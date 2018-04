Motorola: Zahoďte obyčejný mobil, máme pro vás Moto E za 3 200 korun

12:42 , aktualizováno 12:42

Motorola představila nový levný smartphone Moto E. Low-endový přístroj za zhruba 3 200 korun by měl přimět zákazníky, aby se zbavili obyčejných mobilů a zkusili to se smartphony. Zatím to ale mohou zkusit jen Indové a v předobjednávkách Američané.