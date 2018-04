Motorola L6 - žiletka i do hluboké kapsy

Tenoučké véčko Motorola Razr způsobilo v mobilním světě velký poprask. Motorola v něm našla stavební kámen, se kterým hodlá poslat ke dnu veškerou konkurenci a podle prvních signálů se jí to docela daří.

Vedení společnosti proto zavelelo vytvořit celou řadů mobilních telefonů ve stylu Razru. Už nemá jít jen o luxusní modely, ale také o tenké telefony za příznivou cenu, které si bude moci dovolit každý. Ke škodě Motoroly i nás uživatelů, jsme na prvního takového nástupce museli čekat více než rok. Ale je tady – Motorolu L6 najdete v obchodech za velmi zajímavých 5000 Kč.



Nová generace žiletek navazujících na Motorolu V3 Razr

Vzhled - dokonalý první dojem

První dojem z tohoto modelu je impozantní. V ruce vás příjmně chladí kov a také zvolený odstín modré barvy se k chromovaným doplňkům výborně hodí. Když telefon natočíte bokem a zjistíte, jak je těch 11 milimetrů ve skutečnosti tenkých, nezbude než smeknout nad zručností designerů, kterým se tam podařilo všechny ty součástky vtěsnat.

Čelní plocha telefonu je na dnešní poměry nezvykle velká. S celkovými rozměry 113 × 49 × 11 milimetrů a hmotností 90 gramů není Motorola L6 skutečně žádný prcek. Nemůžeme se zbavit pocitu, že mobil trochu vypadá, jako by jej neudělali tenký, ale dodatečně rozjeli parním válcem. Tento dojem vyvolává nevyužitý prostor po obvodu telefonu a také displej, kolem kterého je na každé straně přes centimetr volného místa.

Klávesnice je na rozdíl od zbytku krytu plastová. Není tvořena klasickými tlačítky, ale celistvými bloky, které se v popsaných místech promačkávají. Trochu tužší klávesy reagují na stisk docela výrazným loupnutím. Bohužel je téměř nelze rozeznat po hmatu, což velmi snižuje možnost orientace při rychlém psaní. K občasným překlepům dochází také vlivem posunutí středního sloupce o několik milimetrů níž.

Chromovaný rám po obvodu telefonu plní spíše estetickou roli. Najdete zde dvě klávesy pro rychlou aktivaci vybraných funkcí a fotoaparátu. Testovaný vzorek byl upravený pro T-Mobile, a tak bylo levé z tlačítek vyhrazeno pro zkratky v čele s t-zones. Lze jej ovšem přenastavit. Trochu nešťastně jsou obě klávesy umístěny přesně naproti sobě a když se snažíte vytvořit při stisku některého z nich přirozený protitlak, občas omylem zmáčknete i to protější.

Naopak chválíme Motorolu za mini USB konektor, kterým se telefon zároveň nabíjí. Bohužel se nám nedařilo dobíjet telefon přímo z počítače přes datový kabel. Podle některých informací by to mělo být možné s originálním kabelem, ale neměli jsme jej během recenze k dispozici. Na spodním obrázku si můžete všimnout, že i do takové placičky se podařilo vtěsnat VGA fotoaparát.

V dolní části zadní strany ukrývá masivní mřížka externí reproduktor. Automaticky jsme čekali, že tenký telefon bude mít velmi malou výdrž, ale praktické testy nás v tomto směru trochu překvapily. Motorola L6 nám vydržela tři dny. Do tabulkových hodnot, které slibují 4 hodiny hovoru nebo 12 dnů v pohotovostním režimu, to má přesto daleko.

Displej a menu

Displej telefonu byl pro nás malým zklamáním. Můžete se stokrát uklidňovat, že držíte v ruce jen low-end za necelých pět tisíc, ale hrubý displej a slabě graficky zpracované menu, se k tomuhle mobilu zkrátka nehodí. Při rozměrech 28 × 35 mm nabízí rozlišení 128 × 160 bodů, a tak na něm docela dobře uvidíte rastr jednotlivých pixelů. S pasivní technologií je navíc spojené pomalejší překreslování viditelné zejména při hraní her.

Menu laděné do růžova ponecháme bez komentáře, telefon naštěstí nabízí i další barevné palety. Aktuální volba se potvrzuje středovým tlačítkem, k ovládacímu kříži žádné výhrady nemáme. Uspořádání složek by možná stálo za revizi, protože každého nenapadne hledat fotoaparát a Java hry ve složce Organizér nebo vlastní fotky mezi Downloads. Zaryté „nokiáře“ může mást opačné rozložení kontextových kláves Vybrat a Konec. Za pochvalu naopak stojí docela velké písmo v menu.

Telefonování

Novinka zobrazuje naráz paměť telefonu i SIM karty. Po překopírování kontaktů do telefonu už se nám bohužel nepodařilo SIM kartu vymazat, aby se nezobrazovaly všechny kontakty dvakrát. Jediné řešení bylo promazat kontakty jeden po druhém. Hledání probíhá - dle nastavení - dvěma způsoby. První vám umožní zadat řetězec znaků a skočit na nejbližší shodu (nikoliv plynulé prohledávání), druhý způsob prochází přímo seznamem, ale zase se orientuje jen podle prvního písmene. Do paměti telefonu se vejde až tisíc kontaktů, což považujeme za více než dostačující.

