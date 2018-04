Motorola kupuje Starfish software jako další obranu před WinCE

Další významná akvizice společnosti Motorola, jednoho ze tří mobilních gigantů tohoto světa, dává jasně na vědomí, že ani Motorola nesdílí s Billem Gattesem jeho ideu Windows everywhere. Motorola se totiž rozhodla odkoupit společnost Starfish software, jíž šéfuje Philippe Kahn, zakladatel společnosti Borland.

Na celé transakci samozřejmě je zajímavá osoba Philipa Kahna, ale hlavní je záměr Starfish software - to se totiž již od roku 1994 soustřeďuje na vývoj software pro osobní plánovače a termínovníky a hlavně pro synchronizaci dat mezi PC a mezi počítači do dlaně. Že je Starfish opravdu dobrý, dokazuje i to, že právě on dodával software pro i u nás prodávané Rolodex REX počítače do dlaně o velikosti PCMCIA karty.

Motorola prohlásila, že cenné zkušenosti Starfish software zúročí ve své nové řadě mobilních telefonů a pagerů, kterou hodlá představit během několika týdnů. Že Motorola s akvizicí Starfish počítala již dříve,je zřejmé - firma nedávno zakoupila 15 procent a nyní jen za blíže nespecifikovaný obolus dokoupila zbytek.

Starfish software se tak stává autonomní divizí uvnitř Motoroly, Philippe Kahn zůstává výkonným ředitelem a prezidentem divize.

Proč to Motorola učinila, je v zásadě zřejmé - Starfish vymyslel přesně to, co Motorola potřebovala, aby mohla mobilní telefony spojit se světem PDA počítačů i velkých stolních počítačů. Představa Starfish a nyní i Motoroly je jednoduchá - stolní počítač máte v kanceláři, na cestách máte svůj mobilní telefon s kompletními termíny schůzek a velkou částí agendy. Co se nevejde, máte ve svém osobním PDA uloženém v kufříku. A aby všechna tři zařízení obsahovala vždy aktuální údaje, od toho je tu software Starfish.

Po odkoupení operačního systému EPOC firmami Nokia a Ericsson a ohlášené podpoře tohoto systému firmou Motorola je to další významný krok k zaražení tažení WinCE do mobilních telefonů. Dá se totiž velmi pravděpodobně očekávat, že Motorola portuje Starfish software na EPOC. Proslýchá se dokonce, že Ericsson hodlá podniknout kroky směřující podobným směrem.