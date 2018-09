Toto je první 5G smartphone. A je to úplně jedno

Jak jsme již psali, řešení Motoroly a jejího 5G telefonu je trochu neobvyklé, ale firma v rámci něj těží ze strategie přídavných modulů a ukazuje, že tato koncepce není takový nesmysl, jak by se mohlo někomu zdát.

Ano, přídavný modul, který udělá z běžného smartphonu telefon s podporou 5G sítí, je tou nejlepší reklamou na modulární konstrukci Motoroly a jejích modelů řady Z. Ale je také tím jediným, protože v praxi vlastně moc význam mít nebude. Motorola si připíše prvenství a ke své modulární konstrukci přitáhne pozornost, ale to je tak vše.

Důvodů je několik a důkazem byl onen 5G modul na stánku značky na veletrhu IFA: nacházel se schovaný za sklem, nasazený na smartphonu Motorola Z3, který je zatím jediným kouskem, ke kterému se modul dá „přilepit“.

Už za samotným sklem vynikne, že modul je mohutný a z tenkého smartphonu se kvůli němu stane solidní kapesní „cihla“. I to je jeden z důvodů, proč se drahý modul (samotný stojí 480 dolarů, v přepočtu tedy přes 10,5 tisíce korun), moc dobře prodávat nebude. Zásadním omezením je, že celá sestava, tedy Moto Z3 a 5G modul, je určena zatím jen pro amerického operátora Verizon, který je jedním z prvních operátorů s funkční 5G sítí (na několika málo místech).

Modul Motoroly je technologickou ukázkou, byť časem by se z něj mohlo stát víc: s tím, jak budou 5G spouštět další a další operátoři by mohla být Motorola značkou, která si „přihřeje polívčičku“ průkopníka a sestavu smartphonu a 5G modulu nabídne i zákazníkům na dalších trzích. Snad nic nebrání tomu, aby modul spolupracoval i s jinými modely Moto řady Z, z těch novějších třeba u nás prodávaným Moto Z3 Play. Modul může navíc Motorola postupně vylepšovat a třeba do roka by z něj mohlo být tenčí a do kapsy přijatelnější zařízení.

Tou dobou sice už nejspíš budou na trhu smartphony s vestavěnou podporou 5G, ale možnost alespoň vyzkoušet novou technologii za „stávajících podmínek“ by mohla být pro některé uživatele lákavá. Motorola si jen musí dát pozor, aby u uživatelů nepřevládla frustrace z velkých rozměrů modulu nad oním puncem inovace. To by značce v době nástupu 5G mohlo trochu pomoci, momentálně Motorola spíš stagnuje.

5G modul by mohl být pro Motorolu zajímavým marketingovým nástrojem, jinak ovšem důležitý není. A nebudou důležité ani ty smartphony, které zanedlouho dostanou 5G vestavěné: Huawei potvrdil, že jeho čipset Kirin 980 je na 5G (s pomocí přídavného čipu modemu) připraven, totéž platí pro aktuální špičku Snapdragon 845 od Qualcommu, ke které je třeba jen přidat čipset Snapdragon X50, právě ten dříme uvnitř 5G modulu Motoroly.

Jenže až se první smartphony s 5G objeví, budou snad ještě víc k ničemu než onen modul Motoroly. Sítí bude i v příštím roce pomálu a telefony s vestavěným 5G budou muset činit určité kompromisy: z počátku třeba budou mít vyšší spotřebu energie, takže buď v 5G moc nevydrží, nebo z nich budou muset výrobci udělat „tlouštíky“ a přidat pořádnou baterii. Otázkou je, zda nové čipsety zvládnou podporu všech pásem 5G rovnou od začátku a jak budou mít sítě operátoři odladěné.

Sítě páté generace budou v brzké době velkým tématem a mluvit a psát se o nich bude stále častěji. Coby velká inovace v mobilním světě si tuto pozornost jistě zaslouží. Ale faktem je, že ještě minimálně dva roky půjde spíše o pár ukázek možností než jakékoli praktické využitelností těchto sítí a jejich schopností. A u nás bude plnohodnotný nástup 5G samozřejmě trvat ještě déle, tou dobou už budou Motorola Z3 a její přídavný 5G modul zastaralým zbožím.