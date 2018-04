Je lepší Motorola Moto E s Androidem, nebo Nokia 630 s Windows?

Levných, nebo spíše cenově dostupných chytrých telefonů je na našem trhu spousta. Vybírat mezi nimi není jednoduché, vždy však budou mít přístroje s cenovkou zhruba do čtyř tisíc korun nějaká výraznější omezení. Moto E a Lumia 630 jsou však trochu jinou kapitolou. Kompromisy dělají také, ale většinou v oblastech, kde to nebude uživatele tolik pálit. Jsou to překvapivě dospělé smartphony, které se v praxi mnohdy vyrovnají mnohanásobně dražším kouskům.

Působí velmi dospělým dojmem, přitom dovedou být i velmi hravé, což je dáno jejich barevnými provedeními. V zahraničí jsou jejich ceny hodně rozdílné a Nokia s Motorolou prohrává, jenže u nás oba kousky pořídíte za cenu těsně pod čtyřmi tisíci korunami. Ne, nejsou to nejlevnější chytré telefony, ovšem ukazují, že větší šetření je poměrně zbytečné – právě tyto telefony představují hranici, u které začíná mít koupě takového chytrého telefonu smysl.

Motorola i Nokia jsou hodně rozdílné telefony – lumia je větší a má větší displej, moto má zase vyšší rozlišení displeje. Má také více RAM paměti, pro aplikace však více místa nabídne nokia. Zásadní rozdíl je pak v použitém operačním systému. Lumia 630 používá nejnovější verzi Windows Phone 8.1, Moto E zase spoléhá na Android 4.4 KitKat. Oba přístroje jsou důkazem toho, že i u cenově dostupného smartphonu může systém fungovat svižně a bez jakýchkoli zádrhelů.

Ke srovnání obou telefonů jsme přistoupili i přesto, že Motorola má určitý hendikep – oficiálně se u nás neprodává a český jazyk chybí mezi sadou těch podporovaných. To telefon bohužel vyřazuje z výběru mnohých uživatelů v cílové skupině. Jenže z androidích telefonů s cenovkou pod 4 000 korun je Moto E jasně nejlepším kouskem, soupeři teprve dorostou.

Vzhled a konstrukce: veselé barvy

Jestli mají oba dnešní soupeři něco společného, je to nabídka řady barevných verzí. Moto E sice v základu koupíte jen v bílém nebo černém provedení, existuje však řada barevných krytů, které telefonu dodají mnohem veselejší vizáž. I Nokia je v prodeji ve dvou klasických barvách, k nim však přidává možnost zvolit verze v pastelových provedeních – třeba žluté, zelené, oranžové, další varianty mohou následovat.

Oba kousky mají kvalitní zpracování s krytem, který přesahuje do boků – u lumie zcela, u motoroly jen do poloviny. V obou případech chce sejmutí zadního krytu trochu grif, na místě sedí kryty jako přibité. Použité materiály působí hodnotnějším dojmem, než by cenová kategorie napovídala, na druhou stranu jsou to stále poměrně obyčejné plasty.

Jak Motorola, tak Nokia zvolily u svých smartphonů jednoduché tvary, pojetí každého z telefonů je však zcela jiné. Motorola je celkově výrazně oblejší, hezky díky tomu padne do dlaně. Nokia zvolila hranatější tělo, jen rohy jsou výrazněji zaoblené. I kvůli většímu displeji je lumia výrazně objemnější kousek – její rozměry jsou 129,5 x 66,7 x 9,2 mm, moto má míry 124,8 x 64,8 x 12,3 mm. Papírové rozdíly nevypadají velké, v praxi je však lumia díky hranatým tvarům mohutnější. Moto E také úspěšně maskuje svou tloušťku zaoblením zad. Je však o něco těžší, hmotnost je 142 gramů oproti 134 u nokie. Není to však podstatný rozdíl.

