Motorola iRadio - bomba nebo jen planý poplach?

Zajímavou a možná revoluční službu s názvem iRadio chystá Motorola. Zatím je na informace skoupá, po prvním oznámení na jaře vydala další tiskovou zprávu ale bez vysvětlujících podrobností. O co by mělo jít? Na počítač si uživatel stáhne obsah jedné z velkého množství rozhlasových stanic s hudbou či mluveným slovem. Bude se tedy jednat o jakýsi podcasting. Navíc bude k dispozici možnost, složit si obsah vlastní rozhlasové stanice. Potud nic extra nového, podcasting funguje již dlouho a je mnohými hojně využíván.

Motorola ale předpokládá, že stažený obsah si uživatel nahraje do mobilního telefonu s podporou přehrávání MP3, nebo dokonce s nějakou speciální funkcí pro iRadio. Obsah pak může poslouchat jak na mobilu, tak jej přenášet pomocí Bluetoth do domácí audio soupravy, nebo do autorádia. Služba bude pravděpodobně zpoplatněna, ale mělo by se jednat o přijatelnou částku v přepočtu okolo 150 Kč za měsíc. Něco by pak mohlo být úplně zdarma.

Aby to bylo zajímavé, podepsala Motorola smlouvu o spolupráci s hudebním vydavatelstvím Universal Music Group (UMG), což je největší světové hudební vydavatelství. O kvalitu a obšírnost obsahu by tedy mělo být postaráno.

Další informace Motorola nesdělila, služba bude spuštěna v prvním čtvrtletí příštího roku. Žádné další informace nejsou zatím ani na stránkách služby iRadio.

Je dost pravděpodobné, že Motorola chce tímto způsobem vyřešit problém s distribucí hudby na mobilní telefony. Je to možná konkurence pro služby typu iTunes pro přímé nakupování hudby přes mobilní sítě, o kterém se dnes hodně mluví. Služba iRadio by asi přímý přístup z mobilu pro obsah neumožňovala, ale konkrétně se k tomu zatím nevyjádřila. Nechme se tedy překvapit, nakolik revoluční služba iRadio bude a jestli bude dostupná i u nás.