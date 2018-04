Moto G s výborným poměrem výkonu a ceny má nástupce. Známe parametry

Moto G2 by se měla skrývat za kódovým označením XT1063, právě tak ji totiž benchmark GFXbench pojmenoval. Telefon spoléhá na Qualcomm Snapdragon 400 se čtyřjádrovým 1,2GHz procesorem, kterému asistuje 1 GB operační paměti a o vykreslování grafiky se stará Adreno 305. V tomto ohledu tedy zůstane vše při starém.

Změní se však parametry displeje. Zatímco rozlišení displeje má zůstat na standardu HD, tedy 720 × 1 280 obrazových bodů, velikost se roztáhne ze 4,5 na rovných 5 palců. Logicky tím trochu utrpí jemnost kresby, síť pixelů bude tedy již znatelná.

Zvýší se tak samozřejmě i fyzické proporce telefonu. Moto G2 už nebude patřit k těm kompaktnějším telefonům, ale zařadí se mezi pětipalcová monstra. U těch nejdražších ovšem výrobci dbají na tenké rámečky, což však u G2 nemůžeme očekávat.

Vestavěná paměť má velikost 8 GB, podle testu ovšem pořádnou část spořádá systém Android 4.4.4 KitKat, takže k uživateli k dispozici zbude jen 4,5 GB. Původní model je k dispozici i ve 16GB variantě, paměťový slot chybí a není jisté, že jím "dvojku" Motorola vybaví.

Zlepšení doznají oba fotoaparáty. Hlavní bude osmimegapixelový, přední má mít 2MPix snímač.

Oficiální uvedení by podle serveru Phone Arena mohlo proběhnout už na podzim, a to spolu s představením chystaného modelu Moto X+1, který by se mohl pochlubit Full HD displejem.

Současní majitelé Moto G vzhledem k minimálním změnám po dvojce pravděpodobně šilhat nebudou, ale nové zájemce o levný smartphone by Moto G2 oslovit mohla.