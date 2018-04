Motorola Moto X+1 už není tajemstvím. Podoba i výbava odhalena

Motorola v poslední době boduje levnými smartphony Moto G a Moto E. Ovšem klasická značka mobilních telefonů připravuje i vybavenější smartphony. O modelu s kódovým označením Shamu, což by mohl být příští Nexus 6, jsme vás již informovali (více zde). Nyní se objevily novinky ohledně nástupce modelu Moto X.

Jak připravovaná Motorola Moto X+1 vypadá, odhalil jako svůj poslední počin známý „únikář“ Evan Blass, který v posledních letech odhaloval na svém twitterovém účtu @evleaks jeden připravovaný smartphone za druhým. Blass ale nyní s touto činností definitivně končí (více zde).

Připravovaný model Moto X+1 bude představen už 4. září. Nový model dostane docela slušnou výbavu, která však není nikterak špičková. Základní výbavu odhalil brazilský prodejce Livraria Logos. Tomu už se dříve podařilo světu předčasně odhalit model Moto E, takže jej lze brát za důvěryhodný zdroj.

Podle stránek brazilského prodejce dostane nástupce Motoroly Moto X s modelovým označením XT1097 5,2palcový displej, který však bude mít pouze HD rozlišení 1 280 x 720 obrazových bodů. Rozlišení se tedy nezmění, pouze velikost displeje. To bude mít za následek menší jemnost. Fotoaparát bude 13megapixelový.

Operační systém Android bude ve verzi 4.4.4 KitKat a čtyřjádrový procesor bude mít takt 2,2 GHz. Výkon tedy oproti předchůdci s dvoujádrovým procesorem s taktem 1,7 GHz výrazně povyroste. Kapacita paměti RAM bude 2 GB. Zda bude možné zvětšit uživatelskou paměť 16 GB pomocí paměťových karet, není prozatím jasné.

To, co ztrácí novinka na výbavě, dohání stylem. Stejně jako u současného modelu Moto X bude možné vzhled smartphonu upravit dle vlastního vkusu. Neměl by tak chybět zadní kryt z bambusu nebo dokonce z kůže (více zde).