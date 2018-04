Motorola M3888 (recenze)

Paegas nedávno oznámil akci, kdy se budou do 14.2. prodávat Valentýnské Twist sady s Motorolou M3888. V balení bude mimo telefonu a standardně dodávané Twist karty ještě jedna Twist karta pro naše drahé polovičky (nebo také pro naše hrabivé ručičky, které druhou kartu obratem prodají).

Twist sada stojí 5.499 korun včetně DPH, což je velmi příjemná cena za telefon se dvěmi kartami. Předpokládáme ale že po skončení akce Valentýnského dárku budou telefony zlevněny, protože za stejnou cenu se prodávají například Alcately OTE db, které jsou dle mého názoru ještě o něco lepší, než je tento low-end model od Motoroly.

Dnes bychom si řekli něco více o tomto telefonu, ať víme, jak se asi obdarovávaný zachová, až jej uvidí a jak, až jej bude používat.

Pár technických dat

Rozměry: 140x50x27 (je přibližně podobných rozměrů jako Ericsson S868, jen je o něco víc kulatější - hned na první pohled je tudíž zřejmé, že to bude low-end a žádná špička)

Hmotnost: 168 gramů (rovněž se blíží některým starším modelům mobilních telefonů, ale hmotnost je dána také NiMH baterií)

Pohotovostní doba max.: 130 hodin (v běžném provozu přibližně do 40 hodin se střídmým telefonováním)

Doba hovoru max.: 210 minut (v praxi se velmi podobá výdrži Motoroly Amio)

Displej: grafický třířádkový + další 2 řádky znaků pro signál, hlasovou poštu, stav baterie, příchozí hovor, vypnutého zvonění, roaming a další.

Karta se vkládá to telefonu v plug-in formátu

Český firmware je v naší prodejní síti samozřejmostí

Datové přenosy uskutečnitelné s datovou PC kartou

Paměť pro 10 přijatých a 10 uskutečněných hovorů (pokud máte zmeškané hovory, nenapíše přístroj, kolik jich bylo a musíte si najet do telefonu, kde se zobrazují společně s přijatými voláními)

Potěšující je fakt, že telefon je duální

Baterie: NiMH 700mAh (lze nahradit 4x tužkovou baterií)

Podpora SimToolkit

Možnost instalace do handsfree v autě (vývod na externí anténu)

Jack na připojení minihandsfree



Samostatným odstavcem je citlivost na signál.

I když tomuto dualbandu odšroubujete anténu, pak má stále signál, který klesne například pouze z pěti čárek na 3 až 4, což je slušné. Při telefonování hovor nevypadává a drží se i tam, kde se například někdy jiné telefony přeruší. Bohužel je to kompenzováno tím, že delší dobu nic neslyšíte.

Mezi hlavní zápory bych zařadil absenci hodin, což je v dnešní době již považováno za samozřejmost. Bohužel tento telefon není touto samozřejmostí neoblažen a tak se očekává, že po Valentýnské akci jeho cena ještě klesne.

Design

Jak jsem již naznačil výše, je tento telefon spíše větší, než malý. Ovšem díky zaoblení působí menším dojmem, což je jeho výhodou. Ačkoliv se jedná o low-end větší Motorolu, její design je díky souhře decentních barev krytu, displeje a zadního krytu celkem pěkný a líbivý. Nemalý podíl na tom mají i "žlaby", které lemují sluchátko a klávesnici kolem dokola.

Díky těmto zajímavostem je i takto levný telefon s minimem funkcí vábivou hračkou pro dámskou ruku. Ručka jemná ovšem nesmí chtít od přístroje, aby jí snášel modré z nebe, ale pouze možnost telefonovat, posílat a přijímat SMS a využívat SIM Toolkit. Jiné využití bych pro tento telefon neviděl. (kromě možnosti použití M3888 jako zbraň, pokud bude šikovně vržená. Není tak masivní a těžká, jak se na zbraně sluší, ale při dobrém dopadu jistě nadělá nemalou škodu)

Funkce

Kromě přehledného a kvalitního displeje, který u takovéhoto telefonu jenom potěší je zde příjemné a jednoduché quick menu, kterým Motorola vybavuje své mobilní telefony již dlouhou dobu.

