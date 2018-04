Královna dostupných smartphonů. Recenze Motorola Moto G

Když jsme psali o tom, že Google chce přes Motorolu ovlivňovat globální ceny smartphonů, moc jsme tomu sami nevěřili. Jenže krátce na to představila americká mobilní firma hodně zajímavý model Moto G. A ten ukazuje, jak na to možná chce Google jít. Moto G je totiž v současnosti bezpochyby jedním z nejlepších smartphonů z pohledu poměru výkon/cena.

Není to asi ten úplně zásadní krok ke globálnímu zlevnění, protože dostupné smartphony s Full HD displejem a čtyřjádrovým procesorem se na trh chystají tak jako tak. Motorola jen přišla první a ukazuje cestu. A moc příjemnou cestu.

Výbava na první pohled budí za danou cenu respekt, bližší pohled však odhalí řadu kompromisů. Motorola je šikovně dělá tam, kde budou uživatelům vadit nejméně.

Plusy a mínusy Proč koupit? výborná cena

perfektní displej

kvalitní zpracování

svižný Android v čerstvé verzi

celkově dobrá výbava

Proč nekoupit? nemá slot na karty

v systému chybí česká lokalizace Kdy? V prodeji Za kolik? cca 4 700 Kč (8 GB), cca 5 500 Kč (16 GB) Přepočet z německých cen

Pro našince je největší nevýhodou Moto G fakt, že se u nás oficiálně neprodává. To asi nebude potíž, řada dovozců a překupníků se dovozu ujme, ovšem pak už bude původní atraktivní cenovka vypadat jinak. A tak je nejdostupnější a nejjednodušší způsob, jak Moto G pořídit, objednávka z německého Amazonu. Tak jsme ostatně Moto G získali i my. Za cenu 176 eur, tedy v přepočtu asi 4 800 korun, nám 8GB model dorazil dva dny od objednání. Americká cena 180 dolarů je sice lákavější, ovšem vzhledem k ceně dovozu a DPH pro našince většinou nereálná.

Ať už Moto G získáte jakkoli, dostanete opravdu atraktivní telefon s výborným zpracováním, parádním displejem a čistým a rychlým Androidem. Ovšem bez češtiny. Asi aby Motorola ušetřila místo v paměti, má telefon jen omezené spektrum jazykových mutací systému.

Vzhled a konstrukce: čistá elegance a bohaté příslušenství

S designem Moto G si Motorola příliš nelámala hlavu. Vzala linky špičkového modelu Moto X a trochu je zjednodušila. Tvary telefonu jsou velmi elegantní a mohou oslovit širokou skupinu zákazníků. Rohy jsou výrazně zaoblené, záda jsou mírně vypouklá. Zdá se, že tento styl je novým designovým jazykem Motoroly.

Musíme říci, že tomuto jazyku rozumíme. Moto G totiž díky svým nekomplikovaným, ale vlastně docela promyšleným tvarům, skvěle padne do ruky. A to navzdory tomu, že to není žádný drobeček. Zapomeňte na to, že by Moto G velikostí konkurovala třeba Samsungu Galaxy S4 mini, kterému by mohla v praxi brát spousty zákazníků. V půdorysu je jen o 5 mm na každou stranu menší než loňské HTC One X, na tloušťku je dokonce podstatně větší. Úhlopříčka displeje 4,5 palce by přitom dovolovala vyrobit menší telefon.

Na tomto příkladu je jasně vidět, jaké kompromisy Motorola volí. Místo aby se snažila nacpat veškerou techniku do co nejmenšího těla, raději se věnovala tvarování telefonu. Moto G tak padne do ruky lépe než řada menších smartphonů a rozměry prostě nevadí (konkrétní hodnoty jsou 129,9 x 65,9 x 11,6 mm). Velká tloušťka překvapí, ovšem v praxi vůbec není poznat. Vysoká hmotnost 143 gramů je opět důkazem toho, že náklady na telefon nešly směrem k využití lehkých, ale drahých materiálů. Motorola vsadila na klasiku, která v praxi příliš nevadí.

Mnohem důležitější je v praxi fakt, že zpracování je opravdu parádní. Sundat zadní kryt chce cvik a trochu síly. Moto G působí velmi robustním dojmem. Přispívá k tomu i fakt, že baterie je nevýměnná a trochu pomáhá tuhosti konstrukce.

Zadní kryt by tak vlastně nemusel být snímatelný. Jenže Motorola pod něj umístila slot na microSIM kartu. Navíc s kryty jako takovými chce firma rozjet větší byznys. V základu totiž Moto G dostanete s klasickým černým krytem, a telefon je tak kompletně černý. Za pár stovek si však budete moci pořídit různé barevné kryty, kryty s flipem na displej a spoustu dalšího příslušenství. Motorola by možná mohla spíše než na telefonech vydělávat právě na této individualizaci. Něco podobného zkouší třeba čínské Xiaomi.

