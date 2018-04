Motorola Innovation Day: Nahlédněte pod pokličku technologií zítřka

Minulý týden jsme se vydali společně s kolegy z celého světa na okraj Paříže, abychom nahlédli pod pokličku technologií zítřka. Přijali jsme tak pozvání Motoroly na její Innovation Day 2006.

Během jediného dne nás výrobce provedl svým vývojovým centrem v pařížském Sacley. Zde jsme absolvovali naučnou stezku, na které nám jeho zástupci postupně představili nové technologie pro mobilní telefony.

Jsme na místě

"Vítejte na Motorola Innovation Day 2006," zahajuje naše putování po vývojovém středisku Gary Grube z centrály Motoroly. Po pár úvodních větách předává slovo Nicolasi Demassieuxovi, řediteli výzkumu, aby nás seznámil s místem konání akce.

"Právě se nacházíte v Motorola Labs, v jednom z mnoha světových středisek výzkumné a vývojové organizace R&D americké Motoroly," uvádí Demassieux své další povídání. Během pár okamžiků se dovídáme celou strukturu organizace.

Název R&D vznikl pouhým zkrácením příznačných anglických slovíček Research and Development (výzkum a vývoj). V celosvětovém měřítku pod sebou tato organizace sdružuje na 25 tisíc inženýrů, vlastní 21 tisíc patentů a za rok 2005 do ní výrobce vložil 3,7 miliard amerických dolarů.

Motorola Labs v pařížském Sacley pak stojí v hierarchii společnosti na samém vrcholu bok po boku se stejnými centry v Německu a Británii. Společně pak zaštiťují další čtyři softwarová centra v Izraeli, Itálii, Polsku a Rusku a dvacet vývojových center rozprostřených po celém světě.

"Přeji vám příjemně strávený den," loučí se s námi Demassiaux. Středisko Motorola Labs v Sacley je připraveno odhalit svá tajemství. Rozděleni do skupinek, s červeným "B" na visačce, čekáme na svého průvodce. Naléhavé anglické vyvolávání "red bí" nás již vede na začátek naučné stezky.

Placení mobilem a sdílení dat

Naše první zastávka směřuje k malému stánku s plakátem světové návrhářské dvojice Dolce&Gabbana. S Motorolou SLVR L7 nás vítá první zástupce společnosti, Thomas Buhot. Představuje nám technologii PayPass založenou na technologii RFID, díky které můžete používat mobilní telefon namísto platební karty. - více o RFID zde



Thomas představuje technologii RFID, která může v budoucnu nahradit platební karty či jednoduché nápisy s webovými adresami. Novodobé "čárové kódy" však mohou mít mnohem širší uplatnění.

Použitý přístroj se od běžného modelu liší jen "batůžkem" na zádech, který v sobě ukrývá potřebnou elektroniku. Spuštěním příslušné aplikace v telefonu a přiložením přístroje ke čtečce služby PayPass provedete platbu. Kromě této pasivní operace však můžete s přístrojem i aktivně číst informace.



Přístroj dostal navíc pouze "batůžek" obsahující RFID technologii a speciální aplikaci, díky níž lze novou službu ovládat. Po přiložení přístroje se ozve zvukový signál, v případě neslyšících je proběhlá transakce indikována i blikáním diod.

"Telefon stačí přiložit k této nálepce a přístroj dekóduje informace obsažené v čipu," říká Buhot a přikládá telefon k samolepce iMoto na plakátu Dolce&Gabbana. Během pár chvil se nachází na oficiálním webu návrhářské dvojice. Je čas na dotazy. To už ale přibíhají organizátoři akce a přesunujeme se k dalšímu stanovišti.



Místo, kam telefon přikládáte, je označeno samolepkou iMoto. Do budoucna však může vypadat dle uvážení poskytovatele služby. Stačí, aby byl RFID čip nesoucí informaci jakkoli označen.

Běžný počítač ozdobený majáčky a výstražnými kužely vypadá zajímavě. Sympaťák Jeremy Gosteau začíná svou prezentaci. V ruce drží první (a dosud nepředstavený) telefon Motorola s podporu bezdrátových sítí Wi-Fi. Přímo v přístroji nacházíme aplikaci na sdílení dat s počítačem.



