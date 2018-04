Motorola Moto X odhalena v celé kráse v černém i bílém provedení

Novinka Moto X od Motoroly bude představena 1. srpna v New Yorku, ale její podobu už známe. Vyfotografoval se s ní v ruce už i šéf Googlu (kterému Motorola patří) Eric Schmidt. A nyní se na internetu objevily oficiální obrázky. Za únikem opět stojí Evan Blass neboli @evleaks, který snímky poskytl také serveru The Unlockr.

Nové obrázky ukazují novou Motorolu v černém a bílém provedení. Podle dostupných informací si však zákazníci budou moci telefon upravit ke svému obrazu mnohem více. Motorola by měla nabízet širokou škálu barevných krytů. Na jednom snímku zaujme boční pohled. Tělo má poměrně výrazné zaoblení zadního krytu, což by mohlo pomoci pohodlnému držení.

Ale výbava telefonu je stále trochu záhadou. Motorola Moto X by měl být první smartphone s novým Androidem 4.3. Uniklé prototypy však používají Android ve verzi 4.2.2. Už víme, že nová Motorola bude mít několik "vychytávek", jako je například možnost hlasového ovládání i v pohotovostním režimu.

Motorola Moto X nebude špičkový smartphone, který by měl konkurovat například Samsungu Galaxy S4 nebo HTC One. Displej má mít úhlopříčku 4,7 palce a pouze HD rozlišení (1 280 × 720 obrazových bodů). Fotoaparát by měl mít rozlišení 10 megapixelů.

Procesor Snapdragon S4 Pro je dvoujádrový s taktem 1,7 GHz, o grafiku by se měl starat čip Adreno 320. Paměť RAM bude mít kapacitu 2 GB. Zatím není jasné, zda vestavěnou uživatelskou paměť s kapacitou 16 GB (uživatel bude moci využít přibližně 12 GB) bude možné zvětšit pomocí paměťových karet. Baterie s kapacitou 2 200 mAh má být vestavěná. Chybět nebude podpora NFC.

Podle uniklé reklamy už víme, že se nová Motorola bude vyrábět přímo ve Spojených státech a ne v Číně jako většina současných smartphonů. Ne úplně špičková výbava by měla znamenat příznivou cenu. To by měla být výhoda oproti "předraženým" současným top smartphonům. Dosud není jasné, zda bude Moto X k dostání i na našem trhu.