Standardní černý kryt je vyroben z poměrně kvalitního plastu. Nemá úplně soft-touch úpravu, ovšem působí v ruce docela příjemným dojmem. Jenže jsou na něm docela vidět otisky prstů a různé šmouhy. Barevné kryty budou tyto neestetické důkazy používání jistě krýt lépe.

Z konstrukčního hlediska nás potěšila i tlačítka pro ovládání hlasitosti a vypínací tlačítko. Sice jsme si museli zprvu zvykat na jejich prohozený gard (vypínací tlačítko je nad dvojtlačítkem pro regulaci), ale to byla otázka několika dnů. Důležité je, že se tlačítka dobře nahmatají i poslepu a mají jistý stisk a skvělou odezvu. Jejich uložení je trochu volnější, takže pokud s telefonem zatřesete, trochu rachtají. Jinak tělo telefonu nevydá ani hlásku.

Displej a ovládání: parádní Full HD a čistý android

Jedním z největších lákadel Motoroly Moto G je její displej. Má HD rozlišení, tedy 1 280 x 720 pixelů na úhlopříčce 4,5 palce. To znamená jemnost 326 pixelů na palec, tedy žádnou špičku, avšak hodnotu, která bude drtivé většině uživatelů naprosto dostačovat. S příchodem pětipalcových Full HD displejů se ozývaly hlasy, že už je takové rozlišení zbytečné. V praxi však stále velmi malý rozdíl mezi HD a Full HD i na takové úhlopříčce postřehnutelný je.

Displej Moto G je tedy pro praktické používání krásně jemný a k tomu má navíc opravdu parádní podání barev. Nejsme si jisti, zda jde o IPS panel, nebo propracovaný Super-LCD, ale barvy působí skvěle. Podání je vcelku věrné, možná trochu s lehce nádechem do sytějších barev.

Pokud bychom měli displej k něčemu přirovnat, tak k vynikajícím HD panelům od HTC. Obraz je tedy doslova přilepený na krycí sklo, pozorovací úhly jsou velmi široké a omezují je spíš odlesky v krycím skle než zobrazovací schopnosti panelu. I přes trochu lesklejší krycí sklo je čitelnost displeje výborná díky tomu, že má vysoký jas. Automatická regulace podsvícení funguje výborně, ovšem ruční nastavení dovolí větší využití extrémů. Manuálně lze displej ještě více ztlumit, nebo naopak jej vyhnat k většímu jasu, než to umí automatika.

Čtyřjádrový procesor Qualcomm Snapdragon 400 s grafikou Adreno 305 a 1 GB RAM nejsou žádným výkonovým trhákem, ale jsou spolehlivou sestavou, která dává telefonu pro praktické použití dostatek síly. Operačním systémem je v případě Moto G v podstatě téměř čistý Android 4.3 Jelly Bean jen s minimem továrních úprav. K ovládání tak slouží klasická sestava virtuálních tlačítek na displeji.

Běh systému je skvěle plynulý. Motorola se nesnažila vyrobit telefon s bleskurychlými reakcemi, to jí ani výkon hardwaru nedovoluje. Pečlivé odladění systému s hardwarem ovšem znamenají fungování bez jakýchkoli zádrhelů. Za celou dobu testu se nám nestalo, že by se Moto G zaškobrtla.

Ovšem ne vše je na softwaru zatím perfektní. Zpočátku se nám párkrát stalo, že se telefon několikrát samovolně restartoval a asi dvakrát se přes noc na nabíječce sám vypnul. Ale to se zdálo být tím, že si nerozumí s aplikací SmartConnect od Sony. Každopádně v průběhu používání (a po odinstalování SmartConnect) potíže ustaly. Nicméně věříme, že případné drobné nedostatky ve stabilitě vyřeší Motorola updatem. Dlouho by novopečení majitelé Moto G neměli čekat ani na nový Android 4.4 KitKat. Motorola slibuje aktualizaci už zkraje příštího roku.

Znovu připomínáme, že ať už si Moto G pořídíte kdekoli, nebude mít v systému češtinu.

Baterie: dobré dva dny v praxi

Motorola Moto G má napevno vestavěný akumulátor s kapacitou 2070 mAh, což je na střední třídu takový průměr. Už první den používání nám napověděl, že výdrž Moto G bude vcelku solidní. Telefon totiž přestál na jedno nabití extrémně perný den, kdy jsme samozřejmě neustále zkoumali všechny jeho možnosti a schopnosti.

