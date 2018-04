Motorola jde do PocketPC!

Nová Motorola MPx200 společně s operačním systémem Microsoft Windows Mobile přináší výhody desktopu do světa bezdrátových řešení Praha, 15. září 2003 Motorola a Microsoft spojili své síly v oblasti poskytování mobilních zařízení a rozšířili možnosti bezdrátové komunikace mobilních profesionálů Společnosti Motorola Inc. (NYSE "MOT") a Microsoft Corp. (Nasdaq "MSFT") dnes oznámily navázání spolupráce. Spojily tak sílu desktopu s vymoženostmi mobilních telefonů. Mobilním profesionálům po celém světě poskytují synchronizaci a zjednodušují a zrychlují tak jejich život. Počínaje dnešním představením nového mobilního telefonu Motorola MPx200, vybaveným operačním systémem Microsoft Windows Mobile, zahájí společnosti spolupráci na řadě bezdrátových zařízení Smartphone a Pocket PC. Navržena byla s cílem poskytnout virtuální kontrolu mobilním profesionálům. Toto spojení zahrnuje spolupráci jak v oblasti marketingu tak vývoje bezdrátových řešení.



Motorola MPx200 bude dostupná od října 2003. V Evropě jí bude nabízet mobilní operátor Orange, ve Spojených Státech AT&T Wireless, a další distributoři v Evropě a Hong Kongu.



Díky vysokému výkonu mobilních telefonů Motorola a síle operačního systému Windows Mobile, poskytuje nová Motorola skvělou platformu pro komunikaci, robustní multimédia, webový prohlížeč a hry. Nová Motorola MPx200 dovoluje zákazníkům řídit jejich osobní informace a synchronizovat jejich email, kalendář a kontakty s aplikací Microsoft Outlook buď spojením s PC, nebo prostřednictvím bezdrátové synchronizace s Exchange Serverem.



S paměťovou kartou rozšířitelnou až na jeden gigabyte, nabízí Motorola MPx200 řadu možností. Zákazníci mohou pomocí aplikace Pocket Internet Explorer brouzdat na Internetu, stahovat a poslouchat digitální hudbu a díky aplikaci Windows Media Player sledovat videoklipy. Aplikace a software mohou na jejich mobilní telefon instalovat buď bezdrátově, nebo z PC přes USB port.



Motorola MPx200 dovoluje zákazníkům, operátorům a obchodním partnerům těžit z nápadů více než sedmi miliónů vývojářům operačního systému Windows, kteří tak vytváří nové obchodní příležitosti a nové cesty pro přístup k lidem, aplikacím a informacím v bezdrátovém světě.



"Rozhodli jsme se poskytovat řešení, která pomohou našim zákazníkům řídit jejich obchod a vytvořit spolehlivé způsoby, jak co nejefektivněji dosáhnout jejich profesionálních a osobních cílů," řekl Tom Lynch, prezident sektoru komunikace s koncovými zákazníky společnosti Motorola. "Nová Motorola MPx200 nám umožňuje předávat zkušenosti získané na základě našich odborných znalostí z oblasti radiofrevenčního designu a bezdrátové integrace. Je to důležitá součást našeho softwarového a aplikačního ekosystému pro síťové operátory, vývojáře a uživatele."



"Považujeme toto spojenectví se společností Motorola za zásadní milník ve využití naší platformy Windows Mobile a hlavní přínos pro naše zákazníky, operátory a vývojáře," uvedl Pieter Knook, viceprezident pro mobilní a pevná zařízení společnosti Microsoft. "Díky vysoké kvalitě hardwarového designu a inteligenci aplikace společnosti Microsoft pomáhá Motorola MPx200 spojovat zákazníky s požadovanými informacemi a důležitými lidmi kdekoli a kdykoli."