Jeremy nám kromě nové technologie představil i první telefon Motoroly s podporou Wi-Fi sítí. Je veliká škoda, že se Motorola nezaměřila na sdílení souborů přes běžné datové sítě jako UMTS či EDGE.

"Nyní jsem se s přístrojem připojil na přístupový bod, který leží zde vedle počítače," vysvětluje Gosteau. Pomocí speciální aplikace pak může v telefonu pracovat se všemi složkami a soubory uloženými v počítači. Technologie vzdálené práce s adresářovou strukturou se ale omezila pouze na využití s Wi-Fi sítěmi.

Tréninkový program a digitální televize

Volně se přemisťujeme k expozici ozdobené tréninkovými nástroji. David Bonnefoy okamžitě vysvětluje použitou dekoraci. "Představím vám aplikaci pro mobilní telefony, díky které budete mít maximální přehled o vašem tréninkovém programu." Po malých technických potížích se chopí svého PDA a vysvětluje funkčnost tohoto řešení.



Zastávka u Davida nás sice příliš nebavila, pro sportovně nadané novináře se ale jím představovaná aplikace mohla stát zajímavou. Pokud běháte jako Marion Jonesová či jezdíte na kole jako Lance Armstrong, možná vám nová aplikace nahradí i profesionálního trenéra.

Aplikace spolupracuje s centrálním serverem a umožňuje nadefinovat vlastní zátěžové stupně. Na základě vložených dat lze poté vaše výkony srovnávat se sportovci celého světa. Do programu se můžete samozřejmě dostat i z běžného počítače. "Tento nástroj je vhodný pro celosvětové sportovní organizace," upřesňuje Bonnefoy.

Po delším čekání navštěvujeme líbivě zařízenou místnost plnou velkoplošných obrazovek a set-top-boxů. Seznamujeme se s technologií, jež umožní na dálku naprogramovat automatické nahrávání harddiskového rekordéru. Mobilní telefon v takovém případě poslouží i k přehrání videoukázek zvoleného pořadu.



Pokud patříte mezi filmové fanoušky, možná budete z možnosti dálkového programování videorekordéru nadšeni. Ve spolupráci s digitální televizí, set-top-boxem, lze na zvolené programy i nahlížet.

Jen o pár kroků dále na nás čeká Nicolas Lhiullier se svým řešením zvaným MediaNET. "Máte-li doma privátní Wi-Fi síť, s touto aplikací můžete ovládat veškeré domácí spotřebiče," přestavuje své řešení. Na internetové aplikaci nám vysvětluje svou vizi bytu budoucnosti.



MediaNET si lze představit jako mobilní Windows Media Center ovládané přes internet. Pomocí jednoduché aplikace můžete v budoucnu ovládat veškeré spotřebiče v domácnosti. Jelikož však pračka s Wi-Fi stále neexistuje, nějaký čas si ještě počkáme.

"Notebooky, které zde vidíte, nyní slouží jako náhrada domácích spotřebičů," říká Lhiullier. Jedním klepnutím na displej mobilního telefonu Motorola přepíná zvukový výstup z televize na jeden ze zmiňovaných notebooků. Ten si lze v běžném bytě představit například jako osamocené rádio v koupelně.



O MyCollections mluvil Adrian tak zaujatě, až nás přesvědčil, že i tato aplikace má budoucnost. Stačí zadat jakékoliv klíčové slovo a během chvíle máte k dispozici veškeré fotografie obsahující vámi zadaný předmět či objekt. To vše na běžné televizi s připojeným set-top-boxem, kdekoli na světě - jak jinak než pomocí internetu.

Adrian Matellanes se naopak zaměřil na správu digitálních fotografií. Pomocí set-top-boxu propojeného s notebookem prezentuje fotografie na televizní obrazovce v aplikaci My Collections. Její hlavní výhodou je jednoduché vyhledávání fotografií pomocí klíčových slov kdekoli na světě.

Pokračování příště

Řádně unaveni opouštíme místnost a chystáme se na oběd. Podle plánu celé akce, do kterého jsme měli možnost krátce nahlédnout, nás to nejzajímavější teprve čeká. Označení "Wikidly cool Products" zní přinejmenším zajímavě. A co se pod ním skrývá? O tom si povíme až příště.

Zvláštní poděkování patří paní Růženě Duspivové z českého zastoupení Motoroly za příjemnou společnost a skvělou spolupráci.