází na hlasové ovládání a zatímco chytré brýle Google Glass uživatel probudí souslovím "OK Glass", Moto X začíná poslouchat po vyslovení povelu "Okay Google Now".

Tato fráze byla zvolena, jelikož je prý foneticky unikátní a těžko napodobitelná nebo zaměnitelná. Co vše telefonu půjde poručit, není zatím známo, v každém případě platí, že telefon bude reagovat pouze na angličtinu, ostatní jazyky zatím podporovány nejsou.

Co však využijí všichni, jsou nejrůznější gesta, jež spustí nějakou aplikaci nebo provedou daný úkon. Tak například trojité protočení telefonu v ruce nastartuje fotoaparát, a to kdykoli a z kterékoli jiné aplikace. Tedy i ze zamčeného telefonu. K expozici pak postačí klepnutí na libovolné místo displeje a fotoaparát zaostří a obratem exponuje snímanou scénu.

Samotný modul má 10Mpix snímač a využívá technologie ClearPixel pro efektivní využití dopadajícího světla především při nižší intenzitě okolního osvětlení. Fotoaparát si poradí také se záznamem videí ve Full HD rozlišení při 30 snímcích za sekundu. FHD záznam zvládne i přední 2Mpix kamerka, jejíž primární využití budou videohovory.

Další zajímavou funkcí je přepnutí do režimu řidiče, když telefon zjistí, že jedete v autě. Obdobných chytrých funkcí bude patrně telefon nabízet víc. Podobně jako u Galaxy S4 ovšem platí, že budou neustále v záběru nejrůznější senzory, které však danou situaci nemusí vždy vyhodnotit úplně nejlépe.

Například to, že usednete do auta, automaticky nemusí znamenat, že sedáte za volant, a tak pokud v tomto módu Moto X zablokuje některé funkce, nezbude než je manuálně opět povolit nebo daný nesprávně vyhodnocený režim deaktivovat.

Mírným zklamáním je předinstalovaný Android 4.2.2 namísto nejnovější verze 4.3. Systém bude téměř ve své ryzí podobě a výrobce přislíbil rychlou distribuci aktualizací při příchodu nové verze systému.

Motorola Moto X: Rozměry [mm] 65,3 × 129,3 × 10,4 Hmotnost [g] ? Platforma Google Android 4.2 Jelly Bean Čipová sada, procesor, GPU Motorola X8 Mobile Computing system (upravený Qualcomm Snapdragon S4 Pro, 2 × ARM Cortex-A9 1,7 GHz, Adreno 320, navíc dvě jádra pro hlasové ovládání a podporu gest) RAM 2 GB FlashROM 16/32 GB Sítě Quadband GSM, Quadand UMTS, LTE Typ SIM nano Data GPRS, EDGE, UMTS, HSPA, LTE Displej - technologie RGB AMOLED Displej - úhlopříčka/rozlišení, DPI 4,7" (119,4 mm) / 720 × 1 280 bodů (HD), 312 PPI, chráněno odolným krycím sklem Magic Glass Satelitní navigace ano Wi-fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot Bluetooth 4.0 s podporou EDR, A2DP pro bezdrátový poslech hudby NFC ano Hlavní fotoaparát 10.0 MPix, technologie ClearPixel pro efektivní využití dopadajícího světla, velikost buňky 1,4 mikronu, LED blesk, funkce burst mód pro zachycení snímků v rychlém sledu za sebou,, HDR, geotagging, stabilizace obrazu, videa v rozlišení 1 080p při 30 snímcích za sekundu Sekundární fotoaparát 2.0 MPix (videa 1 080p) FM rádio ? Další přednosti podpora různých gest a chytrých funkcí, možnost přizpůsobení vzhledu telefonu přes webový konfigurátor MotoMaker, gyroskop, digitální kompas, senzor přiblížení, světelný senzor, 3.5 mm audio jack, Baterie (výdrž) 2 200 mAh

Stovky různých kombinací

Ačkoli jsou hardwarové specifikace telefonu vyjma vnitřní uživatelské paměti (na výběr bude 16 nebo 32GB datové úložiště) pevně dány, Motorola uživatelům při nákupu telefonu přece jen dá dostatečný prostor pro realizaci, a to skrze webový konfigurátor MotoMaker, který bude k dispozici na oficiálních stránkách výrobce.

Kromě barvy zadního a předního krytu lze zvolit barevné provedení tlačítka hlasitosti nebo hlavního vypínacího tlačítka. Nabízí se i nastavení vlastního pozdravu při zavádění operačního systému po zapnutí telefonu, případně vyleptání vlastního jména nebo věnování na zadní část krytu. Přizpůsobit bude možné také sluchátka k telefonu, nabíječka bude černá nebo bílá. Zájem by mohl být také o dřevěný zadní kryt, který však bude k dispozici až během čtvrtého kvartálu.

Aby bylo velké množství rozličných objednávek zpracováno v co možná nejkratším čase, bude Moto X kompletně montována v texaské výrobní hale ve Fort Worth, kam budou proudit jednotlivé díly z celkem 16 zemí světa.

Samotnou montáž dílů v jeden celek budou mít na starosti dvě tisícovky pracovníků, kteří následně budou telefony rozesílat koncové klientele. Od návrhu telefonu a provedení závazné objednávky by měl kurýr se zásilkou u zákazníka zazvonit během čtyř pracovních dnů.

Zatím jen pro USA, další si počkají a někteří se nedočkají

Moto X bude k dispozici u pěti největších amerických operátorů, tedy Verizon, AT&T, Sprint, T-Mobile a US Cellular za jednotnou cenu 199 USD za 16 GB, za 32 GB paměť si uživatelé připlatí dalších 50 dolarů. Ceny jsou s dvouletým úvazkem a možností konfigurátoru MotoMaker budou moci využít pouze zákazníci AT&T, ostatní poskytovatelé budou Moto X nabízet jen v černé nebo bílé barvě. Cena bez úvazku bude u AT&T 575 respektive 629 dolarů.

Po vzoru HTC One nebo Samsungu Galaxy S4 bude nová motorola k dispozici také na portálu Google Play. Telefon bude odemčený a s čistým androidem, cena by měla být upřesněna později, některé nepotvrzené zdroje hovoří o 299 dolarech. Později se zřejmě dočkáme i nějakých speciálních edicí, mluví se například o vývojářské verzi telefonu s odemčeným bootloaderem (zavaděč OS), pro snazší nahrání upravené ROM.

Jak to bude s dostupností telefonu pro zbytek světa, zatím v tuto chvíli není zřejmé. Ale šanci, že by byla Moto X oficiálně v prodeji u nás, vidíme vzhledem k neexistující české distribuci jako mizivou.