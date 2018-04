Motorola infiltruje konkurenci, další „obětí“ je Sewon

Motorola se rozhodla upevnit svou poměrně silnou pozici, kterou v oblasti GSM telefonů má, a láká konkurenty na své hardwarové platformy. Nejdříve se jí do osidel podařilo lapit tchajwanský Benq, který však s Motorolou spolupracuje dlouhodobě. Před nedávnem se pak Motorole povedl husarský kousek v podobě přesvědčení Siemensu, že jeho první telefony kombinující technologie GSM a sítě třetí generace budou postaveny právě na základech telefonů Motorola. A do třetice všeho dobrého se jí minulý týden podařilo udat svou hardwarovou platformu korejskému Sewonu. Motorola tak nepřímo posiluje svůj vliv na trhu GSM telefonů, když přes vlastní produkty se jí to daří jen pozvolna.

Motorola v současné době vyrábí většinu svých GSM telefonů za použití platformy s označením i250. Tato platforma kombinuje všechny běžné hlasové a datové funkce a nechybí jí ani podpora GPRS nebo tří GSM pásem. Právě tuto platformu si již na sklonku loňského roku vybral tchajwanský Benq (dříve pod názvem Acer CM - více se o změně názvu společnosti dočtete zde), aby na ní postavil své budoucí modely. Dlužno dodat, že v případě spolupráce Motoroly a Benqu lze najít i opačný postup, kdy si Motorola vzala za svůj hardwarový základ tchajwanského výrobce. Velmi úspěšným příkladem budiž i u nás prodávaná Motorola T191. A právě stejnou platformu jako Benq, tedy i250, si vybral pro své nové telefony korejský Sewon. Tato u nás poměrně neznámá značka si brousí zuby na evropský trh a s jejími telefony se můžete setkat v některých zemích západní Evropy přímo nebo pod značkou DrinIt, především na Apeninském poloostrově. Sewon zatím neoznámil, kdy se na trhu objeví první telefony postavené na platformě i250, ale lze předpokládat, že se tak stane ještě do konce roku. Možná že technologii od Motoroly již budou využívat některé - třeba i přepracované - modely, které Sewon ukázal na letošním CeBITu.

Delší budoucnost je pak v podání Motoroly označena jako i300, tedy platforma pro telefony určené pro kombinovaný provoz současných GSM sítí a prvních sítí třetí generace. Tyto nové telefony lze očekávat již na konci letošního roku, Motorola první model představila na jaře letošního roku. Model A820 nabízí barevný displej, integrovanou kameru a právě i podporu provozu v sítích třetí generace. Tento model, respektive platformu i300, na které je postaven, si vybral německý Siemens, který na jeho základech postaví svůj první telefon GSM/3G. Více se o této strategické dohodě dvou gigantů na poli výroby mobilních telefonů dočtete zde.

Motorole se v poslední době úspěšně daří exportovat své hardwarové a vlastně i softwarové produkty třetím stranám, které na nich postaví vlastní telefony. Nelze očekávat, že by se jednalo jen o převlečené Motoroly, telefony jistě budou používat vlastní uživatelské rozhraní a ani výčet funkcí nebude stejný. Motorola je známá tím, že „střeva“ telefonů umí udělat velmi dobře, ale především v minulosti jí evropští zákazníci hojně vyčítali právě uživatelské rozhraní. To se sice s poslední řadou modelů výrazně změnilo k lepšímu, přesto bude zajímavé porovnat finální produkty Motoroly, Benqu a Sewonu. V Evropě to sice bude trochu problematické především u Benqu, který evropské trhy pomalu, ale jistě opouští, naopak korejský Sewon postupuje opačně. Zajímavé také bude, jestli Motorola uhrane i další menší či větší producenty telefonů. V Asii má potenciálních zákazníků obrovské množství a třeba v případě Jižní Koreje to může být třeba Maxon, se kterým Sewon v poslední době spolupracuje.