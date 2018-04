Předchůdce nesl titul nejkrásnějších hodinek. Jenže to bývávalo

Na vlastní oči Hodinky stejně jako předchůdce nemají zcela kruhový displej, dole je stále zploštělý. Větší verze je opravdu velká, takže komu nesedí malé hodinky, zde si přijde na své. Menší verze je pak stále ryze pánská, dámské hodinky bývají obvykle výrazně menší. Displej nás nenadchl, z konkurence je nejméně jasný a navíc se krycí sklíčko leskne. S jasem byl problém i pod silným umělým osvětlením. Zpracování je dobré, ale to co stačilo před rokem, už dnes pokulhává. Kovová pouzdra jsou poněkud humpolácká. Výběr barev a řemínků je velký, tady si svůj model vybere každý. Design také není už nic převratného. Opět platí, co bylo zajímavé před rokem, dnes může snadno zapadnout. Oficiální snímky zkreslují, ve skutečnosti tak luxusně hodinky nepůsobí. Hodinky mezigeneračně zdražily, což může být problém. I když konkurence je ještě dražší. Dostupnost v Česku neznáme, ale snad by je do Česka nakonec Lenovo (majitel Motoroly) mělo dostat.