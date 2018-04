Motorola kupuje divizi bezdrátových telefonů firmy Lucent Technologies

Americký průmyslový gigant a jeden ze tří největších výrobců mobilních telefonů a radiové techniky včera 28.12.1998 oznámil, že kupuje divizi mobilních a bezdrýtových telefonů firmy Lucen Technologies. Finanční podmínky celé transakce nebyly zveřejněny. Podle názorů finančních expertů má celý kontrakt hodnotu cca. 200 milionu dolarů.

Tato dohoda má strategický význam pro obě firmy. Lucentu se podařilo vystoupit z poměrně neúspěšně započatého joint venture s firmou Philips Electronics NV. Rozsáhlé plány firmy Philips na rozmach v mobilním trhu se nikdy nenaplnily a obě firmy hrají na trhu dosud nezanedbatelnou úlohu. Pověst Philipsu coby výrobce mobilních telefonů není navíc dosud valná díky ne zcela adekvátní kvalitě. Joint venture, kde měl Lucent 40 procent podílu a Philips 60 procent, očekává letošní ztráty 500 milionů dolarů při tržbách 2,5 miliardy USD.

Firmě Lucent tak zbývá poslední divize, jíž by se ráda zbavila - a to divize drátových telefonů. I ta je na prodej.

Pro firmu Motorola je převzetí poměrně slibně se rozvíjející divize Lucentu také velmi zajímavé. Problém Motoroly totiž tkví ve velkém soustředění na analogový systém, v němž Motorola opravdu dosáhla vynikajících výsledků. V digitálních telefonech se jí tolik nedaří a invence, která přijde z Lucentu v podobě 300 vývojových pracovníků, bude rozhodně velkou posilou. Inženýři Lucentu jsou známí zajímavými technickými řešeními, což je to, co Motorola potřebuje proto, aby se její tržní propad změnil ve vzestup.

Akvizice Lucentu ale není to, co by pro úspěšně sprintující firmu Nokia znamenalo úhelný kámen. Inženýři Lucentu nejsou samospasitelní, konec konců se jejich řešení neprosadilo a je vlastně lhostejno, zda nekvalitou, nebo zásahem managementu.

Motorola chystá na tento rok nabídku osmi digitálních modelů, z nichž například V serie již byla představena v designové studii. Právě stále stejné a nevyvíjející se menu mobilních telefonů Motorola a lpění na tvarech dva roky starého StarTACu může být pro tuto řadu mobilních telefonů nepříjemné. Jaké budou nové Motoroly? Let´s see on CeBIT!