Tato příjemná funkce vám umožní provést některou z mnoha nabízených akcí stiskem pouhých dvou tlačítek (šipka nahoru a příslušné číslo té které funkce). Tímto způsobem je poměrně snadné například vypnout zvonění, zobrazit přijatá/zmeškaná čísla, napsat SMS, či zavolat hlasovou schránku.

Quick Menu je zároveň možné konfigurovat a editovat dle potřeby, takže si jej může nastavit každý dle svého vkusu. Stačí najet v quick menu na příslušnou funkci a déle na ní podržet tlačítko OK.

Samotné menu je proti očekávání pouze textové, takže si na něj musíte zvyknout. Ovšem u telefonu s grafickým displejem bych spíše čekal menu s ikonkami. Na druhou stranu bych ikonky nečekal u jednoho z nejlevnějších telefonů v Twist sadě.

Psaní SMS je zde velmi příjemné. Kromě toho, že se mi na tomto mobilu píší zprávy poměrně příjemně je zde i volba příjemce podle pozice, či jména v telefonním seznamu. Bohužel je zde ale jedna menší nepříjemnost a tou je absence identifikace příchozích SMS. I přesto, že jsem měl číslo v telefonním seznamu, nezobrazilo se mi k němu jméno odesílatele zprávy. Čtení SMS se provádí velmi příjemně a pěkně. Text je dobře čitelný a osobně jej musím pochválit.

Jako přínosné funkce vidím například nastavení akustických znamení po různých periodách telefonování. Lze nastavit jednorázové varování a pak periodické. Dále lze nechat zobrazovat stav vašeho Twist účtu během hovoru, či pouze cenu za tento hovor. To jsou pěkné funkce, které ocení každý, kdo si chce kontrolovat výdaje za hovorné.

Dále je zde v menu funkce pro zobrazení stavu baterie, což je ještě příjemnější, jelikož mnoho telefonů má jen 3 nebo 4 fáze na indikátoru, zatímco na M3888 si lze (sice po projití menu) zobrazit na poměrně podrobné stupnici stav baterií. Jinak má M3888 4 fáze na indikátoru baterie. První tři jsou klasické obdélníčky uvnitř baterie a v případě malého napětí baterie začne poblikávat. Nutno dodat, že tento telefon stále pracuje na 4,8V, což mu na výdrži moc neprospívá, ale na druhou stranu se drží celkem dobře.

Závěrem

Od telefonu bychom neměli čekat extra zázraky. Nemá hodiny a další funkce, mezi které například patří ne až tak standardní potvrzení o doručení SMS, paměť telefonního seznamu, či jinak vyladěný firmware (odskok rovnou do zmeškaných hovorů). Ovšem na druhou stranu, kdo zná Motorolu, jistě ví, že nelze srovnávat s jinou značkou a tak je toto vybavení velmi slušné.

Na druhou stranu s lepším vybavením se nám M3888 promění ve slušného pomocníka. Oželíme-li hodiny, pak nám zde zbývá ještě konektor pro anténu a možnost použití v HF sadě do auta. A to nemluvím o jednoduchém použití lehké HF sady, která se zasune pouze do konektoru na straně telefonu.

Dále bych zmínil ještě velmi slušnou funkci, kterou je personalizace Quick Menu, které se objeví po stištění šipky nahoru. Rovněž grafický displej není výsadou všech low-endů.

Jako velké plus bych viděl i velký displej, který otevírá bránu mobilní komunikace i pro lidi se slabším zrakem, jelikož jsou písmena opravdu dobře čitelná. Kontrast displeje sice nelze měnit (ani podsvícení), ale tovární nastavení je myslím velmi vyvážené a většina uživatelů mi dá jistě za pravdu, když řeknu, že by bylo zbytečné jej měnit.

Myslím, že za cenu necelých 5500 Kč s DPH získá kupující společně se dvěmi Twist kartami slušný telefon. Ovšem pokud by jeho cena zůstala i po Valentýnské nabídce takto vysoká, určitě by moje volba při nákupu předplacené sady padla na jiný telefon.