Americkému prodejci unikla cena nejhezčích chytrých hodinek

Nejhezčí z trojice hodinek zatím představených na platformě Android Wear jsou od Motoroly. Model Moto 360 se zatím neprodává a Motorola by ho měla uvést na trh začátkem září, kdy se bude konat oficiální představení. Hodinky Moto 360 mají kulatý ciferník, čímž se od konkurence odlišují.

O víkendu pravděpodobně nedopatřením (stránka byla posléze stažena) zveřejnil podrobné informace o hodinkách velký americký prodejce elektroniky Best Buy. Dokonce uvedl jejich cenu, mají stát 250 dolarů, což je v přepočtu asi 5 200 korun.

Best Buy zveřejnil i další detaily. Hodinky budou mít displej s úhlopříčkou 1,5 palce a rozlišením 320 × 290 pixelů. Rámeček bude kovový, spodní kryt plastový a displej bude krýt sklo Gorilla Glass třetí generace. Moto 360 budou vodotěsné až do hloubky jednoho metru.

První informace o hodinkách Moto 360 zveřejnil Google v březnu v souvislosti představení platformy Android Wear pro nositelnou elektroniku. Souběžně s hodinkami od Motoroly byly představeny hodinky od LG G Watch, které se mezitím již začaly prodávat. Později v červnu na konferenci Google I/O ukázal další hodinky na této platformě Samsung pod názvem Gear Live.

I hodinky od Samsungu jsou již v prodeji, ale stejně jako ty od LG nikoliv na českém trhu. A pravděpodobně jiné to nebude ani s hodinkami od Motoroly, která vlastně na českém trhu aktuálně oficiálně nepůsobí. Smartphony od Motoroly lze snadno koupit v Německu i s odesláním do Česka. S hodinkami to bude podobné.

Motorolu od Googlu, kterému nějaký čas patřila, přebírá čínské Lenovo. To začíná s prodejem smartphonů na českém trhu koncem prázdnin a je pravděpodobné, že časem by mohlo na český trh vrátit i značku Motorola.