Displej a ovládání: dva různé světy

Moto E přináší mezi levnými telefony překvapivě povedený displej. Na úhlopříčce 4,3 palce totiž nabízí rozlišení 540 x 960 pixelů, což představuje jemnost 256 pixelů na palec. Displej má navíc velmi příjemné podání barev, dobré pozorovací úhly a slušnou čitelnost na slunci. Nokia je na tom papírově hůře – její 4,5palcový displej má rozlišení pouze 480 x 854 pixelů. Jemnost je 218 pixelů na palec.

V praxi není ani jeden z displejů kdovíjak jemný a pixelů nebo určité neostrosti obrazu si všimnete u každého z kousků. Motorola je na tom však přeci jenom lépe. Jenže Nokia kontruje IPS technologií a opravdu povedeným barevným podáním. Navíc grafika operačního systému Windows Phone si s nízkým rozlišením rozumí více než android, takže na první pohled nemusí být rozdíl v rozlišení tak veliký. V aplikacích však už pochopitelně rozdíl vidět je. Nevýhodou lumie je fakt, že telefonu chybí světelný senzor, pomocí kterého by přístroj mohl automaticky regulovat podsvícení. To je tak nutné nastavovat ve třech krocích ručně.

Mobilní Windows a Android jsou dva zcela odlišné operační systémy. Oba však fungují na telefonech opravdu svižně. Právě levné Windows Phone smartphony už nám před nějakým časem ukázaly, že cenově dostupný přístroj nemusí být pomalý. I Lumia 630 s Windows Phone 8.1 funguje zcela plynule a hezky reaguje na uživatelské pokyny. Telefon k tomu používá čtyřjádrový procesor Snapdragon 400 s taktem jader 1,2 GHz a 512 MB RAM paměti.

Motorola Moto E na to jde jinak. Pohání ji „pouze“ dvoujádrový Snapdragon 200, ale telefon má pro změnu 1 GB RAM. Výsledek je velmi podobný, i Moto E je svižný a zcela plynulý přístroj, mezi levnými androidími telefony v tomto ohledu exceluje.

Rozdíly mezi operačními systémy Android a Windows tu dopodrobna rozebírat nebudeme. Z uživatelského hlediska se nám mobilní Windows jeví jako přívětivější řešení, obzvlášť pro uživatele, kteří s chytrými telefony teprve začínají. Dlaždice jsou elegantní a přehledný způsob, jak mít pod kontrolou své oblíbené programy. Na druhou stranu ve verzi 8.1 si už Microsoft vzal i inspiraci z Androidu a zavedl například horní lištu s notifikacemi nebo dolní lištu s virtuálními ovládacími tlačítky.

Moto E používá téměř čistý Android 4.4, který v přehlednosti nezaostává. Výhodou Androidu je samozřejmě širší nabídka aplikací. Ve většině případů to ovšem uživatele trápit nemusí, i pro Windows Phone je už aplikací dostatek. A v dané cenové třídě se dá očekávat, že budou uživatelé z hlediska aplikací méně nároční, takže jim některé ty pro Android exkluzivní kousky chybět nebudou.

Baterie: solidní výdrž

Motorola se slabším procesorem dostala o trochu větší kapacitu baterie. Ta činí 1 980 mAh oproti 1 830 u nokie. Oba telefony však ukazují, že jejich operační systém je z hlediska spotřeby velmi dobře odladěn, Motorola však má v tomto případě trochu navrch. U Lumie 630 jsme běžně dosahovali dvou dnů výdrže na jedno nabití, Motorola se ve stejném režimu používání dovedla dostat na tři dny.