Jak je u nových mobilů téměř standardem, můžete ke každému záznamu v paměti telefonu přiřadit spoustu údajů včetně speciální melodie nebo fotografie. Ta se zobrazuje na displeji při příchozím hovoru. Skupiny volajících lze dobře použít pro třídění velkého seznamu nebo hromadné odesílání zpráv. Telefon bohužel nedokáže příchozí hovory filtrovat.

Zprávy

Standardní nabídka zpráv je podobně jako u dalších modelů rozšířena o čistě hlasovou MMS. Pro rychlejší zadávání slouží prediktivní slovník iTap. Motorola L6 bohužel odesílá zprávy i s diakritikou, a tak mají zprávy napsané pomocí slovníku jen 70 znaků. Ani standardní psaní není bohužel na telefonu příliš pohodlné. stejně jako třeba u modelu V360 se zde objevuje problém s doručenkami. Pro každou SMS zprávu se musí aktivovat zvlášť, přes Menu/ Možnosti / Doručenka/ Ano.

Editor nepatří k nejrychlejším a plochá klávesnice svižnému psaní vůbec nepomáhá. Paměť na přijaté SMS je sdílená a není tak omezena pevným limitem. Na displej se vejde šest řádků textu dobře čitelným fontem. E-mailový klient v telefonu není.

Organizace a data

U kalendáře si můžete nastavit výchozí zobrazení týdne nebo měsíce. Plocha displeje je při náhledu do kalendáře využita na maximum. Při dlouhodobém plánování patrně oceníte možnost přesouvat se po celých měsících stiskem hvězdičky nebo křížku ve spodních rozích klávesnice. Budíků si můžete nastavit libovolné množství, žádný bohužel není opakovaný ani nezazvoní jen ve vybrané dny. S opakováním v pravidelných dnech, týdnech, měsících nebo dokonce letech si naštěstí poradí kalendář.

Vestavěný prohlížeč WAP 2.0 používá standardně stejný nebo snad dokonce větší font než zbytek menu a při čtení delších textů to bylo místy ke škodě. Po odpojení vám vždy ukáže počet přenesených bytů a můžete tak lépe kontrolovat výdaje za GPRS (třída 10).

Pro spojení s počítačem lze použít Bluetooth nebo datový kabel. S Bluetooth jsme neměli při přenášení dat do notebooku sebemenší problémy. Zapnutí Bluetooth je jen trochu neobratně označené jako Zapnutí napájení.

Zábava

Oproti prvním informacím nabízí telefon 11 MB volného prostoru. Jde sice o dvojnásobek původní hodnoty, ale pro MP3 to bohužel nestačí. Přehrávač, který plní jen doplňkovou roli, je tak velmi jednoduchý. Nenašli jsme ani možnost regulace hlasitosti. Můžete ovšem vytvářet seznamy pro lepší orientaci mezi melodiemi a u MP3 skladem zobrazí překvapivě i ID3 tagy.

Do telefonu se bohužel vejde jen několik skladeb použitelných maximálně jako vyzvánění. Externí reproduktor hodnotíme jako kvalitní a reprodukce je dostatečně hlasitá. Místo se našlo místo i pro VGA fotoaparát. Jeho rozlišení již dnes v mobilním světě nikoho neohromí, ale pro potřeby stylového mobilu za pět tisíc určitě postačí. Fotoaparát zvládne jen základní nastavení, čtyřnásobný digitální zoom a úpravu expozice.

Mezi javovými aplikacemi najdete dvě hry - jednu povedenou střílečku ve stylu kultovního Xenona a variaci na Wormsy. Třetí aplikace Multimedia Album vytvoří prezentaci s nafocených snímků. Nepřehledně je bohužel vyřešena galerie obrázků, která vždy zobrazí jen tři náhledy a celkem zbytečně i další informace jako velikost nebo datum pořízení snímku. Projet až na ten hledaný je pak zdlouhavé.

Sečteno a podtrženo

Proč ho koupit? skvělý design

příznivá cena

dobrý poměr cena/výkon Proč ho nekoupit? odesílá diakritiku

tuhá klávesnice

menu

doručenky Kdy? leden 2006 Za kolik? 5000 Kč včetně DPH

Motorola L6 je opravdu povedený telefon. Vzhledem k lákavé pořizovací ceně můžeme téměř veškerou kritiku rovnou zamést pod stůl. Novinka by si opravdu zasloužila trochu stylově zpracované menu - například černé prostředí s modrými ikonami, které by se hodily k barvě podsvícení.

Nadšení pisatelé textových zpráv si budou muset nějaký čas zvykat na trochu tužší klávesnici a za nedostatek považujeme diakritiku, která zůstává v textových zprávách. Pokud se ovšem podíváme, jakou má Motorola L6 ve své cenové kategorii konkurenci, nelze jí než předpovědět úspěch.