Večer mu sice už příliš energie nezbývalo, ovšem i tak je to velmi dobrý výsledek. Když se mód používání uklidnil a Moto G se zaběhla v běžné praxi, vcelku bez problémů jsme s ní vydrželi na jedno nabití i dva (nikterak klidné) pracovní dny. A to je mezi cenově dostupnými smartphony určitě dobrý výsledek. Když k tomu navíc přičteme vcelku výkonný hardware a displej s vysokým rozlišením, zaslouží si Motorola uznání.

Telefonování a zprávy: psaní česky funguje

Navzdory tomu, že má Moto G omezenou podporu jazyků, v případě klávesnice není s podporou našeho mateřského jazyka problém. Jen je nutné tuto podporu najít v menu a zapnout ji. Pak se tedy na klávesnici objeví i alternativní české znaky s diakritikou. Ovšem psaní je možné pouze klasickým vyťukáváním. Ani v případě použití anglické klávesnice není k dispozici žádné psaní tahy nebo pokročilá predikce. Je tu pouze běžný systém automatických oprav, který ovšem tradičně vypínáme téměř u všech testovaných telefonů.

Běžně tedy budete nejspíš psát bez diakritiky. V případě potřeby lze diakritiku použít, je to však méně pohodlné. Jen pro úplnost dodejme, že případná diakritika zkrátí SMS na 70 znaků. Samotná klávesnice je klasická systémová bez jakýchkoliv změn. Tentokrát nemusíme žehrat na chybějící interpunkční znaménka. V případě, že si v nastavení schováte tlačítko hlasového zadávání textu třeba mezi speciální znaky, objeví se v sousedství mezerníku často chybějící čárka. Klávesnice je pro psaní pohodlná, přehledná a telefon má přiměřeně nastavenou vibrační odezvu.

Při hledání telefonního čísla v kontaktech už můžete konečně i na čistém Androidu využít číselník a hledání pomocí slovníku T9. Jen je nutné tuto naprostou samozřejmost zapnout v menu, pak konečně funguje skvěle. Je to jedna z drobných novinek Androidu 4.3.

Při telefonování jsme si všimli u Moto G dvou věcí. Jednak je zvuk ve sluchátku méně čistý než u řady smartphonů, skoro to vypadá, že tu chybí podpora HD Voice nebo podobných technologií. Není to žádná tragédie, jen je zvuk trošičku chraplavější. Na druhou stranu si Moto G nadprůměrně dobře vede z hlediska citlivosti na signál. Tam, kde s jinými telefony míváme problém signál vůbec chytit, nebo je kvalita hovoru dost mizerná, Moto G telefonuje vcelku bez potíží. Navíc se nesnaží signál neustále zoufale lovit, což prospívá výdrži baterie.

Organizace a data: berte 16 GB

Motorola prodává Moto G se dvěma velikostmi vnitřní paměti. Levnější provedení má 8 GB, dražší pak 16 GB. My jsme si pro účely testu pořídili variantu s menší vnitřní pamětí, a to z důvodu rychlejší dostupnosti. Pokud ovšem máte možnost (na Amazonu už 16GB verze dostupná je), zvolte raději větší kapacitu. Důvod je jednoduchý: vnitřní paměť telefonu nelze rozšířit paměťovými kartami.

A ačkoli se nám 8 GB v praxi osvědčilo jako vcelku dostatečné množství, 16 GB bude podstatně větší jistotou. Jen pro představu, do Moto G jsme nainstalovali přes 30 oblíbených aplikací a her (včetně některých na místo opravdu náročných) a synchronizujeme ji s dvojicí schránek s hromadou e-mailů (měsíc zpět) a ve vnitřní paměti nám zbývají 3 GB prostoru (z původních uživateli dostupných 5,2 GB). To je tak akorát na fotografie a cahce služby Google Music. Pokud ovšem chcete Moto G používat třeba s off-line navigací nebo do ní nahrávat vlastní hudbu, je 8 GB prostě málo.

Moto G se také z tohoto hlediska snaží více podpořit napojení na cloudové služby. S telefonem tak dostanete na dva roky zdarma 50 GB navíc na úložišti Google Drive. A to už je hodně služná porce. Jenom je pak dobré mít i pořádný datový tarif, se kterým se nemusíte bát na cloudové úložiště přistupovat. Něco nám napovídá, že toto je směr, kterým se budou výrobci stále častěji vydávat.

V datové oblasti se kromě kapacity paměti projevuje i další šetření nákladů. Ovšem, jak jsme psali na začátku, takovým způsobem, který drtivou většinu uživatelů nebude pálit. Kdo by přece u dostupného telefonu čekal podporu LTE? U Moto G si tak musíme vystačit s HSPA+, což je v pořádku. Zrovna tak chybí i podpora NFC. Náš tip je, že těchto technologií bychom se mohli u dostupného smartphonu od Motoroly dočkat zhruba za rok, až přijde nástupce. Naopak na softwaru se nešetřilo, je tu plnohodnotný balík QuickOffice s možností tvorby dokumentů.