Běžné funkce: rozdíly dané systémy

V běžných funkcích jsou rozdíly mezi Moto E a Lumií 630 většinou dané použitým operačním systémem. Na druhou stranu je tu několik hardwarových odlišností. Lumia 630 existuje kromě jednosimkové verze i v provedení na dvě SIM, v tom by měla jít koupit i Moto E. Nokia však nabídne ještě variantu Lumia 635 s podporou LTE, která u Moto E možná není. Rozdíl je i ve velikosti paměti obou telefonů – Lumia 630 má slušných 8 GB a k tomu pojme paměťové karty až s kapacitou 128 MB, Moto E má 4 GB vnitřní paměti a karta může mít kapacitu maximálně 32 GB. U Moto E je navíc koupě paměťové karty nezbytnou nutností, 4 GB paměti nejsou mnoho, kus ukousne systém a pro uživatele už mnoho nezbývá. Ani u jednoho z přístrojů například nenajdeme podporu NFC, zato Bluetooth 4.0 mají oba. Ani jeden ze smartphonů nemá čelní videokameru pro videotelefonování.

Co se telefonování týče, tady si nemají přístroje co vyčítat, rozdíly jsou ovšem při práci se zprávami. Tady bohužel Nokia ztrácí třeba tím, že v českém jazyce nepodporuje psaní tahy na klávesnici – to Motorola, která nemá českou lokalizaci systému, tahy v naší mateřštině podporuje.

Specialitou nokií je možnost off-line navigace s mapovými podklady celého světa. To u googlího telefonu jsou v tomto ohledu možnosti omezenější. Ani jeden telefon neplýtvá ve výbavě přehršlí aplikací, uživatelé je tak musejí objevovat v obchodech s nimi. Nokia k tomu pomáhá svými průvodci, kde se tu a tam objeví některý placený obsah i zdarma.

Zábava: focení ano a ne

Oba cenově dostupné smartphony šetří náklady tím, že nemají diodový blesk, který by pomohl zlepšit fotografie ve špatném světle. Motorola však šetřila více, u té u fotoaparátu chybí i automatické ostření. To přístroj značně znevýhodňuje, i přes rozlišení 5 megapixelů snímky za mnoho nestojí, použitelné jsou opravdu jenom za dobrých světelných podmínek a při fotografování objektů dále od objektivu.

Fotografie pořízené Nokií Lumia 630

To Nokia má mnohem lepší možnosti. Automatické ostření jí nechybí, navíc kromě klasické vestavěné aplikace lze pro focení použít i aplikaci Nokia Camera s možností kompletního manuálního ovládání parametrů focení. Pokud si tedy se snímky trochu vyhrajete, výsledky mohou být až překvapivě dobré. Rozlišení je tu opět 5 megapixelů.

Fotografie pořízené Motorolou Moto E

K samotným schopnostem fotoaparátu navíc ještě Nokia přidává celou řadu kreativních fotoaplikací, které možnosti vytváření snímků ještě rozšíří. Pro Android sice najdeme kreativní aplikace také, ale zdaleka nedosahují kvalit a možností lumie. Co se další výbavy týče, oba přístroje mají FM rádio.

Shrnutí: povedené kousky

Motorola Moto E a Nokia Lumia 630 jsou povedené cenově dostupné smartphony. Kompromisy sice dělají, ale v praxi nebolí tolik jako u jiných levných přístrojů. Ačkoli oba používají hodně rozdílné operační systémy a liší se i v mnohém ve výbavě, jejich smysl je stejný. Jsou to cenově atraktivní smartphony, které ukazují, že i přes určité ústupky ve výbavě mohou fungovat jako mnohem vyspělejší a dražší přístroje.

Každý na to přitom jde tak trochu po svém. Zatímco Nokia trochu obětovala displej (ale ani ten není vyloženě špatný), Motorola se rozhodla dát vale fotoaparátu. Oba modely jsou svižné a fungují tak, jak od nich uživatelé očekávají. Velkou nevýhodou Motoroly Moto E je ovšem absence podpory češtiny v menu telefonu.

Oba cenově dostupné kousky jsou hodně rozdílné především kvůli operačním systémům. Jenže v praxi budou rozdíly pro uživatele, kterým jsou přístroje určeny, vcelku zbytečné. Řešit u těchto přístrojů například rozdílné možnosti v oblasti aplikací bude asi méně uživatelů než v případě špičkových top modelů.