Zábava: prostý průměr

Od cenově dostupného smartphonu lze jen těžko očekávat perfektní fotoaparát. Motorola se tu tak soustředila na to, aby nabídla rozumnou kvalitu. Je tu tedy pětimegapixelový čip, automatické ostření a přisvětlovací dioda. K tomu Motorola přidává jednoduché uživatelské rozhraní foťáku, které se překvapivě liší od toho v čistém Androidu.

Menu voleb se vytahuje z levého okraje obrazovky, z pravého uživatel vytáhne galerii. Fotí se tak, že jednoduše ťuknete na displej, telefon sám zaostří a vyfotí snímek. Průběžné ostření je rychlé, ovšem nedovolí ruční kontrolu nad tím, kam foťák ostří. Kdo chce větší kontrolu, musí v menu voleb vybrat ruční výběr ostřícího bodu. Pak je nutné před vyfocením snímku po displeji na požadované místo přetáhnout ostřící obrazec a pak teprve ťuknout pro vyfocení.

Tímto způsobem lze kontrolovat i měření expozice. V tomto režimu je bodové, a tak lze trochu měnit výsledné prosvětlení obrázku. Nastavení vyvážení bílé, kompenzaci expozice a další manuální ovládání nečekejte. Jedinými vymoženostmi jsou režim panorama a HDR. To může fungovat automaticky (když telefon usoudí, že je dobré jej použít) a funguje opravdu skvěle.

Ostatní zábavní výbava je odvislá od systému. Cokoli navíc tu nečekejte, což ovšem není důvod ke kritice.

Mimochodem, šetření se promítá i do obsahu balení. V miniaturní krabičce byste marně hledali třeba sluchátka. Je tu jen mobil a USB kabel. V balení není ani nabíječka, ta nám s telefonem dorazila přilepená na krabičce (klasická redukce na USB kabel) a tak vězte, že ji asi ve všech případech dostat nemusíte.

Shrnutí: parádní telefon za parádní cenu

Motorola Moto G je smartphone s výjimečným poměrem výkon/cena. Sice u něj najdeme spoustu kompromisů, ovšem většinou takových, které nebudou uživatele nijak trápit. Mezi nedostatky můžeme řadit snad jen omezenou kapacitu paměti, ale 16 GB varianta by měla většině méně a středně náročných uživatelů stačit. Pro našince tak bude největší překážkou při koupi Moto G její nedostupnost na našem trhu a s tím související absence českého jazyka. Kdo však cizím jazykem vládne, nebude mít s Moto G potíž. Navíc jednoduše zvládne její objednávku ze zahraničí.

Ten, kdo tak učiní, dostane opravdu výborný smartphone za skvělou cenu. Displej Moto G nemá v dané cenové kategorii prakticky konkurenci a totéž platí o i moderním Androidu a naprosto plynulém fungování telefonu. Kdo chce spolehlivý a funkční smartphone, najde v Moto G skvělého společníka.

Přímé konkurence má nová motorola minimum. Snad jen z Číny na náš trh dovážené Xiaomi Hongmi alias Red Rice může nabídnout podobný poměr výkon/cena. Je trochu dražší, ale podporuje dvě SIM karty, má slot na paměťové karty a mírně větší displej. V ruce však nesedí tak dobře a displej kvalitou za Moto G trochu zaostává.

Jinak Moto G loví zákazníky dražších smartphonů. Třeba Samsungu Galaxy S4 mini, který je sice menší, ale výbavou vlastně podobný. Za dvojnásobnou cenu nabídne navíc LTE, NFC a slot na karty, přitom má zasekanější Android a horší a menší displej.

Ambiciózní Alcatel prodává starší One Touch Idol se 4,7palcovým displejem, 8Mpix foťákem a dual-SIM za zhruba šest tisíc korun. Cena lepšího Idolu Ultra s HD displejem (ale stále bez slotu na karty, s dvoujádrem a Androidem 4.1) se už blíží sedmi tisícům.

Kolem sedmi tisíc stojí třeba i Huawei Honor 2, který je výbavou Moto G nejblíž. Navíc má 8 Mpx foťák a slot na karty, opět je tu ovšem starší Android, tentokrát dokonce jen 4.0.

LG láká na Optimus L9 II, který má dvoujádrový procesor , 4,7" HD displej, NFC, slot na karty a 8Mpix fotoaparát. Cena je asi 6 500 korun.

Motorola Moto G a konkurence

Huawei Honor 2 boduje především čtyřjádrovým 1,4GHz procesorem K3V2 vlastní výroby a 4,5" IPS panelem s HD rozlišením, které znamená vysokou jemnost kresby 326 DPI, což je hodnota na úrovni Retina displeje iPhonu. Cena: 7 000 Kč